Uzmanlar diyabet ve hipertansiyonun yol açtığı tehlikelere değindi! Böbreğin tatlı düşmanı diyabet

Yanlış beslenme alışkanlıkları, kronik hastalıklar ve ilaç kullanımı... Tüm bunlar böbreğin çalışmasını bozuyor. Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Özkök, kronik böbrek hastalıklarıyla ilgili bilgi veriyor.
EĞER ALEDE VARSA...
Böbrek sağlığı başta kalp ve damar sistemi olmak üzere tüm organları etkiliyor. Özellikle diyabet, hipertansiyon, taş hastalığı ve ailesinde böbrek hastalığı olan kişilerin rutin olarak böbrek sağlığı açısından takip edilmesi gerektiğini söylüyor. Toplumda en sık görülen böbrek hastalıklarının başında, diyabete bağlı gelişen diyabetik nefropati geliyor. Prof. Dr. Abdullah Özkök, tansiyonun da böbrek sağlığını olumsuz etkilediğine dikkat çekiyor. "Türk Nefroloji Derneği kayıtlarına göre son dönem böbrek yetersizliği hastalarının yüzde 36'sında böbrek hastalığı sebebi şeker hastalığı, yüzde 26'sında ise hipertansiyondur. Diğer en sık sebepler polikistik böbrek hastalığı ve böbrek taşlarıdır. Polikistik böbrek hastalığı genetik bir hastalıktır. Ailenin bir bireyinde bu hastalık saptandığında, takip edilmesi gerekir" diyor.
TAHLİL YAPILMASI ŞART
Böbrek hastalıkları genellikle idrarda protein veya kan kaçağı şeklinde başlayarak en son evresinde süzme fonksiyonlarında bozukluğa ve kan kreatinin değerlerinde artışa neden oluyor. Dolayısıyla idrar tahlili yapmadan sadece kan tahlillerindeki kreatinin değerlerine bakarak kimseye böbreklerin sağlıklı denilmemesi gerekiyor. Prof. Dr. Öztürk, şöyle devam ediyor: Kan kreatinin değeriniz normal olabilir fakat çok ciddi böbrek hastalığınız olabilir. Bu yüzden basit tam idrar tahlilinin gözden kaçırılmaması ve kontrollerde mutlaka bakılması gereklidir.