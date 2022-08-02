Uzmanlar diyabet ve hipertansiyonun yol açtığı tehlikelere değindi! Böbreğin tatlı düşmanı diyabet

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Böbrek sağlığı başta kalp ve damar sistemi olmak üzere tüm organları etkiliyor. Özellikle diyabet, hipertansiyon, taş hastalığı ve ailesinde böbrek hastalığı olan kişilerin rutin olarak böbrek sağlığı açısından takip edilmesi gerektiğini söylüyor. Toplumda en sık görülen böbrek hastalıklarının başında, diyabete bağlı gelişen diyabetik nefropati geliyor. Prof. Dr. Abdullah Özkök, tansiyonun da böbrek sağlığını olumsuz etkilediğine dikkat çekiyor. "Türk Nefroloji Derneği kayıtlarına göre son dönem böbrek yetersizliği hastalarının yüzde 36'sında böbrek hastalığı sebebi şeker hastalığı, yüzde 26'sında ise hipertansiyondur. Diğer en sık sebepler polikistik böbrek hastalığı ve böbrek taşlarıdır. Polikistik böbrek hastalığı genetik bir hastalıktır. Ailenin bir bireyinde bu hastalık saptandığında, takip edilmesi gerekir" diyor.