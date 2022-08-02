Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Uzmanlar diyabet ve hipertansiyonun yol açtığı tehlikelere değindi! Böbreğin tatlı düşmanı diyabet

    Sağlıklı vücut için sağlıklı böbreklere sahip olmak gerekiyor. Uzmanlar diyabet ve hipertansiyonun yol açtığı tehlikeye değiniyor. Kritik uyarılarda bulunuyor: Her yıl idrar ve kan tahlili yaptrıın.

    Böbreğin tatlı düşmanı diyabet

    Yanlış beslenme alışkanlıkları, kronik hastalıklar ve ilaç kullanımı... Tüm bunlar böbreğin çalışmasını bozuyor. Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Özkök, kronik böbrek hastalıklarıyla ilgili bilgi veriyor.



    EĞER ALEDE VARSA...
    Böbrek sağlığı başta kalp ve damar sistemi olmak üzere tüm organları etkiliyor. Özellikle diyabet, hipertansiyon, taş hastalığı ve ailesinde böbrek hastalığı olan kişilerin rutin olarak böbrek sağlığı açısından takip edilmesi gerektiğini söylüyor. Toplumda en sık görülen böbrek hastalıklarının başında, diyabete bağlı gelişen diyabetik nefropati geliyor. Prof. Dr. Abdullah Özkök, tansiyonun da böbrek sağlığını olumsuz etkilediğine dikkat çekiyor. "Türk Nefroloji Derneği kayıtlarına göre son dönem böbrek yetersizliği hastalarının yüzde 36'sında böbrek hastalığı sebebi şeker hastalığı, yüzde 26'sında ise hipertansiyondur. Diğer en sık sebepler polikistik böbrek hastalığı ve böbrek taşlarıdır. Polikistik böbrek hastalığı genetik bir hastalıktır. Ailenin bir bireyinde bu hastalık saptandığında, takip edilmesi gerekir" diyor.



    TAHLİL YAPILMASI ŞART
    Böbrek hastalıkları genellikle idrarda protein veya kan kaçağı şeklinde başlayarak en son evresinde süzme fonksiyonlarında bozukluğa ve kan kreatinin değerlerinde artışa neden oluyor. Dolayısıyla idrar tahlili yapmadan sadece kan tahlillerindeki kreatinin değerlerine bakarak kimseye böbreklerin sağlıklı denilmemesi gerekiyor. Prof. Dr. Öztürk, şöyle devam ediyor: Kan kreatinin değeriniz normal olabilir fakat çok ciddi böbrek hastalığınız olabilir. Bu yüzden basit tam idrar tahlilinin gözden kaçırılmaması ve kontrollerde mutlaka bakılması gereklidir.



        TUZU AZALTIN
        Böbrek sağlığı için beslenme alışkanlıklarına da dikkat etmek gerekiyor. Prof. Dr. Özkök, dikkat edilmesi gerekenleri sıralıyor: Fruktoz ve glukoz şurubu içeren içeceklerden mümkün olduğunca uzak durmalıyız. Tuz tüketimini azaltmalıyız. Tansiyon değeriniz normal olsa bile fazla tuz tüketimi böbrek sağlığı açısından sakıncalı olabilir.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        El Kaide lideri öldürüldü
        Haberler Sağlık Uzmanlar diyabet ve hipertansiyonun yol açtığı tehlikelere değindi! Böbreğin tatlı düşmanı diyabet
            SON DAKİKA