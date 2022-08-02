Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: 60'dan sonra aşk





2 YILDIR EVLİYİZ AMA

İki yıldır evliyiz. Çocuğumuz olmuyor. Benim sperm testim normal. Eşimde hastalık yok. Başka ne yapabiliriz?

Öncelikle aynı doktorun takibinde kalın. Erkek için Üroloji Uzmanı, kadın için Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı takibi şart. Erkeklerde penis hastalıkları da çocuk olması açısından risk olabilir. İdrar deliğinin penisin uç noktasında olmayıp orta kısımlarına doğru olması söz konusu olabilir. Bu da meninin kadın cinsel organına tam boşalmasına engel olur. Doğuştan veya sonradan (Peyroni hastalığı) olan penis eğriliği ilişkide zorlanma ve meninin iletilmesinde güçlüğe neden olabilir. Doktoru seç, takibe geç.