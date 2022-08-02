Tiroit hastalıkları ihmale gelmiyor! Görme kayıplarına yol açıyor

Tiroit, vücudun bilgisayarı olarak adlandırılıyor... Tiroit bezlerinde ortaya çıkan rahatsızlıklar terleme, çarpıntı, saç dökülmesi ve görmede azalma gibi şikayetlere yol açıyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Yasin Özcan, tiroit hastalıklarının vücutta birçok organ gibi gözlere de zarar verdiğini söylüyor. Bu sorun, kimi zaman ilaç tedavisi ile düzeliyor. Bu tedaviye cevap vermeyen hastaların tiroit bezinin tamamı ya da bir kısmı alınıyor. Bu durumda, gözlerde Parathormon yetmezliğine bağlı gelişen düşük kalsiyum seviyeleri ile katarakt riski ortaya çıkıyor. Dr. Yasin Özcan, "Bu tür ameliyatlardan sonra görmesinde ani değişiklikler fark eden hastalarımıza hiç beklememelerini tavsiye ederim" diyor.
HEMOROİT RİSKİ MASA BAŞINDA
Halk arasında basur olarak hemoroit, ihmale gelmiyor. Makat bölgesindeki damarların genişlemesiyle ortaya çıkan bu hastalık damarlarda fazla miktarda kan birikmesi, pıhtı oluşması sonucunda hemoroidal rahatsızlıklar oluşuyor. İleri evrelerde, enfeksiyon oluşma riski de artıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Özgür Kaya, önemli uyarılarda bulunuyor. Hastanın daha önceden kan düşüklüğü varsa ciddi kanamalara neden olmakla beraber, hayati tehlike de söz konusu olabiliyor. Hemoroidin evresine göre tedavi yöntemleri değişiyor. Op. Dr. Kaya "Hastalığın dört evresi bulunuyor. İlk üç evrede lazer hemoroid tedavisini öneriyoruz. Daha ileri evrelerde çeşitli cerrahi yöntemleri öneriyoruz" diyor. Hareketsiz yaşamın hemoroit hastalığı riskini artırdığını belirten Dr. Kaya, sözlerini şöyle sonlandırıyor: Masa başı çalışıyorsanız ara ara kalkarak yürüyüş yapın. Bol su tüketin. Sebzeli yiyecekler yiyin.
ORUÇLU GİBİ YAŞA ÖMRÜNÜ UZAT
Son zamanlarda popüler hale gelen aralıklı oruç, başka bir deyişle İF diyeti sağlığı da koruyor. Diyetisyen Hülya Çağatay Öke, aralıklı oruç diyeti hakkında bilgi veriyor. "Her gün sabah 09:00 dan 17:00 ye kadar olan zaman diliminde beslenebilir, geriye kalan vakitlerde su, bitki çayı ve sade kahve dışında başka besin alımı yapamazsınız. Yani 8 saatlik bir beslenme ardından 16 saatlik aç kalma durumudur. 10-16 saat yemek yememe durumunda, vücut enerji için yağ depolarını tüketmeye başlıyor. Genç kilolu kadınlarda aralıklı oruç çeşitli sağlık sorunları (meme kanseri, diyabet ve kardiyovasküler hastalıklar dahil olmak üzere) üzerindeki olumlu etki gösterir" diyor. Scarlett Johansson da aralıklı oruç diyetiyle formunu koruyor.
FINDIKLA UNUTMAM!
Beyin sağlığını koruyan fındık, Alzheimer riskini azaltır. Günde bir avuç yendiğinde kemikleri güçlendirir. Kas ağrıları ve krampları dindirir. Bağışıklığı güçlendiren fındık, kalp sağlığını korur. Kanserle savaşır.
ROKANIN FAYDASINI GÖR
İçerdiği C vitamini sayesinde bağışıklığı güçlendiren roka, akciğer kanserine karşı koruma sağlar. Antioksidan etkisiyle vücudu toksinlerden arındırır. Kemikleri güçlendirir ve katarakt riskini azaltır. Lifli yapısıyla kabızlığı engeller.
KANSIZLIĞA ZEYTİN YETER
Sabah kahvaltılarını süsleyen mucize lezzet zeytin, vücuda güç verir. Yüksek tansiyonu düşürür. Yaşlanmayı geciktirir. Kansızlığı bitirir.
FISTIK GİBİ AKCİĞER!
En sevilen kuruyemişlerden Antep fıstığı, iltihabı temizler. Akciğerleri besler. Göğsü yumuşatır ve öksürüğü keser. Yorgunluğu bitirir. Bedeni güçlendirir.