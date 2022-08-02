Tiroit hastalıkları ihmale gelmiyor! Görme kayıplarına yol açıyor

Tiroit, vücudun bilgisayarı olarak adlandırılıyor... Tiroit bezlerinde ortaya çıkan rahatsızlıklar terleme, çarpıntı, saç dökülmesi ve görmede azalma gibi şikayetlere yol açıyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Yasin Özcan, tiroit hastalıklarının vücutta birçok organ gibi gözlere de zarar verdiğini söylüyor. Bu sorun, kimi zaman ilaç tedavisi ile düzeliyor. Bu tedaviye cevap vermeyen hastaların tiroit bezinin tamamı ya da bir kısmı alınıyor. Bu durumda, gözlerde Parathormon yetmezliğine bağlı gelişen düşük kalsiyum seviyeleri ile katarakt riski ortaya çıkıyor. Dr. Yasin Özcan, "Bu tür ameliyatlardan sonra görmesinde ani değişiklikler fark eden hastalarımıza hiç beklememelerini tavsiye ederim" diyor.