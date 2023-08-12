Uzmanlar artan sıcaklıklara karşı uyardı! Tansiyon ve diyabet hastalarını tehdit ediyor...





PAMUKLU GİYİNİN:

Yaz aylarında hem kıyafet hem de nevresim seçiminde pamuklu kumaşlar tercih edilmesi gerekiyor. Hava geçirgenliği ve ter emiciliği bakımından etkili olan pamuklu kıyafetler sıvı kaybını önlüyor. Sentetik kıyafetlerin ter emici özelliği az olduğu için mantar enfeksiyonlarına zemin hazırlıyor.



ŞAPKA VE GÖZLÜK KULLANIN:

Güneşin etkili olduğu saatlerde mümkün olduğunca dışarı çıkılmaması gerekiyor. Yine de bu saatlerde dışarı çıkılıyorsa geniş kenarlı ve hava delikleri olan şapka kullanılması güneş ışınlarından koruyor. Güneş ışınlarına karşı etkili güneş gözlüğünü de ihmal etmemek gerekiyor.



HANGİ TEDBİRLER ALINMALI?

- Doktorunuza danışarak ilaçlarınızı için yaz ayarlayın.

- Güneşin en tepede olduğu öğlen saatlerinde evde kalın.

- Pamuklu ve açık renkli kıyafetler tercih edin.

- Gün içinde ılık suyla birkaç kez duş alın.

- Klimayı 23-24 derece arasında çalıştırın.

- Böcek sokmalarına karşı vücudu saran kıyafetler giyin.

- Meyve ve sebzeleri iyice yıkadıktan sonra tüketin. Salçalı ve yağlı yemeklerden uzak durun

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