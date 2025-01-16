Uzmanlar araştırdı: Uyku sırasındaki nöbetler, ani bebek ölümü sendromuna (ABÖS) yol açar mı?

ABD New York Üniversitesi'nden bilim insanları, son 10 yılda kaydedilen yaklaşık 300 ani bebek ölümü sendromu (ABÖS) vakasına ait tıbbi kayıtlar incelendi.

Bu kayıtlar arasında ABÖS'ten hayatını kaybeden bebeklerin uyurken çekilmiş videoları yer aldı. Görüntüleri inceleyen araştırmacılar, en az 7 vakada bebeklerin uyku sırasında geçirdiği nöbetlerin ABÖS'e yol açmış olabileceğini tespit etti.

İncelemede, kas kasılmalarının eşlik ettiği nöbetlerin 60 saniyeden kısa sürdüğü ve bunun ardından yarım saat içinde bebeklerin öldüğü gözlemlendi.