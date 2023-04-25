Uzmanlar alınması gereken tedbirleri açıkladı: Bahar yorgunluğu depresyona sürüklüyor!

Havaların ısınmasıyla birlikte bahar ayları kendini iyice hissettiriyor. Ancak bu durum 'bahar yorgunluğunu' beraberinde getiriyor. Psikolog Dilara Dalyan, genellikle dikkat ve konsantrasyon güçlüğünün yaşandığı bu dönemde yorgunluk, bitkinlik ve uyku bozukluğunun görüldüğünü söylüyor. Bu durumun ilerleyen süreçte depresyona bile yol açabileceğini belirtiyor. Önemli bilgiler veriyor.





PSİKOLOJİYİ BOZAR

Bahar, yorgunlukla geliyor. Mevsimlerin değişmesinin sadece doğayı değil, insanların da fizyolojik ve psikolojik yönden değişime girmesine neden oluyor. Kimileri kış aylarında kendilerini çökkün bir halde hissederken kimileri de bahar ve yaz aylarında kendilerini çökkün hissediyor. Bu olumsuz etkiler yoğun ve uzun geçen kış/yaz aylarının uzun olduğu bölgelerde daha belirgin olarak yaşanıyor.



MUTSUZLUK HİSSİ...

Bahar yorgunluğunun tanımını yapan ve nedenleri değinen Psk. Dalyan, "Bahar ayları aslında

birçok insanın enerjisini artırır. Beraberinde getireceği yaz mevsimi, çıkılacak tatilleri ve kurulan hayaller genelde çoğu kişiyi mutlu eder. ma buna rağmen, bahar aylarında kendisini mutsuz ve yorgun hisseden kişiler de en az diğerleri kadar fazladır" diyor.