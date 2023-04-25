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    Katarakt dünyadaki körlük nedenleri arasında ilk sırada!

    Katarakt, hemen her yaştan insanı tehdit ediyor. İlerleyen süreçte görme kayıplarına yol açarak yaşam kalitesini düşürüyor. Ameliyat, şikayetleri ortadan kaldırıyor.

    Eyvah katarakt

    Göz hastalıkları, yaşam kalitesini düşürüyor. Bunların başında göze perde inmesi olarak tanımlanan katarakt geliyor. Dünyada körlük nedenleri arasında ilk sırada yer alan bu hastalık, hem ilerleyen yaşta hem de doğuştan ortaya çıkabiliyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Filiz İmadoğlu, kataraktın tek tedavisinin ameliyat olduğunu söylüyor.

    GÖZE PERDE İNER
    "Göz merceği şeffaf olup, dışarıdan gelen ışığı retinadan geçirip odaklar. Ancak lensler zaman içerisinde bulanıklaşır. Bulanıklaşma olduğunda halk arasında 'perde' dediğimiz dönem, yani gözün dışarısı ile ışık temasının kaybolduğu dönem vuku bulur. Ameliyatla doğal olan mercek alınır, göz içerisine özel maddelerden yapılan mercekler konulur" bilgisini veriyor.

    DİYABET VARSA...
    Halk arasında akıllı mercek denilen, trifokal merceği her hastaya önerilmediğini belirten Op. Dr. İmadoğlu, şöyle devam ediyor: Bu mercekler bazı durumlarda yan etkilere sebep olabilir. Akıllı merceği hastanın göz yapısı kaldırabilecek mi sorusu, hastanın ruhsal durumu, göz numaranın büyüklüğü gibi konularla birlikte değerlendirilmelidir. İleri derecedeki şeker hastalarına önerilmez!

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    Haberler Sağlık Katarakt dünyadaki körlük nedenleri arasında ilk sırada!
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