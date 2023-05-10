Uzmanından uyarı: Yumurtalık kanserini erken yakalayın!





TEDAVİ KİŞİYE ÖZEL

Önceleri önemsenmeyen bu şikayetler, hastalığın ilerlemesine yol açıyor. Bu nedenle her yıl yapılacak düzenli jinekolojik muayeneler, önem taşıyor. "Menopoz sonrası görülen yumurtalık kanseri hastalarının erken tanı ve tedavi ile yüzde 80-90 oranında 5 yıllık sağ kalım oranları mevcutken, ileri dönemde teşhis edilen hastalarda bu oran, yüzde 30'lara kadar düşüyor. Bu sebeple erken evrede fark edilmesi ve tedavi edilmesine önem veriyoruz.