Uzmanından uyarı: Yumurtalık kanserini erken yakalayın!

Kanser, bir veba gibi yayılıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Tuğçe Demir, her 100 kadından birinde görülen yumurtalık kanseri hakkında bilgilendiriyor.
TEDAVİ KİŞİYE ÖZEL
Önceleri önemsenmeyen bu şikayetler, hastalığın ilerlemesine yol açıyor. Bu nedenle her yıl yapılacak düzenli jinekolojik muayeneler, önem taşıyor. "Menopoz sonrası görülen yumurtalık kanseri hastalarının erken tanı ve tedavi ile yüzde 80-90 oranında 5 yıllık sağ kalım oranları mevcutken, ileri dönemde teşhis edilen hastalarda bu oran, yüzde 30'lara kadar düşüyor. Bu sebeple erken evrede fark edilmesi ve tedavi edilmesine önem veriyoruz.
Hastalığın teşhisinden sonra tedavi yöntemi, tümörün özelliğine göre belirlenir. Genelde iyi huylu olanlarda biz hastanın yaşına göre yumurtalık koruyucu cerrahi yaklaşımını uyguluyoruz. Ancak tabi ki kanserin tipine göre yumurtalıkların çift taraflı alınması ve radyoterapi, kemoterapi uygulanabilir" diyor.