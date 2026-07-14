Yaz aylarında astım atağına neden olan 7 gizli tehlike: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. İmran Bari'den uyarı
Astım, özellikle gece veya sabah erken saatlerde artan kuru öksürük, nefes darlığı ve göğüste sıkışma ya da baskı hissiyle ortaya çıkıyor. Dr. İmran Bari, yaz aylarının gizli astım tehlikelerine dikkat çekiyor.
Astım ataklarının en sık görülen tetikleyicilerinden olan viral enfeksiyonlar genellikle sonbahar ve kış aylarında artsa da, özellikle alerjik veya atopik bünyeli çocuklarda yaz mevsimi de önemli riskler barındırıyor.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. İmran Bari, yaz aylarında astımı tetikleyen başlıca etkenleri anlatıyor. Önemli öneriler ve uyarılarda bulunuyor:
POLENLER: Çayır ve çimen polenleri ilkbahar sonu ile yaz mevsiminin başlangıcında; ağaç polenleri yaz mevsiminin başlangıcında; yabani ot polenleri de yaz sonu ve sonbahar döneminde havada yoğun olarak bulunuyor. Polenlerin en yoğun olduğu saatlerde (özellikle sabah erken saatlerde) pencereleri kapatın ve dışarıya çıkmayın. Dışarıda olma zorunluluğunuz varsa, çocuğunuzun ağız ve burnunu polenlerden korumak için maske kullanın.
HATALI KLİMA KULLANIMI: Klima filtreleri düzenli olarak temizlenmezse toz ve küf gibi alerjenler birikebiliyor. Bu alerjenler de çocuklarda astımı tetikleyebilmektedir. Klima filtrelerini düzenli olarak temizlemeyi ihmal etmeyin.
PİKNİK ALANLARINDAKİ DUMAN VE KÜFLER: Yoğun mangal dumanı, araç trafiğinin oluşturduğu egzoz gazları, ormanlardaki güneş görmeyen nemli bölgelerde bulunan küf ve mantarlar da astımı tetikleyebilen etkenler arasında yer alıyor. Çocuğunuzu mangal, sigara ve egzoz dumanından mutlaka uzak tutun.
AŞIRI YOĞUN AKTİVİTELER: Yoğun egzersiz sırasında burun solunumu devre dışı kalır, ağızdan solumaya başlarız. Ağız solunumu nedeniyle daha kuru, soğuk ve filtrelenmemiş hava bronşlara ulaşır. Bu durum ise bronşlarda su kaybı, daralma ve inflamasyon süreçlerini aktifleştirerek astım krizini tetikleyebilmektedir. Spor aktivitelerini daha çok sabah erken veya akşam saatlerinde yapmasına dikkat edin. Egzersiz veya sportif aktivitenin başlangıcında ısınma için yeterli zaman ayırmaya özen gösterin.
VİRÜS VE BAKTERİLER: Rinovirüsler, COVID-19, parainfluenza, bazı enterovirüsler, mikoplazma ve klamidya gibi atipik bakteriler alt solunum yolu enfeksiyonuna yol açabiliyor. Bu enfeksiyonlar hava yolunda ödem gelişmesi ve mukus üretiminin artmasıyla astımlı çocuklarda hava yolunda aşırı duyarlılığı tetikleyebiliyor. El hijyenine dikkat edin.
YÜKSEK NEM ORANI: Nem astımı tetikliyor. Evin nem oranını yüzde 40-50 arasında tutmaya çalışın, bunun için sabah ve akşam gibi serin saatlerde evi havalandırın. Klimaların nem alma fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
KAPALI HAVUZ ORTAMI: Astımlı veya alerjik duyarlılığı olan çocuklarda havuz ortamında biriken kloraminler bronşların aşırı duyarlılığını tetikliyor ve bu bölgede daralma yaparak astım atağını başlatabiliyor.
Burnunuz yoğun klor kokusu alıyorsa, sorun klorun fazlalığı değil, havuz havasındaki kloraminlerin yüksek olmasıdır. Bu kokuyu duyduğunuz havuzlarda çocuğunuzu yüzdürmeyin.