HATALI KLİMA KULLANIMI: Klima filtreleri düzenli olarak temizlenmezse toz ve küf gibi alerjenler birikebiliyor. Bu alerjenler de çocuklarda astımı tetikleyebilmektedir. Klima filtrelerini düzenli olarak temizlemeyi ihmal etmeyin.

PİKNİK ALANLARINDAKİ DUMAN VE KÜFLER: Yoğun mangal dumanı, araç trafiğinin oluşturduğu egzoz gazları, ormanlardaki güneş görmeyen nemli bölgelerde bulunan küf ve mantarlar da astımı tetikleyebilen etkenler arasında yer alıyor. Çocuğunuzu mangal, sigara ve egzoz dumanından mutlaka uzak tutun.

AŞIRI YOĞUN AKTİVİTELER: Yoğun egzersiz sırasında burun solunumu devre dışı kalır, ağızdan solumaya başlarız. Ağız solunumu nedeniyle daha kuru, soğuk ve filtrelenmemiş hava bronşlara ulaşır. Bu durum ise bronşlarda su kaybı, daralma ve inflamasyon süreçlerini aktifleştirerek astım krizini tetikleyebilmektedir. Spor aktivitelerini daha çok sabah erken veya akşam saatlerinde yapmasına dikkat edin. Egzersiz veya sportif aktivitenin başlangıcında ısınma için yeterli zaman ayırmaya özen gösterin.

VİRÜS VE BAKTERİLER: Rinovirüsler, COVID-19, parainfluenza, bazı enterovirüsler, mikoplazma ve klamidya gibi atipik bakteriler alt solunum yolu enfeksiyonuna yol açabiliyor. Bu enfeksiyonlar hava yolunda ödem gelişmesi ve mukus üretiminin artmasıyla astımlı çocuklarda hava yolunda aşırı duyarlılığı tetikleyebiliyor. El hijyenine dikkat edin.