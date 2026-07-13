Lif, sindirimin düzenlenmesinden uzun süre tok kalmaya kadar vücutta birçok önemli görev üstleniyor. NIH'ye göre yeterli lif tüketimi; kolesterol, kan şekeri ve tansiyonun kontrolüne katkı sağlayarak kalp sağlığını da destekleyebiliyor. Verywell Health'ın derlemesinde, bir su bardağında 8 gram lif bulunan ahudududan daha fazla lif içeren 7 besin öne çıkıyor.

LİF TÜKETİMİYLE İLGİLİ ÖNE ÇIKAN BİLGİLER Çocuklar ve yetişkinler için günlük 25 ila 35 gram lif tüketilmesi öneriliyor.

Lif; kolesterol, kan şekeri ve tansiyonun kontrolüne katkı sağlayabiliyor.

Meyveler, sebzeler, baklagiller, tam tahıllar, tohumlar ve kuruyemişler lif ihtiyacının karşılanmasına yardımcı oluyor.

Harvard'ın beslenme rehberine göre lif, vücudun sindiremediği bir karbonhidrat türü. Çocuklar ve yetişkinler için günlük 25 ila 35 gram lif tüketilmesi öneriliyor.

BAŞLICA LİF KAYNAKLARI

Meyveler

Sebzeler

Baklagiller

Tam tahıllar

Tohumlar

Kuruyemişler

AHUDUDUDAN DAHA FAZLA LİF İÇEREN 7 BESİN

Besin Porsiyon Lif miktarı Çarkıfelek meyvesi 1 su bardağı, yaklaşık 236 gram 24,5 gram Küçük beyaz kuru fasulye Pişmiş 100 gram 10,5 gramdan fazla Yulaf ezmesi Yarım su bardağı, yaklaşık 100 gram 10 gram Chia tohumu Yaklaşık 28 gram 9,75 grama kadar Lima fasulyesi 1 su bardağı, yaklaşık 170 gram 9 gram Guava 1 su bardağı, yaklaşık 165 gram 8,81 gram Kırık bezelye Pişmiş yarım su bardağı, yaklaşık 100 gram 8,3 gram

ÇARKIFELEK MEYVESİ LİF MİKTARINDA AÇIK ARA ÖNDE

USDA verilerine göre bir su bardağı, yaklaşık 236 gram çarkıfelek meyvesinde 24,5 gram lif bulunuyor. Bu miktar, aynı ölçüdeki ahududunun sağladığı lifin yaklaşık üç katına ulaşıyor.

Çarkıfelek meyvesinin öne çıkan bileşenleri

A vitamini

C vitamini

Potasyum

Magnezyum

Karotenoid ve polifenol gibi bitkisel bileşenler

İçeriğindeki karotenoid ve polifenol gibi bitkisel bileşenler meyvenin antioksidan özelliklerine katkı sağlıyor.