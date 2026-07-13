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Ahududuyu geride bırakan 7 yüksek lifli besin

Sindirim sağlığını destekleyen ve kan şekerini dengeleyen lif alımında ahududu popüler bir tercih olsa da, bazı gıdalar onu açık ara geride bırakıyor. Günlük lif ihtiyacınızı karşılamaya yardımcı olacak, çarkıfelek meyvesinden yulafa kadar en zengin 7 doğal besini keşfedin.

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Ahududuyu geride bırakan 7 yüksek lifli besin

Lif, sindirimin düzenlenmesinden uzun süre tok kalmaya kadar vücutta birçok önemli görev üstleniyor. NIH'ye göre yeterli lif tüketimi; kolesterol, kan şekeri ve tansiyonun kontrolüne katkı sağlayarak kalp sağlığını da destekleyebiliyor. Verywell Health'ın derlemesinde, bir su bardağında 8 gram lif bulunan ahudududan daha fazla lif içeren 7 besin öne çıkıyor.

LİF TÜKETİMİYLE İLGİLİ ÖNE ÇIKAN BİLGİLER

  • Çocuklar ve yetişkinler için günlük 25 ila 35 gram lif tüketilmesi öneriliyor.
  • Lif; kolesterol, kan şekeri ve tansiyonun kontrolüne katkı sağlayabiliyor.
  • Meyveler, sebzeler, baklagiller, tam tahıllar, tohumlar ve kuruyemişler lif ihtiyacının karşılanmasına yardımcı oluyor.

Harvard'ın beslenme rehberine göre lif, vücudun sindiremediği bir karbonhidrat türü. Çocuklar ve yetişkinler için günlük 25 ila 35 gram lif tüketilmesi öneriliyor.

BAŞLICA LİF KAYNAKLARI

  • Meyveler
  • Sebzeler
  • Baklagiller
  • Tam tahıllar
  • Tohumlar
  • Kuruyemişler

AHUDUDUDAN DAHA FAZLA LİF İÇEREN 7 BESİN

BesinPorsiyonLif miktarı
Çarkıfelek meyvesi1 su bardağı, yaklaşık 236 gram24,5 gram
Küçük beyaz kuru fasulyePişmiş 100 gram10,5 gramdan fazla
Yulaf ezmesiYarım su bardağı, yaklaşık 100 gram10 gram
Chia tohumuYaklaşık 28 gram9,75 grama kadar
Lima fasulyesi1 su bardağı, yaklaşık 170 gram9 gram
Guava1 su bardağı, yaklaşık 165 gram8,81 gram
Kırık bezelyePişmiş yarım su bardağı, yaklaşık 100 gram8,3 gram

ÇARKIFELEK MEYVESİ LİF MİKTARINDA AÇIK ARA ÖNDE

USDA verilerine göre bir su bardağı, yaklaşık 236 gram çarkıfelek meyvesinde 24,5 gram lif bulunuyor. Bu miktar, aynı ölçüdeki ahududunun sağladığı lifin yaklaşık üç katına ulaşıyor.

Çarkıfelek meyvesinin öne çıkan bileşenleri

  • A vitamini
  • C vitamini
  • Potasyum
  • Magnezyum
  • Karotenoid ve polifenol gibi bitkisel bileşenler

İçeriğindeki karotenoid ve polifenol gibi bitkisel bileşenler meyvenin antioksidan özelliklerine katkı sağlıyor.

Ahududuyu geride bırakan 7 yüksek lifli besin

KÜÇÜK BEYAZ KURU FASULYE 10 GRAMI AŞIYOR

Navy fasulyesi olarak bilinen küçük beyaz kuru fasulyenin pişmiş 100 gramında 10,5 gramdan fazla lif bulunuyor. Yarım su bardağına yakın bu porsiyon, günlük lif ihtiyacının üçte birinden fazlasını karşılayabiliyor.

  • Sindirimi destekleyebiliyor.
  • Tokluk süresinin uzamasına yardımcı olabiliyor.
  • Günlük lif ihtiyacının üçte birinden fazlasını karşılayabiliyor.
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Ahududuyu geride bırakan 7 yüksek lifli besin

GUAVA AHUDUDUYU AZ FARKLA GERİDE BIRAKIYOR

Bir su bardağı, yaklaşık 165 gram guavada 8,81 gram lif bulunuyor. Bu değer, aynı ölçüde 8 gram lif içeren ahudududan biraz daha yüksek.

Guavadaki lifin önemli bölümünü çözünmeyen lif oluşturuyor. Bu lif türü bağırsak içeriğine hacim kazandırarak sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkı sağlıyor.

Ahududuyu geride bırakan 7 yüksek lifli besin

LİMA FASULYESİ GÜNLÜK İHTİYACIN ÜÇTE BİRİNİ KARŞILIYOR

Bir su bardağı, yaklaşık 170 gram pişmiş lima fasulyesinde 9 gram lif bulunuyor. Bu miktar günlük önerilen lif tüketiminin üçte birinden fazlasına karşılık geliyor.

  • Sindirim sistemini destekleyebiliyor.
  • Daha uzun süre tok kalmaya yardımcı olabiliyor.
  • Kilo kontrolüne yönelik dengeli öğünlerde öne çıkabiliyor.
Ahududuyu geride bırakan 7 yüksek lifli besin

CHIA TOHUMU KÜÇÜK PORSİYONDA YOĞUN LİF İÇERİYOR

Yaklaşık 28 gram chia tohumunda 9,75 grama kadar lif bulunuyor. Harvard'ın lif rehberine göre chia tohumunda hem çözünen hem de çözünmeyen lif yer alıyor.

Çözünmeyen lif
Bağırsak hareketlerini destekliyor.

Çözünen lif
Suyla birleşerek jel benzeri bir yapı oluşturuyor.
Kolesterol ve kan şekeri kontrolüne katkı sağlayabiliyor.

Ahududuyu geride bırakan 7 yüksek lifli besin

YULAF EZMESİ DENGELİ ENERJİ SAĞLIYOR

Yarım su bardağı, yaklaşık 100 gram kuru yulaf ezmesinde 10 gram lif yer alıyor. Ezme yulaf, bütün yulaf tanelerinin buharda yumuşatılıp yassılaştırılmasıyla hazırlanıyor.

  • İşlem, ürünü daha kolay pişirilebilir hale getiriyor.
  • Lif ve protein içeriğinin korunmasını sağlıyor.
  • Orta düzeydeki glisemik indeksi, kan şekerinin daha dengeli yükselmesine katkıda bulunabiliyor.
Ahududuyu geride bırakan 7 yüksek lifli besin

KIRIK BEZELYE LİF VE PROTEİNİ BİR ARADA SUNUYOR

Kırık bezelye
Porsiyon: Pişmiş yarım su bardağı, yaklaşık 100 gram
Lif: 8,3 gram
Protein: Yaklaşık 8 gram

Aynı porsiyon günlük lif ihtiyacının yaklaşık üçte birini karşılayabiliyor. Çözünen ve çözünmeyen lifleri birlikte içeren kırık bezelye, sindirimi ve düzenli bağırsak hareketlerini destekleyebiliyor. Bitkisel protein içeriğiyle de besleyici bir seçenek oluşturuyor.

(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)

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