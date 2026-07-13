Lif, sindirimin düzenlenmesinden uzun süre tok kalmaya kadar vücutta birçok önemli görev üstleniyor. NIH'ye göre yeterli lif tüketimi; kolesterol, kan şekeri ve tansiyonun kontrolüne katkı sağlayarak kalp sağlığını da destekleyebiliyor. Verywell Health'ın derlemesinde, bir su bardağında 8 gram lif bulunan ahudududan daha fazla lif içeren 7 besin öne çıkıyor.
LİF TÜKETİMİYLE İLGİLİ ÖNE ÇIKAN BİLGİLER
- Çocuklar ve yetişkinler için günlük 25 ila 35 gram lif tüketilmesi öneriliyor.
- Lif; kolesterol, kan şekeri ve tansiyonun kontrolüne katkı sağlayabiliyor.
- Meyveler, sebzeler, baklagiller, tam tahıllar, tohumlar ve kuruyemişler lif ihtiyacının karşılanmasına yardımcı oluyor.
Harvard'ın beslenme rehberine göre lif, vücudun sindiremediği bir karbonhidrat türü. Çocuklar ve yetişkinler için günlük 25 ila 35 gram lif tüketilmesi öneriliyor.
BAŞLICA LİF KAYNAKLARI
- Meyveler
- Sebzeler
- Baklagiller
- Tam tahıllar
- Tohumlar
- Kuruyemişler
AHUDUDUDAN DAHA FAZLA LİF İÇEREN 7 BESİN
ÇARKIFELEK MEYVESİ LİF MİKTARINDA AÇIK ARA ÖNDE
USDA verilerine göre bir su bardağı, yaklaşık 236 gram çarkıfelek meyvesinde 24,5 gram lif bulunuyor. Bu miktar, aynı ölçüdeki ahududunun sağladığı lifin yaklaşık üç katına ulaşıyor.
Çarkıfelek meyvesinin öne çıkan bileşenleri
- A vitamini
- C vitamini
- Potasyum
- Magnezyum
- Karotenoid ve polifenol gibi bitkisel bileşenler
İçeriğindeki karotenoid ve polifenol gibi bitkisel bileşenler meyvenin antioksidan özelliklerine katkı sağlıyor.