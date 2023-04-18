Uzmanından uyarı: Aşırı kilo hormonal dengeyi bozuyor!

Son zamanlarda Türkiye'de ve dünyada fast food karbonhidrat ağırlıklı beslenme, düzensiz beslenme gibi şeylerle aşırı kilo alma artmaya başlıyor. Aşırı kilo, hem yumurta kalitesini hem de yumurtaların gelişmesini engelliyor.
İRİ BEBEK OLSUN
Kiloyla beraber hormonal denge değiştiğini söyleyen Op. Dr. Burhan Özel, "Özellikle iri bebek olsun diye ailenin ha bire yeme, içme alışkanlıkları değişiyor. Bebeğim tombul olsun, bebeğim gelişsin diye önüne gelen her şeyi yiyorlar. Biz buna karşıyız. Normal koşullarda gebelik boyunca düzenli beslenme gerekiyor. Özelikle karbonhidrattan daha fakir protein ağırlıklı beslenmeyi tercih ediyoruz. Kilo arttıkça düşük riski artabiliyor" diyor.
TÜKÜRÜK DEYİP GEÇMEYİN
Hijyenik olmadığı düşünülse de, tükürük ağız sağlığı ve insan vücudunun genel sağlığı için fayda sağlıyor. Diş Hekimi Pertev Kökdemir, tükürüğün 4 faydasını paylaşıyor:
1-Ağız temizliği: Tükürük, dişleri ve ağzı temizleyerek herhangi bir bakteri veya virüsten uzak tutmaya yardımcı olur.
2-Koruma: Tükettiğimiz yiyecek ve içeceklerin çoğu asidik içeriğe sahiptir. Tükürük onu nötralize etmeye ve yumuşak dokuları, dişleri güvende tutmaya yardımcı olur. Tükürük yutulduğunda mide ekşimesini önler.
3-Plak: Tükürükteki bağışıklık proteinleri, dişlerin etrafında koruyucu bir tabaka oluşturarak bakterilerin hızlı bir şekilde yok edilmesine yardımcı olur. Ayrıca dişleri asitlerin neden olduğu demineralizasyona karşı korur.
4-Sindirim: Tükürük, katı ve sıvı yiyeceklerin lezzetini artıran ve aynı zamanda sindirim için bağırsaklara ulaştığında yiyecekleri parçalayan ağzın, pH seviyesini dengelemesinde rol oynar.
FISTIK GİBİ GÜZELLİK
Sevilen kuruyemişlerden yer fıstığı, kötü kolesterol seviyesini düşürür. Kolon ve mide kanserine karşı büyük bir savaş verir. Kan şekeri seviyesini dengelemeye yardım eder. E vitamini deposudur ve bundan dolayı da cilt sağlığına fazlasıyla yararlıdır. Cinsel gücü artırır.
UZUN BOYLULAR DİKKAT
Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, uzun boylularda bağırsak kanseri riskinin daha fazla olduğunu söylüyor. "Her 10 santimlik boy uzunluğu, kolorektal kanser gelişme riskinde yüzde 14'lük ve yine bağırsak adenom gelişmesinde yüzde 6'lık bir artışa yol açıyor. En yüksek persentilde en uzun olan kişilerde, en düşük persentildeki en kısa olan bireylere göre bağırsak kanseri riski yüzde 24 daha fazla. 50 yaşından sonra kolonoskopi ve rektosigmoidoskopi tetkikleri ile taramayı ihmal etmeyin." diyor.
TİROİDE SAVAŞ AÇIN
Tiroid hastalıkları, her yaş grubundan insan arasında artıyor. Sağlıklı bir diyet ve ilaçla tiroid, kontrol altına alınabiliyor. Uzmanlar, tiroid bozukluğuna iyi gelen 3 meyveyi sıralıyor:
Kırmızı ve mor meyveler: Antioksidandan zengin yaban mersini, çilek ve kızılcık gibi taze meyveler tüketin.
Elma: Tiroid bezinizi serbest radikal hasarından koruyabilir. Kolesterolünüzü düşürebilir. Şeker hastalığına karşı koruma sağlayabilir.
Avokada: Tiroid sağlığı için faydalıdır. Bunun nedeni K vitamini, folat, C vitamini, potasyum, B5 vitamini, B6 vitamini ve E vitamini gibi çeşitli besinleri içermesidir.
KANSIZLIĞA BULGUR
Bulgur, diyabetten korur. Hazımsızlığı bitirir. Dokuları güçlendirir. Cildi ve saçı besler. Uzun süreli tokluk hissi sağlar. Kansızlığı önler.
GRİBE PAPATYA
Sakinleştirici etkisiyle bilinen papatya çayı, grip ve soğuk algınlığıyla mücadele eder. Kas gevşetici etkisiyle ağrıları keser. Kan şekerini dengeler. Öksürüğü giderir.