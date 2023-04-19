Sağlıkta devrim yaratacak: TÜBİTAK Aşı ve İlaç Geliştirme Kampüsü açıldı

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi bünyesinde kurulan Aşı ve İlaç Geliştirme Kampüsü bugün gerçekleşecek törenle açıldı. Açılış törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kampüs ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
"EN MODERN EN GELİŞMİŞ ALTYAPILARI OLACAK"
Bakan Varank'ın öne çıkan sözleri:
"Bugün TÜBİTAK Aşı ve İlaç Geliştirme Kampüsü'nün resmi açılışı için Kocaeli'ndeyiz. Gerçekten başından beri sıkı şekilde takip ettiğimiz ülkemize çok stratejik kazanımlar getirecek altyapıların bugün resmi açılışı olacak. Burada farklı alanlara yönelik Türkiye'nin en modern en gelişmiş altyapıları olacak.
"ÖNEMLİ KABİLİYETLER KAZANDIRACAĞIZ"
Bu tesiste farklı başlıklarda Türkiye'ye önemli kabiliyetler kazandıracağız. Medikal Biyoteknoloji Mükemmeliyet Merkezi'nde farklı aşılar, ilaçlar ve biyoteknolojik ürünlerle ilgili entegre bir tesis kurduk. Burada laboratuvar aşamasından pilot ölçekli üretime kadar Türkiye'de bundan biyoteknolojik ilaçlar ve aşılar bu merkezde gerçekleştirilip pilot ölçekli üretilecek. Kansere yönelik farklı tedaviler burada geliştirilebilecek. Türkiye'de bilim insanlarına böyle bir imkanı sunmuş olacağız.
"KULUÇKA MERKEZİ DE OLACAK"
Burayı aynı zaman bir kuluçka merkezi olarak tasarladık. Farklı hocalarımız kendi kurdukları şirketlerle girişimlerle buraya gelip hem bu altyapıyı kullanabilecek hem de burada kendi şirketlerini teknopark avantajlarında faydalandıracaklar. Burada 3. derece güvenlik seviyesinde BSL 3 laboratuvarları yine biyoteknolojik ürünlerin geliştirileceği laboratuvarları yine hayvan deney merkezlerini ülkemize kazandırmış olacağız. Sağlıkta AR-GE anlamında Türkiye'nin en önemli kampüsü açılışını yapmış olacak.