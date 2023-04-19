Sağlıkta devrim yaratacak: TÜBİTAK Aşı ve İlaç Geliştirme Kampüsü açıldı

"MSB VE NATO İLE DE ÇALIŞACAĞIZ"

Dünyayı tehdit eden KBRN dediğimiz yani kimyasal-biyolojik-radyolojik-nükleer tehditlere karşı bir kampüsü burada devreye alıyoruz. Kimyasal ajanlara, biyolojik tehditlere karşı bunun yanında bu tip silahlara karşı burada AR-GE faaliyetleri gerçekleştireceğiz. Bunlarla mücadele edecek ekipmanların testlerini burada gerçekleştirebileceğiz. Burada hem Milli Savunma Bakanlığına hizmet edeceğiz aynı zamanda bu çapta bir AR-GE merkezi ile dost ve müttefik ülkelere NATO'ya da hizmet edebileceğiz.