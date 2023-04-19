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    • Sağlık
    • 19.04.2023 14:24
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    • 19.04.2023 14:53
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    Sağlıkta devrim yaratacak: TÜBİTAK Aşı ve İlaç Geliştirme Kampüsü açıldı

    TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi bünyesinde kurulan Aşı ve İlaç Geliştirme Kampüsü bugün törenle açıldı. Açılışa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ta katıldı. Bakan Varank, "Farklı aşı ve genetik ürünleri, biyoteknolojik ilaç ve aşı adaylarını hücreden başlayarak üretilebileceğiz. Kanser tedavisinde önemli yere sahip hücre tedavi sistemlerini, DNA zincirlerini kesmeye ve yeniden birleştirmeye olanak sağlayan embriyo çalışmalarını bu kampüste hayata geçirebileceğiz." dedi.

    AJANSLAR
    TÜBİTAK Aşı ve İlaç Geliştirme Kampüsü açıldı

    TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi bünyesinde kurulan Aşı ve İlaç Geliştirme Kampüsü bugün gerçekleşecek törenle açıldı. Açılış törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kampüs ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

    "EN MODERN EN GELİŞMİŞ ALTYAPILARI OLACAK"
    Bakan Varank'ın öne çıkan sözleri:
    "Bugün TÜBİTAK Aşı ve İlaç Geliştirme Kampüsü'nün resmi açılışı için Kocaeli'ndeyiz. Gerçekten başından beri sıkı şekilde takip ettiğimiz ülkemize çok stratejik kazanımlar getirecek altyapıların bugün resmi açılışı olacak. Burada farklı alanlara yönelik Türkiye'nin en modern en gelişmiş altyapıları olacak.

    "ÖNEMLİ KABİLİYETLER KAZANDIRACAĞIZ"
    Bu tesiste farklı başlıklarda Türkiye'ye önemli kabiliyetler kazandıracağız. Medikal Biyoteknoloji Mükemmeliyet Merkezi'nde farklı aşılar, ilaçlar ve biyoteknolojik ürünlerle ilgili entegre bir tesis kurduk. Burada laboratuvar aşamasından pilot ölçekli üretime kadar Türkiye'de bundan biyoteknolojik ilaçlar ve aşılar bu merkezde gerçekleştirilip pilot ölçekli üretilecek. Kansere yönelik farklı tedaviler burada geliştirilebilecek. Türkiye'de bilim insanlarına böyle bir imkanı sunmuş olacağız.

    "KULUÇKA MERKEZİ DE OLACAK"
    Burayı aynı zaman bir kuluçka merkezi olarak tasarladık. Farklı hocalarımız kendi kurdukları şirketlerle girişimlerle buraya gelip hem bu altyapıyı kullanabilecek hem de burada kendi şirketlerini teknopark avantajlarında faydalandıracaklar. Burada 3. derece güvenlik seviyesinde BSL 3 laboratuvarları yine biyoteknolojik ürünlerin geliştirileceği laboratuvarları yine hayvan deney merkezlerini ülkemize kazandırmış olacağız. Sağlıkta AR-GE anlamında Türkiye'nin en önemli kampüsü açılışını yapmış olacak.

        "MSB VE NATO İLE DE ÇALIŞACAĞIZ"
        Dünyayı tehdit eden KBRN dediğimiz yani kimyasal-biyolojik-radyolojik-nükleer tehditlere karşı bir kampüsü burada devreye alıyoruz. Kimyasal ajanlara, biyolojik tehditlere karşı bunun yanında bu tip silahlara karşı burada AR-GE faaliyetleri gerçekleştireceğiz. Bunlarla mücadele edecek ekipmanların testlerini burada gerçekleştirebileceğiz. Burada hem Milli Savunma Bakanlığına hizmet edeceğiz aynı zamanda bu çapta bir AR-GE merkezi ile dost ve müttefik ülkelere NATO'ya da hizmet edebileceğiz.

        "BİLİM İNSANLARIMIZ YURT DIŞINA GİTMECEYEK"
        Burada entegre bir yapı oluşturmaya çalıştık. Bir konuda biyoteknolojik ilaç ve aşı geliştireceksek bunun her aşamalarını dönük altyapıları biz Türkiye'ye bu sayede kazandırmış olduk. Bundan sonra bilim insanlarımız yurt dışına gitmek zorunda kalmayacak. Artık araştırmakta ve pilot üretim yapmakta zorlanmayacaklar.

        Türkiye'ye sağlık AR-GE'si anlamında en önemli kampüsü kazandırmış olacağız. Bu çok mutluluk ve gurur verici bir gün. TÜBİTAK ile önemli bir network oluşturduk. Çok farklı projeleri desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye'nin ihtiyacı olan önemli bir eksiklik giderilmiş oldu.

            "GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞIYORUZ"
            İki haftada bu kadar çok atılım olunca birileri şaşırıyor. Bunları seçim çalışması için mi yapıyorsunuz? 2023 seçimlerini dikkate alıp 7 sene önce proje başlatıyorsunuz diyorsa birileri, bizim ne kadar vizyoner olduğumuz görünüyor. Bunlar işin latifesi. Türkiye Yüzyılı'nın nişanelerini Türkiye'ye kazandırmaya devam edeceğiz. Biz eser siyaseti peşinde gece gündüz demeden çalışıyor, eserlerimizle geleceği yazıyoruz.

            "ÇİPLERİMİZİ ZATEN ÜRETİYORUZ"
            Bizi eleştirenler Türkiye'de olup biteni bilmiyorlar, haberdar değiller. Seçim zamanı gelince sağdan soldan duydukları kavramlarla bir takım vaatlerde bulunan insanlarla karşılaşıyoruz. Türkiye'ye 50 tane üretim üssü kazandıracağız diyorlar. Yüzlerce üretim üssü şu anda Türkiye'de faaliyette.

            350'ye ulaşan OSB'leri görebilirler. Kocaeli'nde sanayi altyapılarının son 20 yılda nereden nereye geldiğini anlayabilirler. Katma değerli üretimden bahsediyorlar. Osmangazi Köprüsü'nden geçerken Bilişim Vadisi'ni görebilirler. Çipten bahsediyorlar.

                TÜBİTAK çipte Ar-Ge ve üretim yapma kabiliyetine sahip bir kurumdur. Çiplerimizi zaten üretiyoruz. Bahsettiğimiz çiplerin kilogram başına değeri 388 bin Dolar. İşte katma değer burada oluşuyor.

                "ÇİP KONUSUNDA ÖNEMLİ YATIRIM YOLDA"
                Bazen parasını verseniz de size bunları tedarik etmiyorlar. Bugün birçok girişimcimiz verdiğimiz desteklerle çip tasarım kabiliyetlerine sahip hale geldiler. Çip konusunda önemli bir yatırımın imza törenini gerçekleştireceğiz. Bu imza bölgenin geleceğine de atılmış imza olacak.

                "AŞI VE KANSER ÇALIŞMALARI YAPILACAK"
                Pandemiyle birlikte ilaçlar, aşılar dünyanın gündemine geldi. Bilim insanları ve araştırmacılara önemli altyapıyı kazandırmış oluyoruz. Biyoteknolojik ilaç ve aşılar, kanser çalışmaları yapılacak, deney hayvanlarıyla testler gerçekleşecek.

                    Dünyada tehditler giderek artmakta ve çeşitlenmekte. Biyolojik, nükleer tehditler ve ajanlar da dünyanın gündemine gelmeye devam ediyor. Ar-Ge faaliyetlerinin yapılacağı KBRB tehditlerine karşı ürün yapılıp test edileceği önemli alt yapıyı ülkemize kazandırmış olduk.

                    "EN ENTEGRE TESİSİ KAZANDIRMIŞ OLDUK"
                    Gıda güvenliği anlamında Tarım ve Orman Bakanlığı'na hizmet vereceğiz. Onların ihtiyaçlarını geliştirip test faaliyetlerini gerçekleştirmiş olacağız. Ar-Ge ve inovasyon anlamında Türkiye büyük ivme yakaladı.

                    Katma değerli kalkınmanın Ar-Ge ve inovasyondan geldiğini biliyoruz. Önemli altyapılara sahip olmanız lazım. İnsan sağlığı anlamında en entegre tesisi kazandırmış olduk."

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