Uzmanı uyardı: Kronik öksürük kanserden reflüye kadar birçok hastalığa davetiye çıkarıyor!

Öksürük günümüzde, hemen herkesin hayatının bir döneminde yaşadığı şikayet olarak ortaya çıkıyor. Akciğerleri rahatsız eden mukus ve yabancı maddeleri dışarıya atmaya yarayan öksürük, birçok sağlık sorununun habercisi olabiliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Arzu Ertem Cengiz, 8 haftadan uzun süren kronik öksürüğün ihmal edilmemesi gerektiğini söylüyor. Öksürüğün nedenleri ve tedavi yöntemleriyle ilgili bilgilendiriyor.





ZAMANLA KRONİKLEŞİR

Yetişkinlerde sekiz çocuklarda ise dört haftadan uzun süren öksürüğe kronik öksürük deniyor. Bu durumda mutlaka doktora başvurmak gerekiyor. Kronik öksürüğün bir hastalık değil, bir sağlık sorununun habercisi olduğunu belirten Dr. Cengiz, kronik öksürüğe eşlik eden belirtileri, burun tıkanıklığı, geniz akıntısı, balgam çıkarma, hırıltılı solunum, sık geniz temizleme ihtiyacı, nefes darlığı, ses kısıklığı, mide ekşimesi ve ağızda asit tadı, boğaz ağrısı, nadiren öksürükle beraber kan tükürme, göğüste yanma hissi ve boğaz ağrısı olarak sıralıyor.



ATEŞ VE KİLO KAYBI VARSA...

Kronik öksürük sebeplerinin başında sigara kullanmak veya dumanına maruz kalmak geliyor. Genellikle üç haftalık sigara içiminden sonra içicilerde kronik öksürük başlıyor. Ancak kronik sigara içicilerinde kronik bronşit, zatürre, amfizem, bronşektazi, KOAH ve hatta akciğer kanseri gelişebilir ve bu durumlar da kronik öksürüğe sebep oluyor.38 derecenin üzerinde ateş, kan tükürme, göğüs ağrısı, nefes darlığı, yatakta düz uyuyamamak, aşırı yorgunluk olması halinde doktor muayenesini ihmal etmemek gerekiyor.