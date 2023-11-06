Uzmanından şeker hastalığının belirtileri, nedenleri ve tedavisiyle ilgili önemli bilgiler

Diyabet, yani toplumda bilinen adıyla şeker hastalığı insülin hormonunun yetersizliği veya insülin etkisinin azalması sonucu kan şekeri artışıyla ortaya çıkıyor. Kronik bir metabo- lik bozukluk olduğundan, tedavisi büyük önem taşıyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Turan, günümüzde her 10 yetişkinden birinin bu hastalıkla mücadele ettiğini söylüyor. Şeker hastalığının belirtileri, nedenleri ve tedavisiyle ilgili önemli bilgiler veriyor...
BU ŞİKAYETLER VARSA
Glukoz, hücre için enerji kaynağı olarak kullanılıyor. İnsülin kan glukozunun hücre içine girmesini sağlıyor ve kan glukozu normal aralıkta tutuluyor. İnsülin yetersizliği ve etkisinde azalma olduğu zaman kan şekeri yükseliyor. Hiperglisemi, yorgunluk, ağız kuruluğu, çok su içme, idrara çıkma, sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu, kaşıntı, iştah artışı, kilo artışı veya zayıflama, bulanık görme gibi şikâyetlere yol açıyor. Obezite ve hareketsiz yaşam tarzının artmasına paralel olarak dünyada diyabetin yaygınlık ortanı da artıyor.
3 TİPİ BULUNUR
Doç. Dr. Turan, genel olarak üç tip diyabet olduğunu belirtiyor. "Tip 1 diyabet, pankreasın otoimmün nedenli insülin üreten hücrelerinin harabiyeti ile gelişir. Hastalar daha genç yaştadır, zayıflardır ve tedavide insülin kullanmak zorundadır. Tip 2 diyabet ise tüm diyabet formlarının yüzde 90'ını oluşturur. Yaş, obezite, genetik, hareketsiz yaşamla ortaya çıkar. Hastalar daha şişman ve ileri yaştadır. Gebelik diyabeti gebelikten sonra kaybolur" diyor.
TEDAVİ HAKKINDA
Son yıllarda diyabetli bireylerin glikoz regülasyonu için öz yönetimlerini artırmak için yeni yöntemler gelişiyor. Doç Dr. Turan, "Hipoglisemi uyarı bilekliği, akıllı mikro iğne yama gibi ürünler diyabetli hastanın kullanımına sunulmuş önemli cihaz ve uygulamalardır" diyor.
KALP TEHLİKEDE
Kan şekeri yüksekliği vücutta birçok organı olumsuz etkiliyor. Kalp hastalıkları, inme, görme bozukluğu, sinir ve böbrek hasarına yol açıyor. Ayrıca diyabet, körlüğe de neden oluyor. Sağlıklı beslenme, egzersiz, ilaçların düzenli alınması kan şekerlerini istenilen düzeyde tutuyor.