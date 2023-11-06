Uzmanından şeker hastalığının belirtileri, nedenleri ve tedavisiyle ilgili önemli bilgiler

Diyabet, yani toplumda bilinen adıyla şeker hastalığı insülin hormonunun yetersizliği veya insülin etkisinin azalması sonucu kan şekeri artışıyla ortaya çıkıyor. Kronik bir metabo- lik bozukluk olduğundan, tedavisi büyük önem taşıyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Turan, günümüzde her 10 yetişkinden birinin bu hastalıkla mücadele ettiğini söylüyor. Şeker hastalığının belirtileri, nedenleri ve tedavisiyle ilgili önemli bilgiler veriyor...

BU ŞİKAYETLER VARSA

Glukoz, hücre için enerji kaynağı olarak kullanılıyor. İnsülin kan glukozunun hücre içine girmesini sağlıyor ve kan glukozu normal aralıkta tutuluyor. İnsülin yetersizliği ve etkisinde azalma olduğu zaman kan şekeri yükseliyor. Hiperglisemi, yorgunluk, ağız kuruluğu, çok su içme, idrara çıkma, sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu, kaşıntı, iştah artışı, kilo artışı veya zayıflama, bulanık görme gibi şikâyetlere yol açıyor. Obezite ve hareketsiz yaşam tarzının artmasına paralel olarak dünyada diyabetin yaygınlık ortanı da artıyor.