Uzmanından ödeme karşı alınabilecek basit ama etkili 7 önlem!

Sabah uyanır uyanmaz yüzünüzün şiştiğini, yüzüğünüzün dar geldiğini ya da ayakkabılarınızı zor giydiğinizi fark ettiğinizde aklınıza ilk gelen neden, ödem oluyor. Diyetisyen Betül Serttaş, ödeme karşı alınabilecek basit ama etkili 7 önlemi sıralıyor:



Uzun süre hareketsiz kalmak, ödemi artırır. Bunun için düzenli spor yapın.

Bazı romatizma ilaçları ödem yapar. İlaç kullanımı konusunda doktorunuza danışın.

Kadınlarda adet öncesi ve sırasında ödem artıyor. Tuzlu gıdaları bırakın.

Fazla karbonhidrat, su tutarak ödeme yol açar. Ekmek, makarna, pilav gibi besinlerin tüketimini azaltın.

Kuşkonmaz, maydanoz, pancar, soğan, pırasa ve sarımsak gibi doğal idrar söktürücü sebzeler yiyin.

Yoğurt ve kefir vücuttan mineral dengesini sağlayarak ödem oluşumunu önler.

Günlük en az 2.5 litre su için. Alkol gibi ödem artırabilecek içeceklerden uzak durun.