Uzmanından ödeme karşı alınabilecek basit ama etkili 7 önlem!

Sabah uyanır uyanmaz yüzünüzün şiştiğini, yüzüğünüzün dar geldiğini ya da ayakkabılarınızı zor giydiğinizi fark ettiğinizde aklınıza ilk gelen neden, ödem oluyor. Diyetisyen Betül Serttaş, ödeme karşı alınabilecek basit ama etkili 7 önlemi sıralıyor:
Uzun süre hareketsiz kalmak, ödemi artırır. Bunun için düzenli spor yapın.
Bazı romatizma ilaçları ödem yapar. İlaç kullanımı konusunda doktorunuza danışın.
Kadınlarda adet öncesi ve sırasında ödem artıyor. Tuzlu gıdaları bırakın.
Fazla karbonhidrat, su tutarak ödeme yol açar. Ekmek, makarna, pilav gibi besinlerin tüketimini azaltın.
Kuşkonmaz, maydanoz, pancar, soğan, pırasa ve sarımsak gibi doğal idrar söktürücü sebzeler yiyin.
Yoğurt ve kefir vücuttan mineral dengesini sağlayarak ödem oluşumunu önler.
Günlük en az 2.5 litre su için. Alkol gibi ödem artırabilecek içeceklerden uzak durun.
SOĞUK HAVADA BİLE TERLETİYOR
Zehirli guatr, vücudun bağışıklık sisteminin tiroid bezine saldırarak hasara neden oluyor. Genellikle 20 ile 40 yaş arasındaki genç hastalarda ve kadın hastalarda erkeklere kıyasla 7 kat daha sık görülüyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ali Kağan Gökakın, "Bu hastalığa sahip kişiler, soğuk hava koşullarında ince tişörtlerle rahatlıkla dolaşabilirler. Hastalığın belirgin semptomları arasında sıcak hava koşullarına düşük tolerans bulunur. Tedavide ilaç yetmezse ameliyat gerekebilir. Ancak hastalar cerrahi müdahale sonra ömür boyu hormon tedavisi almak zorunda" diyor.
MİDEYE SALEP
Soğuk ayların vazgeçilmez içeceği salep, mide rahatsızlıklarına iyi gelir. Üzerine tarçın eklendiğinde soğuk algınlığı hastalıklarından korur. Kabızlığı önler. Zihni güçlendirir. Vücut sıcaklığını dengeler.
KRAMPLARA KAKULE
Kakule, gaz giderir. Sindirim sistemine yardımcı olur. Şişkinlik ve mide kramplarının tedavisinde oldukça etkilidir. Böbrek, mesane ve idrar sorunları gibi rahatsızlıkları önler. Astımı bitirir.
AŞK OLSUN HARDAL
Hardal bitkisi, cinsel gücü ve isteği artırır. Grip ve bronşite şifa olur. Hazımsızlığı giderir. Lifli yapısı ile kabızlığı önler. Romatizma ağrılarını dindirir. Sinirleri gevşetip rahatlatır.