Uzmanından obezite hastalarına 7 adımda yol haritası

Obezite, modern çağın en tehlikeli pandemisi olarak kabul ediliyor. Günümüzde dünya üzerinde yaklaşık 500 milyon erişkinin ve 50 milyon çocuğun obeziteye bağlı önemli sağlık sorunları yaşadığı belirtiliyor. Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Celal Kızılkaya hastalara 7 adımda yol haritası çiziyor. Şunları öneriyor:





LİFTEN ZENGİN BESLENİN: Doğru ve dengeli beslenme, dikkat edilmesi gereken en temel kuraldır. Glisemik indeksi yüksek olan gıdaları diyetimizde azaltıp, liften zengin beslenmeliyiz. Kan şekerini hızlı yükseltip düşüren gıdalardan uzak durmalıyız.



BOL BOL SU İÇİN: Bir kadının günlük alması gereken toplam sıvı miktarı 2,7 litreyken, bir erkeğin 3,7 litredir. Su içmek tokluk hissini arttıracağı gibi metabolizmayı canlı tutarak ve enzim aktivitesini optimize ederek kilo vermeyi kolaylaştırır.



HAREKETLİ BİR YAŞAM SEÇİN: Hareketsiz yaşam kişinin metabolizmasını yavaşlatır. Bunu hareketli yaşama geçerek kırmalıyız. Öncelikle hafif tempolu yürüyüşlerden başlamalı, kısa mesafeden giderek daha uzun mesafelere doğru yol alırken tempoyu da hafif hafif artırmalıyız.