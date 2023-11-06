PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Uzmanından obezite hastalarına 7 adımda yol haritası

Modern çağın hastalığı obezite, hızla yaygınlaşıyor. Estetik bir sorundan çok daha öte hayatı riske atıyor. Doç. Dr. Mehmet Celal Kızılkaya, obezite hastalarına 7 adımda yol haritası çiziyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Kasım 2023 Güncelleme 07 Kasım 2023, 07:01
Uzmanından obezite hastalarına 7 adımda yol haritası

Obezite, modern çağın en tehlikeli pandemisi olarak kabul ediliyor. Günümüzde dünya üzerinde yaklaşık 500 milyon erişkinin ve 50 milyon çocuğun obeziteye bağlı önemli sağlık sorunları yaşadığı belirtiliyor. Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Celal Kızılkaya hastalara 7 adımda yol haritası çiziyor. Şunları öneriyor:



LİFTEN ZENGİN BESLENİN: Doğru ve dengeli beslenme, dikkat edilmesi gereken en temel kuraldır. Glisemik indeksi yüksek olan gıdaları diyetimizde azaltıp, liften zengin beslenmeliyiz. Kan şekerini hızlı yükseltip düşüren gıdalardan uzak durmalıyız.

BOL BOL SU İÇİN: Bir kadının günlük alması gereken toplam sıvı miktarı 2,7 litreyken, bir erkeğin 3,7 litredir. Su içmek tokluk hissini arttıracağı gibi metabolizmayı canlı tutarak ve enzim aktivitesini optimize ederek kilo vermeyi kolaylaştırır.

HAREKETLİ BİR YAŞAM SEÇİN: Hareketsiz yaşam kişinin metabolizmasını yavaşlatır. Bunu hareketli yaşama geçerek kırmalıyız. Öncelikle hafif tempolu yürüyüşlerden başlamalı, kısa mesafeden giderek daha uzun mesafelere doğru yol alırken tempoyu da hafif hafif artırmalıyız.



PSİKOLOJİK DESTEK ŞART: Obezite hastalarının toplum içerisinde yaşadığı problemler, toplumdan soyutlanmalarına, hareketsizliğe ve depresyona yol açar. Bu da çoğunlukla yeme davranışı olarak geri döner. Kilolu bireye verilecek psikolojik destek hayati önem taşır.

DİĞER ÇÖZÜMLERİ DÜŞÜNÜN: Obezite ile mücadelede sağlıklı yaşam alışkanlığı kazanmanın yanı sıra, uygun bireylerde ilaç tedavileri ya da endoskopik yöntemler de fayda sağlayabiliyor.

ÖNCE DİYET YAPILMALI
KİLO VERiLEMİYORSA AMELİYAT: Vücut kitle indeksi(VKİ) 40'ın üzerinde olan, VKİ 35'in üzerinde olup ilgili kronik hastalığı olanlara obezite cerrahisi önerilebilir. Obezite cerrahisi olarak dünyada en sık tüp mide (sleeve gastrektomi) ameliyatı tercih edilmektedir.

DÜZENLİ TAKİP EDİLMELİ: Ameliyat sonrası diyet değişim basamakları, hızlı kilo verimi döneminde destekleyici takviyeler, takip programı ve eş zamanlı egzersizler vb. hepsi birlikte aynı yolda değerlendirilmesi gereken süreçlerdir.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA