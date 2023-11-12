Uzmanından migren ataklarına karşı dikkat edilmesi gereken 6 kural

Dünyada en yaygın görülen hastalıklardan biri olan migren, genellikle başın bir yarısında gelişen şiddetli ve zonklayıcı tipte baş ağrısı olarak tanımlanıyor. Türkiye'de 12 milyon kişiyi etkiliyor. Yapılan pek çok çalışma, mevsimsel migren ataklarının sonbaharda diğer mevsimlere göre daha sık görüldüğünü ortaya koyuyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Nebahat Bilici, migren ataklarına karşı dikkat etmeniz gereken 6 kuralı anlatıyor:





1- Hava raporunu yakından takip edin: Sonbaharda hava ısısının düşmeye başlaması, havadaki nemin azalması, barometrik basıncın değişmesi ve rüzgar gibi faktörler migreni tetikleyici rol oynuyor. Lodoslu havalarda dışarıya çıkmayın. Çıkacaksanız da maske takın.



2- Sonbahar alerjilerine karşı önlem alın: Yapılan bir çalışmada, alerjisi olan her iki hastadan 1'inde migren tespit edilmiş. Sinüslerdeki iltihapların ilerlemesini önlemek ve sekonder migren ataklarını azaltmak için oda havasını temizleyen hepa flitre, anti alerjik yatak ve yastık kaplamaları kullanmanız oldukça yardımcı olacaktır.