Uzmanından migren ataklarına karşı dikkat edilmesi gereken 6 kural

Dünyada en yaygın görülen hastalıklardan biri olan migren, genellikle başın bir yarısında gelişen şiddetli ve zonklayıcı tipte baş ağrısı olarak tanımlanıyor. Türkiye'de 12 milyon kişiyi etkiliyor. Yapılan pek çok çalışma, mevsimsel migren ataklarının sonbaharda diğer mevsimlere göre daha sık görüldüğünü ortaya koyuyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Nebahat Bilici, migren ataklarına karşı dikkat etmeniz gereken 6 kuralı anlatıyor:
1- Hava raporunu yakından takip edin: Sonbaharda hava ısısının düşmeye başlaması, havadaki nemin azalması, barometrik basıncın değişmesi ve rüzgar gibi faktörler migreni tetikleyici rol oynuyor. Lodoslu havalarda dışarıya çıkmayın. Çıkacaksanız da maske takın.
2- Sonbahar alerjilerine karşı önlem alın: Yapılan bir çalışmada, alerjisi olan her iki hastadan 1'inde migren tespit edilmiş. Sinüslerdeki iltihapların ilerlemesini önlemek ve sekonder migren ataklarını azaltmak için oda havasını temizleyen hepa flitre, anti alerjik yatak ve yastık kaplamaları kullanmanız oldukça yardımcı olacaktır.
3- Vücudunuzu mikroplardan koruyun: Gün boyunca ellerinizi yıkamak, el dezenfektanları kullanmak ve hasta insanlardan uzak durmak, soğuk algınlığı ile gribin tetiklediği sonbahar migrenini önlemeye yardımcı olacaktır.
4- Beslenme alışkanlığınıza dikkat edin: Migreni tetikleyen gıda kaynaklı faktörlerden kaçınmak için ne yediğinizin ve içtiğinizin farkında olmanız büyük öneme sahip. Yemek günlüğü tutmanız ve gıdayla ilişkili olan tetikleyicileri belirlemeniz, bilinçli seçimler yapmanıza yardımcı olabiliyor.
5- D vitamini seviyenize baktırın: Dışarıda fazla zaman geçirmediğimizde D vitamini seviyemiz düşüyor. Bu da migreni tetikleyebiliyor. Yeterli D vitamini sentezi için haftada en az üç kez yüzünüzü, kollarınızı ve bacaklarınızı güneş koruyucu sürmeden 15-30 dakika gün ışığına maruz bırakmayı ihmal etmeyin.
6- Hafta sonları uykusuz kalmayın: Sonbaharda gün ışığı azalıyor. Bunun sonucunda uyku düzeni de değişiyor. Bu düzen bozulduğunda migren ataklarının sıklığı artıyor. Migren ataklarına karşı hafta sonları da dahil olmak üzere her gece 7-8 saat kaliteli uyumaya özen gösterin.