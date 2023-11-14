1 gecede boğaz ağrısını ve öksürüğü kesiyor! Doğal antibiyotik! Kış aylarınız zehir gibi geçmesin!

ZENCEFİLLİ BALLI ÇAY TARİFİ
Özellikle boğaz ağrısı ve iltihabını geçirmek için zencefilli ballı çayı içebilirsiniz. Zencefilin yapısında bulunan gingerol aktif bileşeni ağrılarınızı azaltır.
Malzemeler
2 cm uzunluğunda taze zencefil
2 tatlı kaşığı bal
Yarım limon suyu
1 fincan sıcak su
Hazırlanışı
Zencefili küçük küçük doğrayıp bir fincan sıcak suyun içinde 5 dakika demleyin.
Sırasıyla limon ve balı ekleyip güzelce karıştırın.
Biraz bekledikten sonra çayı tüketin. Zencefil parçalarını istemiyorsanız çayı süzüp tüketin.
ZENCEFİLLİ BAL KABAKLI ÇORBA TARİFİ
Özellikle havaların soğumaya başladığı sonbahar ve kış aylarında vücudun bağışıklığını artıran besinlere ihtiyaç duyulur. Zencefil vücut direncini artırarak bağışıklığı desteklerken bal kabağı ise güçlü bir antioksidan görevi görür. İşte hem damak tadına hitap eden hem besleyici ve vitamin deposu çorbanın tarifi.
Malzemeler
600 g bal kabağı
1 çay kaşığı toz zencefil
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı tereyağı
1,5 lt su
1,5 yemek kaşığı un
1 tatlı kaşığı taze zencefil
1 adet havuç
1 adet kereviz
1 büyük boy soğan
1 büyük boy patates
Hazırlanışı
Havuç, kereviz, patates, soğan, taze zencefil ve bal kabağını küp küp doğrayın.
Doğradığınız malzemeleri zeytinyağı ve tereyağında yaklaşık 7-8 dakika kavurun.
Unu ekledikten sonra 3-4 dakika daha kavurun.
Sıcak suyu ekledikten sonra kabaklar yumuşayana kadar 30-35 dakika kaynatın.
Blender kullanarak çorbayı kıvamlı bir hâle getirin.
Kısık ateşte 6-7 dakika daha kaynatırken tuz ve karabiberi de ekleyin.
Servis ederken üzerine 1 tatlı kaşığı krema gezdirin ve kabak çekirdeği ekleyin.