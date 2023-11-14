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1 gecede boğaz ağrısını ve öksürüğü kesiyor! Doğal antibiyotik! Kış aylarınız zehir gibi geçmesin!

Günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız hastalıklardan korunmak ve bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için doğal çözümlere yönelmek önemlidir. Zencefil, bu konuda oldukça etkili bir baharat olarak bilinir ve pek çok sağlıklı tarifte kullanılır. İşte bağışıklık sisteminizi destekleyecek, kolayca hazırlayabileceğiniz zencefilli tarifler...

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Giriş Tarihi 14 Kasım 2023, 14:48 Güncelleme 14 Kasım 2023, 14:48
1 gecede boğaz ağrısını ve öksürüğü kesiyor! Doğal antibiyotik! Kış aylarınız zehir gibi geçmesin!

Son zamanlarda sağlıklı yaşam trendleri içinde yer bulan zencefil, dolaşım, solunum ve boşaltım yollarını destekleyen mucizevi bir bitki olarak ön plana çıkıyor. Sadece soğuk algınlığına iyi gelmekle kalmayıp, aynı zamanda gaz söktürücü, mide bulantısını hafifletici ve yağ yakımını hızlandırıcı özellikleriyle bilinen zencefil, sofralarımızda sağlık dolu bir yer ediniyor. Zencefilin vücut direncini artırıcı etkisi, özellikle mevsim değişikliklerine bağlı olarak artan hastalıklara karşı koruyucu bir kalkan oluşturabilir. Antioksidan özellikleri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirirken, aynı zamanda enfeksiyonlara karşı direnci artırabilir. Bu şifa deposu bitkiyi sofralarınıza her mevsim eklemenin birçok lezzetli yolu bulunuyor. İşte zencefilin sağlıklı ve lezzetli dünyasını keşfetmek için birkaç öneri...

ZENCEFİL ŞURUBU TARİFİ

Kış ayları geldiğinde, vücut direncini artırmak ve soğuk algınlığı gibi hastalıklardan korunmak için doğal yöntemlere başvurmak önemli hale geliyor. İşte tam da bu noktada, ev yapımı zencefil şurubu harika bir seçenek olabilir. Zencefilin bağışıklık sistemini güçlendirici özellikleri, limonun C vitamini desteği ve balın doğal şifa özellikleri ile birleşen bu tarif, sağlığınıza destek olabilir.

Malzemeler

2-3 parça taze zencefil
1 su bardağı bal
2 adet limon

Hazırlanışı

Zencefilleri soyup dilimleyin ya da dilerseniz rendeleyin.
Limonları yıkadıktan sonra kabuklarını soymadan dilimleyin.
Doğradığınız limonları v e zencefili bir kavanoza aktarın.
Üzerine 1 su bardağı bal ilave edin.
Kavanozun ağzını sıkıca kapattıktan sonra 2 gün buzdolabında bekletin.
1 bardak ılık suya 1 yemek kaşığı zencefil şurubu ekleyerek tüketin.

ZENCEFİLLİ BALLI ÇAY TARİFİ

Özellikle boğaz ağrısı ve iltihabını geçirmek için zencefilli ballı çayı içebilirsiniz. Zencefilin yapısında bulunan gingerol aktif bileşeni ağrılarınızı azaltır.

Malzemeler

2 cm uzunluğunda taze zencefil
2 tatlı kaşığı bal
Yarım limon suyu
1 fincan sıcak su

Hazırlanışı

Zencefili küçük küçük doğrayıp bir fincan sıcak suyun içinde 5 dakika demleyin.
Sırasıyla limon ve balı ekleyip güzelce karıştırın.
Biraz bekledikten sonra çayı tüketin. Zencefil parçalarını istemiyorsanız çayı süzüp tüketin.

ZENCEFİLLİ BAL KABAKLI ÇORBA TARİFİ

Özellikle havaların soğumaya başladığı sonbahar ve kış aylarında vücudun bağışıklığını artıran besinlere ihtiyaç duyulur. Zencefil vücut direncini artırarak bağışıklığı desteklerken bal kabağı ise güçlü bir antioksidan görevi görür. İşte hem damak tadına hitap eden hem besleyici ve vitamin deposu çorbanın tarifi.

Malzemeler

600 g bal kabağı
1 çay kaşığı toz zencefil
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı tereyağı
1,5 lt su
1,5 yemek kaşığı un
1 tatlı kaşığı taze zencefil
1 adet havuç
1 adet kereviz
1 büyük boy soğan
1 büyük boy patates

Hazırlanışı

Havuç, kereviz, patates, soğan, taze zencefil ve bal kabağını küp küp doğrayın.
Doğradığınız malzemeleri zeytinyağı ve tereyağında yaklaşık 7-8 dakika kavurun.
Unu ekledikten sonra 3-4 dakika daha kavurun.
Sıcak suyu ekledikten sonra kabaklar yumuşayana kadar 30-35 dakika kaynatın.
Blender kullanarak çorbayı kıvamlı bir hâle getirin.
Kısık ateşte 6-7 dakika daha kaynatırken tuz ve karabiberi de ekleyin.
Servis ederken üzerine 1 tatlı kaşığı krema gezdirin ve kabak çekirdeği ekleyin.

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