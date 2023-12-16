Uzmanından meme kanserini bitiren reçete: İşte mucizevi besinler...

Araştırmalar, meme kanserinden korunmada doğru beslenmenin önemine dikkat çekiyor. Klinik Diyetisyen Duygu Özbay, her 8 kadından birinde görülen meme kanserinden koruyan mucize besinleri sıralıyor:
Araştırmalar, meme kanserinden korunmada doğru beslenmenin önemine dikkat çekiyor. Klinik Diyetisyen Duygu Özbay, her 8 kadından birinde görülen meme kanserinden koruyan mucize besinleri sıralıyor:
C VİTAMİNİ: Hastalıklarla mücadelede önem taşır. Portakal, mandalina, kivi gibi meyvelerin yanı sıra maydanoz, turp, yeşil biber gibi C vitamini deposu olan sebzelerin sofralarda mutlaka bulunması gerekir.
KURUBAKLAGİLLER: Meme kanserinden korunmada normal vücut ağırlığında olmak önemlidir. Mercimek, kuru fasulye, nohut gibi kurubaklagiller posaları sayesinde kan şekerini dengeler ve tok tutar.
ZEYTİNYAĞI: Bolca E vitamini içerir. Bu sayede hem kanser oluşumunu engeller hem de bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.
SARIMSAK: Bağışıklığı güçlendirici ve kanserden koruyucu etkisi bulunur. İçerdiği allisin bileşeni hastalıkları engeller. Çiğ tüketilmesi gerekir.
BALIK: Sardalya, somon, uskumru, palamut, lüfer içerdiği Omega-3 sayesinde meme kanserine karşı korur. Bu nedenle haftada 2-3 kez tüketilmelidir.
İDRAR KAÇIRMA KABUSUNUZ OLMASIN
Genellikle kadınları etkileyen idrar kaçırma, yaşam kalitesini düşürüyor. Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Tolgay Tuyan İlhan, sıkışma tipi idrar kaçırmanın ilaçla, stres tipi idrar kaçırmanın ise ameliyatla tedavi edildiğini belirtiyor.
BAŞARI YÜZDE 90
İdrar kaçırma probleminin 50-60 yaş grubunda özellikle menopoz döneminde östrojen hormonunun azalmasıyla görüldüğünü vurguluyor. İdrar kaçırmanın stres tipi ve sıkışma tipi olarak ikiye ayrıldığını belirten Doç. Dr. İlhan, "Sıkışma tipi idrar kaçırma için ilaç tedavisi uygulanır. Stresi tipi idrar kaçırmada ana problem, idrar kesesinin boynunun fazla hareket etmesi oluyor veya idrar kesesinin boynunda yer alan idrarı tutan bir oluşumun yetersizliğinden kaynaklanabilir. Öncelikle bunların hangisinden kaynaklandığını bulmak gerekiyor. Tedavilerde farklılık karşımıza çıkar" diyor. Ameliyatların yüzde 90 başarıya ulaştığını söylüyor.
MİGRENİN ÇARESİ OZON
Hastalıklarla mücadelede alternatif yöntemler de etkili oluyor. Bunların başında, ozon tedavisi etkili oluyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Murat Şener, ozon tedavisiyle ilgili önemli bilgiler veriyor. Bu tedavide damardan alınan kan ozon gazıyla karıştırıp, ozonlanmış kan elde ediliyor ve hastaya veriliyor. Kalp hastalıklarının yanı sıra beyin damar tıkanıklığı olan hastalara da uygulanan ozon tedavisi, kas ağrılarını iyileştiriyor. Tedavi uygulaması genelde 1 yıllık bir yükleme dozu ile yapılıyor. 30 dakikalık 12 seansta yapılan tedavinin diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Cildi yeniler. Gençleştirir.
Cinsel performansı artırır.
Saç köklerini güçlendirir.
Migren ataklarını azaltır.
Egzama ve sedefe iyi gelir.
Tansiyonu dengeler.
Şeker kontrolü sağlar.
KİNOA ÇOK FAYDALI
Günümüzde özellikle zayıflamak isteyenlerin tercih ettiği faydalı tohumlardan olan kinoa, şifa dağıtıyor. Diyetisyen Muhammed Şahin, protein deposu olan kinoanın faylarına değiniyor. Glüten içermeyen kinoa, sindirimi rahatlatıyor. Bağırsakların düzenli çalışmasını sağlıyor. Bu sayede kabızlığı önlüyor. Kan şekerini düşürüyor. Kolesterolü de dengeliyor.