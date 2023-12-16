Uzmanından meme kanserini bitiren reçete: İşte mucizevi besinler...





MİGRENİN ÇARESİ OZON

Hastalıklarla mücadelede alternatif yöntemler de etkili oluyor. Bunların başında, ozon tedavisi etkili oluyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Murat Şener, ozon tedavisiyle ilgili önemli bilgiler veriyor. Bu tedavide damardan alınan kan ozon gazıyla karıştırıp, ozonlanmış kan elde ediliyor ve hastaya veriliyor. Kalp hastalıklarının yanı sıra beyin damar tıkanıklığı olan hastalara da uygulanan ozon tedavisi, kas ağrılarını iyileştiriyor. Tedavi uygulaması genelde 1 yıllık bir yükleme dozu ile yapılıyor. 30 dakikalık 12 seansta yapılan tedavinin diğer faydaları şöyle sıralanıyor:



Cildi yeniler. Gençleştirir.

Cinsel performansı artırır.

Saç köklerini güçlendirir.

Migren ataklarını azaltır.

Egzama ve sedefe iyi gelir.

Tansiyonu dengeler.

Şeker kontrolü sağlar.