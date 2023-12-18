10 yaş gençleştiren sır ABD’li doktor açıkladı! Uyandıktan sonra 20 dakika yapmak yetiyor

Birçok araştırma, ağırlık kaldıran yaşlı insanların erken ölüm riskinin daha düşük olduğunu ortaya koydu. Sabah uyandıktan sonra yapılan meditasyon ise stres hormonlarının seviyelerini azaltarak yaşlanmayı yavaşlatır.

Kas kütlesi, 30'lu yaşlara ulaştıktan sonra her on yılda bir, yaklaşık yüzde 3 ila 8 oranında düşer. 50'li yaşlardaysa bu durum yüzde 15'i bulur.

2020'de yapılan bir araştırmasda, her sabah meditasyon yapmanın, beyin yaşlanmasını 8 yıla kadar yavaşlattığını kanıtlandı. Düzenli meditasyonun yalnızca beyinde değil, hücrelerde de yaşlanma belirtilerini yavaşlattığı ortaya çıktı.

Soğuk duşun ise vücuttaki iltihabı azaltarak ve dolayısıyla hücre hasarını da azaltarak yaşlanmayı yavaşlattığına dair birtakım işaretler görüldü. Bitki bazlı besinler tüketmeye özen gösteren Dr. Hyman, et içermeyen beslenme şeklinin iltihap riskini azalttığını söylüyor.