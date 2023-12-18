10 yaş gençleştiren sır ABD’li doktor açıkladı! Uyandıktan sonra 20 dakika yapmak yetiyor

Genç bir cilt, güzel bir vücut için ne yapmak gerekiyor diye soranlara Amerikalı Doktor Mark Hyman'dan yanıt geldi. Yaş aldıkça vücudumuzun her yerinde gözle görülür değişiklikler oluyor. Bu değişiklikler bazen sinir bozucu olabiliyor. Yaşlanmak güzel olsa da yüzümüzde ve vücudumuzda sarkmalar, lekeler canımızı sıkabiliyor. Tam da bu noktada bazı tavsiyelere uymak gerekiyor. İşte ABD'li doktorun o tavsiyeleri...
UZMAN İSİMDEN GENÇ BİR CİLT VE VÜCUT İÇİN ÖNERİLER
Amerikalı Doktor Mark Hyman genç kalmanın en büyük kuralınını sabah 6'da uyanmaya gayret etmek olduğunu söylüyor.
Ona göre uyandıktan sonra 20 dakikalık meditasyon yapmak, kasları korumak ve geliştirmek için 30 dakikalık bir kuvvet antremanı şart. Ardından da soğuk bir duş ve kahvaltıda yaban mersini, protein tozu, kabak ve chia tohumlu bir karışım tüketmek gerekiyor.
Enflamasyonu azaltan, kan basıncını iyileştiren ve bilişsel gerilemeyi geciktiren antioksidanlarla dolu bir besin olan Yaban mersini kahvaltı için birebir. Chia tohumları da kalp sağlığına iyi gelen yağ asitlerini içeriyor.
Kabak ise tokluk hisse vererek kalorisinin düşük olması sayesinde kilo almayı engelliyor. Protein tozu da kasların büyümesini ve bakımını sağlıyor. Doktor Hyman, hiçbir takviyenin, bu besinlerin yerini tutamayacağını belirtiyor.