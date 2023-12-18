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10 yaş gençleştiren sır ABD'li doktor açıkladı! Uyandıktan sonra 20 dakika yapmak yetiyor

Genç görünmek her kadının ve erkeğin hayali. Yaş ilerledikçe yüzde beliren kırışıklıklar ve vücuttaki dikkat çeken sarkmalar kadın erkek herkesin moralini bozuyor. Amerikalı Doktor Mark Hyman verdiği bazı tavsiyelerde bunların önüne geçilebileceğinin altını çiziyor. Buna göre uyandıktan sonra 20 dakika bunu yapmak yetiyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Aralık 2023, 10:47 Güncelleme 18 Aralık 2023, 10:54
10 yaş gençleştiren sır ABD’li doktor açıkladı! Uyandıktan sonra 20 dakika yapmak yetiyor

Genç bir cilt, güzel bir vücut için ne yapmak gerekiyor diye soranlara Amerikalı Doktor Mark Hyman'dan yanıt geldi. Yaş aldıkça vücudumuzun her yerinde gözle görülür değişiklikler oluyor. Bu değişiklikler bazen sinir bozucu olabiliyor. Yaşlanmak güzel olsa da yüzümüzde ve vücudumuzda sarkmalar, lekeler canımızı sıkabiliyor. Tam da bu noktada bazı tavsiyelere uymak gerekiyor. İşte ABD'li doktorun o tavsiyeleri...

UZMAN İSİMDEN GENÇ BİR CİLT VE VÜCUT İÇİN ÖNERİLER

Amerikalı Doktor Mark Hyman genç kalmanın en büyük kuralınını sabah 6'da uyanmaya gayret etmek olduğunu söylüyor.

Ona göre uyandıktan sonra 20 dakikalık meditasyon yapmak, kasları korumak ve geliştirmek için 30 dakikalık bir kuvvet antremanı şart. Ardından da soğuk bir duş ve kahvaltıda yaban mersini, protein tozu, kabak ve chia tohumlu bir karışım tüketmek gerekiyor.

Enflamasyonu azaltan, kan basıncını iyileştiren ve bilişsel gerilemeyi geciktiren antioksidanlarla dolu bir besin olan Yaban mersini kahvaltı için birebir. Chia tohumları da kalp sağlığına iyi gelen yağ asitlerini içeriyor.

Kabak ise tokluk hisse vererek kalorisinin düşük olması sayesinde kilo almayı engelliyor. Protein tozu da kasların büyümesini ve bakımını sağlıyor. Doktor Hyman, hiçbir takviyenin, bu besinlerin yerini tutamayacağını belirtiyor.

Kas kütlesi, 30'lu yaşlara ulaştıktan sonra her on yılda bir, yaklaşık yüzde 3 ila 8 oranında düşer. 50'li yaşlardaysa bu durum yüzde 15'i bulur.

Birçok araştırma, ağırlık kaldıran yaşlı insanların erken ölüm riskinin daha düşük olduğunu ortaya koydu. Sabah uyandıktan sonra yapılan meditasyon ise stres hormonlarının seviyelerini azaltarak yaşlanmayı yavaşlatır.

2020'de yapılan bir araştırmasda, her sabah meditasyon yapmanın, beyin yaşlanmasını 8 yıla kadar yavaşlattığını kanıtlandı. Düzenli meditasyonun yalnızca beyinde değil, hücrelerde de yaşlanma belirtilerini yavaşlattığı ortaya çıktı.

Soğuk duşun ise vücuttaki iltihabı azaltarak ve dolayısıyla hücre hasarını da azaltarak yaşlanmayı yavaşlattığına dair birtakım işaretler görüldü. Bitki bazlı besinler tüketmeye özen gösteren Dr. Hyman, et içermeyen beslenme şeklinin iltihap riskini azalttığını söylüyor.

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