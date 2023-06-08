Uzmanından kritik uyarı: Yüksek tansiyon görme kaybına yol açabilir...

BUZLU CAM

Göz merceği, incelip kalınlaşarak görüntüyü makula üzerine odaklar. Çeşitli nedenlerle, göz merceğinin şeffaflığının kaybolup bulanıklaşması ve buzlu cam halini almasına biz katarakt diyoruz. Göz merceği doğumla birlikte büyümeye başlar. Zamanla yavaşlasa da yaşam boyu büyümesi devam eder. Dolayısıyla yaşın ilerlemesiyle birlikte katarakt gelişimi de artar. Merceğin içindeki su ve protein dengesi bozularak şeffaflık kaybolmaya başlar.

GÜNEŞ IŞIĞI

Katarakt merceğin merkezinde yada kenar bölgelerinde yer yer kesiflikler şeklinde başlar. İlerleyen dönemlerde merceğin tamamı bulanıklaşır ve hatta mercek tümüyle bembeyaz ve şişkin bir duruma gelir. Yüksek tansiyon, katarakt riskini artırır. Bu nedenle beslenme alışkanlarına dikkat edilmeli ve tansiyon kontrol altında tutulmalıdır. Katarakt yapan nedenlere bir göz atarsak kısaca şöyle özetleyebiliriz. Güneş ışığı, X ışığı ve diğer zararlı ışınlara fazlaca maruz kalma.



BAKTERİ

Ortak kullanım alanları bakteri ve mantarlar için ideal bir üreme alanı oluşturuyor. Prof. Dr. Mesut Yılmaz bilgisayar klavyelerindeki tehlikeye dikkat çekiyor. "Ofis, toplu taşıma, umumi tuvaletler, mutfaklar, spor salonları, okullar çeşitli bakteri ve virüsleri barındırabilir. Özellikle ofislerde kullanılan bilgisayarlar tam bir bakteri yuvasıdır" diyor ve ekliyor: Bu bakteriler cilt ve idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabilir. Hatta bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde başka hastalıkları tetikler.