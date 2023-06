Uzmanından kritik uyarı: Yüksek tansiyon görme kaybına yol açabilir...

RİSKİ AŞIN

Rahim ağzı kanseri kadınları vuruyor. Doç. Dr. Çiğdem Pulatoğlu, hastalıkla ilgili olarak erken tanı ve aşının önemine dikkat çekiyor. Şunları söylüyor: HPV aşıları, 9 yaşından itibaren kız ve erkek çocuklarına uygulanabilmektedir. Ölü bir aşıdır, genellikle kol veya bacaktan kas içine uygulanmaktadır. Hiçbir yan etkisi yoktur. Diğer aşılarda olduğu gibi aşı yerinde kızarıklık, şişlik ve biraz ağrı yapabilmektedir. HPV 9'lu aşı uzun vadede rahim ağzı kanserine karşı koruma sağlamaktadır.



SÜPER KAHVALTI

Kahvaltı, vücudun anahtarı olarak tarif ediliyor. ABD'li diyetisyen Maya Feller ise gün boyu enerjik ve moralli olmak için mucizevi olan şu önerilerde bulunuyor:

YEŞİLLİK: Kendinize mutlaka bir salata yapın. Ispanağı bile kullanabilirsiniz. Bunun üzerine yumurta koyup da pişirebilirsiniz. Hem tok tutar hem de enerjinize enerji katar.

BUĞDAY EKMEĞİ: En sağlıklı karbonhidrattır. Beyaz ekmek yerine buğday ekmeği tüketilmelidir.

YULAF: Tek başına bile mucizedir. Sütte haşlanıp tüketirseniz enerjik kalırsınız ve kolay kolay acıkmazsınız. Çünkü yulaf bağırsak florasını düzenler.



HAVUZ PROBLEMİ

Havaların ısınmasıyla birlikte insanlar, serinlemek için havuzu tercih ediyor. Ancak Op. Dr. Gültekin Koçun, havuz keyfi sonrası ciddi sıkıntılar yaşanabileceğini söylüyor. Koçun, "Kirli ya da fazla klorlu sular, özellikle kadınların havuz keyfi sonrası ciddi sorunlarla karşılaşmasına neden olabiliyor. Havuz sularının neden olduğu vajinal enfeksiyonlardan korunmak için, kadınların bazı önlemler almaları gerekiyor" diyor.



KORUNMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

- Eller yıkanmalıdır.

- Yiyecekler güvenli bir şekilde hazırlanmalı.

- Çiğ et, süt veya yumurta ürünleri yenilmemeli.

- Mutfakta çiğ et ve meyve ile sebzeler için ayrı kesme tahtası kullanılmalı.

- Pişmiş yiyecekler asla önceden çiğ et içeren yıkanmamış kaplara konulmamalı.

- Yiyecek hazırlama yüzeyleri sabun ve suyla iyice yıkanmalı.

- Çiğ yumurta yemekten kaçınılmalı. Ev yapımı kurabiye hamuru, dondurma, mayonez gibi ürünler çiğ yumurta içerir. Çiğ yumurta tüketmeniz gerekiyorsa, pastörize edildiğinden emin olun.

- Yiyecekler uygun şekilde pişirilmeli ve saklanmalı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN