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    Uzmanından kritik uyarı: Yüksek tansiyon görme kaybına yol açabilir...

    Yüksek tansiyon, hayatı tehdit ediyor. Göz sağlığını bile olumsuz etkili yor. Katarakta yol açıyor... İşte sizler için derlediğimiz 8 Haziran tarihli sağlık haberleri...

    Tansiyonu görün!

    Yanlış beslenme, stres ve kilo tansiyonu tetikliyor. Bu durum, göz sağlığını da vuruyor. Katarakt riskini artırıyor. Op.Dr. Ercan Sağlam, şunları söylüyor: Gözün iris dediğimiz renkli kısmının arkasında bulunan göz merceği, göze gelen görüntüyü retina tabakasına, özellikle halk arasında sarı nokta diye bilinen makula bölgesi üzerine düşmesini sağlar.

    BUZLU CAM
    Göz merceği, incelip kalınlaşarak görüntüyü makula üzerine odaklar. Çeşitli nedenlerle, göz merceğinin şeffaflığının kaybolup bulanıklaşması ve buzlu cam halini almasına biz katarakt diyoruz. Göz merceği doğumla birlikte büyümeye başlar. Zamanla yavaşlasa da yaşam boyu büyümesi devam eder. Dolayısıyla yaşın ilerlemesiyle birlikte katarakt gelişimi de artar. Merceğin içindeki su ve protein dengesi bozularak şeffaflık kaybolmaya başlar.

    GÜNEŞ IŞIĞI
    Katarakt merceğin merkezinde yada kenar bölgelerinde yer yer kesiflikler şeklinde başlar. İlerleyen dönemlerde merceğin tamamı bulanıklaşır ve hatta mercek tümüyle bembeyaz ve şişkin bir duruma gelir. Yüksek tansiyon, katarakt riskini artırır. Bu nedenle beslenme alışkanlarına dikkat edilmeli ve tansiyon kontrol altında tutulmalıdır. Katarakt yapan nedenlere bir göz atarsak kısaca şöyle özetleyebiliriz. Güneş ışığı, X ışığı ve diğer zararlı ışınlara fazlaca maruz kalma.

    BAKTERİ
    Ortak kullanım alanları bakteri ve mantarlar için ideal bir üreme alanı oluşturuyor. Prof. Dr. Mesut Yılmaz bilgisayar klavyelerindeki tehlikeye dikkat çekiyor. "Ofis, toplu taşıma, umumi tuvaletler, mutfaklar, spor salonları, okullar çeşitli bakteri ve virüsleri barındırabilir. Özellikle ofislerde kullanılan bilgisayarlar tam bir bakteri yuvasıdır" diyor ve ekliyor: Bu bakteriler cilt ve idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabilir. Hatta bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde başka hastalıkları tetikler.



    DONDURMA YE DİŞLERİ KAYBETME
    Yaz geldi, havalar ısındı derken gözler içimizi ferahlatan dondurmayı arar oluyor. Hem lezzeti hem de rengarenk görüntüsü ile iştah açan dondurmanın faydaları saymakla bitmiyor. Diyetisyen İpek Ertan, dondurmanın mucizelerini şöyle sıralıyor: t Bağışıklığı destekliyor. t Dişleri güçlendiriyor. t Kalp sağlığına iyi geliyor. t Kasları koruyor. t Tok tutuyor. t Kemikleri kuvvetlendiriyor.



        RİSKİ AŞIN
        Rahim ağzı kanseri kadınları vuruyor. Doç. Dr. Çiğdem Pulatoğlu, hastalıkla ilgili olarak erken tanı ve aşının önemine dikkat çekiyor. Şunları söylüyor: HPV aşıları, 9 yaşından itibaren kız ve erkek çocuklarına uygulanabilmektedir. Ölü bir aşıdır, genellikle kol veya bacaktan kas içine uygulanmaktadır. Hiçbir yan etkisi yoktur. Diğer aşılarda olduğu gibi aşı yerinde kızarıklık, şişlik ve biraz ağrı yapabilmektedir. HPV 9'lu aşı uzun vadede rahim ağzı kanserine karşı koruma sağlamaktadır.

        SÜPER KAHVALTI
        Kahvaltı, vücudun anahtarı olarak tarif ediliyor. ABD'li diyetisyen Maya Feller ise gün boyu enerjik ve moralli olmak için mucizevi olan şu önerilerde bulunuyor:
        YEŞİLLİK: Kendinize mutlaka bir salata yapın. Ispanağı bile kullanabilirsiniz. Bunun üzerine yumurta koyup da pişirebilirsiniz. Hem tok tutar hem de enerjinize enerji katar.
        BUĞDAY EKMEĞİ: En sağlıklı karbonhidrattır. Beyaz ekmek yerine buğday ekmeği tüketilmelidir.
        YULAF: Tek başına bile mucizedir. Sütte haşlanıp tüketirseniz enerjik kalırsınız ve kolay kolay acıkmazsınız. Çünkü yulaf bağırsak florasını düzenler.

        HAVUZ PROBLEMİ
        Havaların ısınmasıyla birlikte insanlar, serinlemek için havuzu tercih ediyor. Ancak Op. Dr. Gültekin Koçun, havuz keyfi sonrası ciddi sıkıntılar yaşanabileceğini söylüyor. Koçun, "Kirli ya da fazla klorlu sular, özellikle kadınların havuz keyfi sonrası ciddi sorunlarla karşılaşmasına neden olabiliyor. Havuz sularının neden olduğu vajinal enfeksiyonlardan korunmak için, kadınların bazı önlemler almaları gerekiyor" diyor.

        KORUNMAK İÇİN NELER YAPILMALI?
        - Eller yıkanmalıdır.
        - Yiyecekler güvenli bir şekilde hazırlanmalı.
        - Çiğ et, süt veya yumurta ürünleri yenilmemeli.
        - Mutfakta çiğ et ve meyve ile sebzeler için ayrı kesme tahtası kullanılmalı.
        - Pişmiş yiyecekler asla önceden çiğ et içeren yıkanmamış kaplara konulmamalı.
        - Yiyecek hazırlama yüzeyleri sabun ve suyla iyice yıkanmalı.
        - Çiğ yumurta yemekten kaçınılmalı. Ev yapımı kurabiye hamuru, dondurma, mayonez gibi ürünler çiğ yumurta içerir. Çiğ yumurta tüketmeniz gerekiyorsa, pastörize edildiğinden emin olun.
        - Yiyecekler uygun şekilde pişirilmeli ve saklanmalı.

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        Haberler Sağlık Uzmanından kritik uyarı: Yüksek tansiyon görme kaybına yol açabilir...
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