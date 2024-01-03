Uzmanından kritik uyarı! Yanlış diyet yağ değil, kas yakıyor

Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Turanlı kilo vermenin 6 püf noktasını anlattı. Şu uyarıları yaptı: DOĞRU BESLENİN

Yağ kaybı, alınan kalorinin harcanan kaloriden daha olduğu dengeli diyetlerle mümkündür. Günlük alınan gıdaların porsiyon kontrolünü yapmak, açlık tokluk sinyallerine dikkat etmek, yemek seçimlerini daha sağlıklı gıdalardan yapmak önemlidir.







İYİ KARBONHİDRAT TÜKETİN

Yulaf, bulgur, kinoa, karabuğday, çavdar ekmeği gibi gıdalar hem içerdikleri lif, vitamin ve mineraller açısından hem de tokluk hissini artırdıkları için diyet programlarında düşük porsiyonlarda yer almalıdır. Şeker ve şekerli içecek ve yiyeceklerden uzak durulmalıdır.