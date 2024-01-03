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Anne babalar dikkat! Uzmanı çocuklarda beyin gelişimi için faydalı olan bazı gıdalar ve besinleri sıraladı...

Doğru beslenme, çocuklarda beyin gelişimini desteklemede kritik bir rol oynuyor. Diyetisyen Pınar Demirkaya, çocuklarda beyin gelişimi için özellikle faydalı olan bazı gıdalar ve besinleri sıraladı. İşte sizler için derlediğimiz 3 Ocak tarihli TAKVİM sağlık haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Ocak 2024 Güncelleme 03 Ocak 2024, 07:00
Anne babalar dikkat! Uzmanı çocuklarda beyin gelişimi için faydalı olan bazı gıdalar ve besinleri sıraladı...

Doğru beslenme, çocuklarda beyin gelişimini desteklemede kritik bir rol oynuyor. Diyetisyen Pınar Demirkaya, çocuklarda beyin gelişimi için özellikle faydalı olan bazı gıdalar ve besinleri sıralıyor:
- OMEGA-3 yağ asitleri: Bu yağlar beyin gelişimi için çok önemlidir. Omega-3 bakımından zengin gıdalar arasında yağlı balıklar (somon, uskumru, alabalık), keten tohumu, chia tohumu ve ceviz vardır.
- PROTEIN: Beyin dokusunun büyümesi ve onarımı için önemlidir. Yağsız proteinler arasında tavuk, hindi, yağsız sığır eti, tofu ve fasulye bulunur.
- DEMIR: Beyne oksijen taşınmasına yardımcı olur ve eksikliği bilişsel bozukluklara yol açabilir. Demir oranı yüksek gıdalar arasında yağsız kırmızı et, kümes hayvanları, zenginleştirilmiş tahıllar ve fasulye vardır.
- ANTIOKSIDANLAR: Beyin hücrelerini serbest radikallerin neden olduğu hasardan korur. Çilek ve diğer renkli meyveler antioksidanlar açısından zengindir. Yapraklı yeşillikler: Ispanak ve lahana gibi sebzeler folat içerir. Beyin sağlığını destekler




SOSYALLEŞ DEPRESYONU YEN
Distimi yani kronik depresyon, en yalın hali ile bireyin uzun süre üzüntü, içe kapanıklık, melankoli, aşırı bilinç, sevinçten yoksunluk ve kişisel yetersizlikten dolayı endişe durumlarını hayatında alışkanlık haline getirmesi sürecine deniyor. Distiminin belirtileri, çevredeki aktivitelere ilgi duyulmaması ve sinirlilik hali oluşturuyor. Uzman Psikolog Kaan Üçyıldız, depresyondan korunmak için önerilerde bulunuyor: Birey sosyal ilişkilerini sürdürmeli. Kişi keyif alabileceğini düşündüğü aktivitelerine devam etmeli. Beden ve ruh sağlığı için egzersizler gerçekleştirmeli, stres yönetimini öğrenmeli.


SİGARAYI BIRAKMAK MÜMKÜN
Psikolog Başak Mutlu, sigarayı bırakmak için tarih belirlemenin önemli olduğunu söylüyor. Mutlu, şu tavsiyelerde bulunuyor: Bir tarih belirlenmesi, kişilerin sigarayı bırakacakları sürece kendilerini hazırlamasında yardımcı olacaktır. Belirlenen tarihin ise mümkün olduğunca yakın ve stressiz bir dönem olmasına dikkat edilmelidir. Sigarayı hatırlatacak şeylerden uzak durun. Meselâ kahveyle sigara içen birinin, sigarayı bırakma döneminde kahve tüketimini azaltmasını ya da kesmesini öneriyoruz.


ÇOK A'ÇAY'IP
Işıl ışıl bir cilde sahip olmak için pahalı kozmetik ürünlere para harcamak gerekmiyor. Ünlü model Gigi Hadid de cilt bakımını evde yapıyor! Bunun için 1 bardak yeşil çay, 2 bardak pirinç unu ve yarım çay kaşığı balı karıştırıyor. Cildine uygulayıp 20 dakika beklettikten sonra duruluyor. Bu maske ile cildinde kan dolaşımını artırıyor. Kırışıklıkları önlüyor.
DoğaL besinler, sağlıklı hayatın kapılarını da aralıyor. Bunların başında probiyotik deposu yoğurt geliyor. Bağırsak sağlığını koruyan yoğurt, mutluluk hormonunu harekete geçiriyor. Kasları ve kemikleri güçlendiriyor. Kemik erimesi hastalığına karşı koruma sağlıyor. Tansiyonu ve kolesterolü dengeliyor. Meme kanseriyle savaşıyor.



SAÇLARA MAŞ FASULYESİ
Bol lifli maş fasulyesi kötü kolesterolü düşürür. Kalp krizi riskini azaltır. Tansiyonu dengeler. Diyabete karşı korur. Saç dökülmesini önler.

KOLESTEROLE YEŞİLLİK
Vücudu toksinlerden temizleyen yeşil soğan, kas ve kemik sistemini destekler. Göz sağlığını korur. Kolesterolü ve kan şekerini

KEMİK SUYU GENÇLEŞTİRİR
İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde kemik suyu şifa dağıtır. Kemikleri güçlendirir. Cilt dokusunu besler. Kırışıklıkları azaltır. Kasları güçlendirir.

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