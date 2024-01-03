Bu besinler kireçlenmeye iyi geliyor! Uzman isim önerilerini sıraladı...

Osteoartrit, halk arasında kireçlenme olarak adlandırılıyor. Hastalık sürecinde sadece eklem kıkırdağı tutulmuyor, aynı zamanda eklemin bütün yapıları etkileniyor. Hastalarda fonksiyonel yetersizliğe ve sakatlığa neden oluyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Nihal Özaras, soğuk ve yağmurlu havalarda eklem ağrılarının artması ile ilgili şunları söylüyor:





EN ÇOK DİZLERİ ETKİLER

Osteoartrit sıklıkla dizleri, kalçaları ve el eklemlerini etkileyerek sertlik, ağrı ve fonksiyon kaybına yol açıyor. Kireçlenmesi olan kişiler, soğuk ve yağmurlu havalarda ağrılarının arttığından yakınıyor. Bilimsel araştırmalar da bunu destekliyor. Bir çalışmada dizlerinde osteoartrit olan 200 kişide hava şartlarının etkisi incelenmiş. Hava basıncındaki artışın ve soğuk havanın diz ağrısını arttırdığı sonucu ortaya çıkmış. 6 Avrupa ülkesinde 810 kişi ile yapılan başka bir araştırmada da nemli ve soğuk havanın eklem ağrılarını artırdığı bilimsel olarak gözlemlendi.