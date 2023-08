TEDAVİ BİREYSEL

Diyabetin tedavisi, hastadan hastaya değişim gösteriyor. Prof. Dr. Gökalp, şunları söylüyor: Tedavide her diyabet hasta aynı ilacı kullanamaz. Biz kişinin kendi özelliklerine has tedaviyi öneriyoruz. Kişide kalp hastalığının varlığı, obez olması, böbrek ve karaciğer hastalığı ile pankreastan yeterli insülin salgılanıp salgılanmadığı değerlendirilerek tedaviye başlanır.



BU BELİRTİLER ÖNEMLİ

Kimi zaman sinsi ilerleyen diyabet, günlük hayatı olumsuz etkileyen şikayetlere yol açıyor. Bunların başında çok su içme, sık idrara çıkma, bulanık görme, el ve ayaklardaki uyuşma, erkeklerde iktidarsızlık geliyor.

