Değişen beslenme alışkanlıkları, hastalıkları da beraberinde getiriyor. Özellikle günümüzde sıkça tüketilen işlenmiş ve paketli gıdaların insan sağlığına olan olumsuz etkisi, araştırmalar tarafından da biliniyor. Karaciğer, Pankreas, Safra Yolları Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Onur Yaprak, bu besinlerin yol açtığı sorunlara değiniyor. Özellikle hazır sos, çorba, konserve ürünü gibi besinlere karşı uyarıyor. İşlenmiş gıdaların vücutta oluşturduğu 5 hastalığı açıklıyor: