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    Uzmanından kritik uyarı: Paketli gıdalar sağlığı tehdit ediyor!

    Günlük hayatta sıkça tüketilen işlenmiş ve paketli gıdalar, hastalıklara davetiye çıkartıyor. Bağışıklık sistemini çökertiyor. Kalpten diyabete, tiroitten depresyona kadar pek çok soruna neden oluyor.

    Paketten hastalık çıktı

    Değişen beslenme alışkanlıkları, hastalıkları da beraberinde getiriyor. Özellikle günümüzde sıkça tüketilen işlenmiş ve paketli gıdaların insan sağlığına olan olumsuz etkisi, araştırmalar tarafından da biliniyor. Karaciğer, Pankreas, Safra Yolları Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Onur Yaprak, bu besinlerin yol açtığı sorunlara değiniyor. Özellikle hazır sos, çorba, konserve ürünü gibi besinlere karşı uyarıyor. İşlenmiş gıdaların vücutta oluşturduğu 5 hastalığı açıklıyor:

    DİYABET HATTA KANSER...
    -Obezite: İşlenmiş gıdalara genellikle ilave şeker yüklenir. Şeker tüketimi, beyinde uyuşturucu bağımlılığına benzer bir zevk duygusunu tetikler. İlerleyen süreçte obeziteye neden olur.

    -METABOLİK SENDROM: İşlenmiş gıda tüketimi kalp hastalığı ve Tip-2 diyabete yol açar. Metabolik sendromun içeriğinde yüksek kolesterol, geniş bel çevresi, yüksek tansiyon ve insülin direnci vardır.



    - OTOİMMÜN HASTALIKLAR:Bu durum vücudun bağışıklık sistemi kontrolden çıkıp kendi hücrelerine saldırdığında tetiklenir. Yaygın olanları Tip-1 diyabet, multipl skleroz, romatoid artrit, Crohn hastalığıdır.

    - KOLON KANSERİ: Günde 50 gram işlenmiş et tüketen bir insanda kolon kanserinde yüzde 18 risk artırdığı bilinir.



        - DEPRESYON: İşlenmiş gıdalarda yüksek diyetler, artan kaygı ve depresyon oranlarıyla da bağlantılıdır. Serotonin önemli bir ruh hali dengeleyicidir. İşlenmiş gıdalarda yaygın olarak bulunan kimyasal katkı maddeleri serotonini düşürür.

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        Haberler Sağlık Uzmanından kritik uyarı: Paketli gıdalar sağlığı tehdit ediyor!
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