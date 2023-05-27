Değişen beslenme alışkanlıkları, hastalıkları da beraberinde getiriyor. Özellikle günümüzde sıkça tüketilen işlenmiş ve paketli gıdaların insan sağlığına olan olumsuz etkisi, araştırmalar tarafından da biliniyor. Karaciğer, Pankreas, Safra Yolları Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Onur Yaprak, bu besinlerin yol açtığı sorunlara değiniyor. Özellikle hazır sos, çorba, konserve ürünü gibi besinlere karşı uyarıyor. İşlenmiş gıdaların vücutta oluşturduğu 5 hastalığı açıklıyor:
DİYABET HATTA KANSER...
-Obezite: İşlenmiş gıdalara genellikle ilave şeker yüklenir. Şeker tüketimi, beyinde uyuşturucu bağımlılığına benzer bir zevk duygusunu tetikler. İlerleyen süreçte obeziteye neden olur.
-METABOLİK SENDROM: İşlenmiş gıda tüketimi kalp hastalığı ve Tip-2 diyabete yol açar. Metabolik sendromun içeriğinde yüksek kolesterol, geniş bel çevresi, yüksek tansiyon ve insülin direnci vardır.
- OTOİMMÜN HASTALIKLAR:Bu durum vücudun bağışıklık sistemi kontrolden çıkıp kendi hücrelerine saldırdığında tetiklenir. Yaygın olanları Tip-1 diyabet, multipl skleroz, romatoid artrit, Crohn hastalığıdır.
- KOLON KANSERİ: Günde 50 gram işlenmiş et tüketen bir insanda kolon kanserinde yüzde 18 risk artırdığı bilinir.