Uzmanından kritik uyarı: Kasık ağrısı tehlike habercisi!

Kadınlar, sıklıkla kasık ağrısından yakınıyor. Özellikle adet döneminde ya da idrar yolu enfeksiyonundan kaynaklı olarak görülen bu durum, ihmale gelmiyor. Girişimsel Radyoloji Uzmanı Dr. Gürhan Adam, bu ağrının sıklıkla PKS yani Pelvik Konjesyon Sendromu'ndan kaynaklandığına dikkat çekiyor. Önemli bilgiler veriyor...
AĞRI ŞIDDETLENİR
Pelvik Konjesyon, yumurtalık toplardamarları ve rahim etrafındaki toplardamarların genişlemesine bağlı olarak gelişiyor. Her 10 kadından 1'inde görülen bu durum genellikle 20-45 yaş arasındaki kadınlarda ortaya çıkıyor.
Özellikle çok doğum yapan kadınlarda görülen PKS, daha çok kasık ağrısına yol açıyor. Pelvik konjesyon Sendromu'ndan kaynaklanan kasık ağrıları uzun süre ayakta kalmaya bağlı akşam saatlerinde artabiliyor. Ayrıca ilişki sonrasında veya gebeliğin ilk evrelerinde görülen kasık ağrıları da PKS kaynaklı olabiliyor.