Uzmanından kritik uyarı: Kasık ağrısı tehlike habercisi!

Karnın alt kesiminde dolgunluk, bacak arasında veya kalçada varis görüntüsü de PKS'den kaynaklanıyor. Kadınlar kasık ağrısının birçok nedeni olabiliyor. Endometriozis, kronik pelvik inflamatuar hastalık, kronik veya sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, irritabl bağırsak hastalığı, divertikülit, aşırı aktif mesane gibi birçok durum, kasık ağrısına yol açıyor. Her hastalıkta olduğu gibi Pelvik Konjesyon Sendromu'nda da erken teşhis önem taşıyor.