Uzmanından kritik uyarı: Hipertansiyon kulakları çınlatır!

Sık idrara çıkma, bulanık görme, bacaklarda şişlik, nefes darlığı, halsizlik, kulak çınlaması ve kalp ağrısı... Tüm bunlar toplumda en sık görülen kronik hastalıklardan hipertansiyon un belirtileri arasında yer alıyor. Kardiy oloji Uzmanı Dr. Kerem Temel , bu hastalığın mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini aksi takdirde ölüme bile yol açabileceğini söylüyor. Önemli bilgiler paylaşıyor...





40'TAN SONRA DİKKAT

Tansiyon, kanın damar duvarına uyguladığı basınç olarak adlandırılıyor. Bu basıncın yüksek olmasına ise 'hipertansiyon' deniyor. Dünyada her 4 kişiden birini tehdit eden bu hastalık, yaşam tarzı değişiklikleriyle kontrol altına alınabiliyor. Bu nedenle 40 yaşını geçen herkesin yılda bir kez doktor kontrollerini yaptırması öneriliyor. Dr. Kerem Temel, ileri yaş, genetik yatkınlık, aşırı kilo, hareketsiz yaşam tarzı, fazla tuz tüketimi, sigara, alkol ve stresin yüksek tansiyona yol açtığını söylüyor. "Tanı koymak için tansiyon düzenli olarak ölçülür. Bazı vakalarda doktor muayenesi esnasında tansiyon değerinin yükselmesinden dolayı evde tansiyon ölçümleri ya da 24 saat kan basıncı izleme testi olan ambulatuvar kan basıncı ölçümü gerekebilir" diyor.