Uzmanından kritik rahim ağzı kanseri uyarısı! Tedavi edilmediğinde ölümcül olabiliyor...

Her yıl ülkemizde yaklaşık 2 bin, dünya genelinde ise 500 bini aşkın kadına rahim ağzı kanseri tanısı konuluyor. Tedavi edilmezse ölümcül olabiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum, Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mete Güngör, rahim ağzı kanseri hakkında bilinmesi gereken 5 önemli noktayı anlatıyor. Önemli uyarılar ve önerilerde bulunuyor:

DIŞARIDAN BELİRTİ VERMİYOR

HPV virüsü, dışarıdan bakıldığında hiç belirti vermiyor. İleri evrede ise vajinal kanamalar, vajende doluluk veya kitle hissiyle belirti verir. Rahim ağzı kanserine yol açan HPV virüsü sadece bir kişiyle ve bir kere cinsel ilişki olsa da bulaşabilir. Dolayısıyla cinsel ilişkisi olan her kadında HPV enfeksiyonu ve rahim ağzı kanseri görülebilir. Ancak her virüsü alan kişi kanser olmuyor, sadece yüzde 1'i bundan etkileniyor. Bazen virüs uzun yıllar hücrelerin içinde sessizce durur ve HPV testi yapılmadıktan sonra varlığı bilinmez. Ancak virüsle enfekte olduktan yaklaşık 10-15 yıl sonra ortaya çıkabilir.