Uzmanından kış aylarında görülen hastalıklar ve alınması gereken 10 etkili önlem!

Havaların soğuması ve kapalı ortamlarda geçirilen zamanın artmasıyla özellikle nezle, grip, faranjit ve bademcik enfeksiyonları sık görülüyor. Kulak, Burun ve Boğaz (KBB) Hastalıkları Uzmanı Dr. Esin Özlem Atmış, kış aylarında görülen hastalıklar ve alınması gereken 10 etkili önlemi anlatıyor:

ENFEKSİYONA DİKKAT!

Boğaz enfeksiyonlarına basit bir sürüntü testi ile tanı konulabiliyor. Antibiyotik tedavisiyle kolaylıkla tedavi edilebilen boğaz enfeksiyonu, eğer gözden kaçırılır ve doğru tedavi uygulanmazsa kalp romatizması, böbrek iltihabı, eklem iltihabı gibi kronik problemlere yol açabiliyor.

SİNSİCE İLERLİYOR

Kulak enfeksiyonlarında şiddetli ağrı olabileceği gibi, hastalık sinsice ilerleyip işitmede azlığa neden olabilecek orta kulakta sıvı birikimi ile de izlenebilir. Geniz eti büyük olan çocuklarda orta kulak iltihabı daha sık görülüyor. Yılda bir iki kez geçirilen orta kulak enfeksiyonu normal kabul edilebiliyor. Ancak daha fazla görülüyorsa geniz eti açısından da araştırılması gerekiyor.

SAĞLIK DOLU ÖNERİLER

1- Sağlıklı ve dengeli beslenin, paketli gıdalardan uzak durun.

2- Gün içerisinde mutlaka yeterince su tüketimi gerçekleştirin.

3- Gece uykusunun düzenli olmasına özen gösterin.

4- Hekim önerisiyle D vitaminini ve demiri kontrol ettirerek, hekimin gerekli görmesi ve önerisi doğrultusunda takviye kullanın.



5- Güçlü bağışıklık sistemi için kefir ve yoğurt tüketin.

6- Sık sık el yıkayın. Hijyene dikkat edin.

7- Maske kullanımı ile ilgili özen gösterin.

8- Bulunduğunuz ortamın düzenli aralıklarla havalandırılmasına önem verin.

9- Astım, kronik bronşit ve kronik kalp hastalığı gibi kronik hastalığı olan çocuklara grip mevsimi başlamadan grip aşısı yaptırın.

10- Alerjisi olan çocukların mümkün olduğunca alerjenlerden (klor içerikli temizlik malzemeleri, dezenfektanlar vb.) uzak kalmasına, temizlik sonrası ortamın mutlaka havalandırılmasına dikkat edin.



NEZLE VE GRİP KARIŞTIRILABİLİYOR

Nezle, basit üşütmeye bağlı gelişen şeffaf burun akıntısı, hafif ateş ve öksürük gibi semptomlarla giden viral enfeksiyonlara bağlı gelişen soğuk algınlığıdır.

Grip ise virüsün neden olduğu yüksek ateş, kas ağrıları, burun tıkanıklığı, belirgin halsizlik yapan daha ağır seyirli üst solunum yolu enfeksiyonudur.