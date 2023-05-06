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    Uzmanından kirik uyarı: Karaciğer büyümesi göbekte gizli!

    Şişkinlik, kaşıntı ve karnın sağ bölgesinde ağrı... Tüm bunlar, karaciğer büyümesine işaret ediyor. Kansere yol açabilen bu hastalıkta erken teşhis hayati önem taşıyor.

    Karaciğer büyümesi göbekte gizli!

    Karaciğer, vücudun en büyük iç organlarından biri olarak gösteriliyor. Yanlış beslenme, hareketsizlik ve diğer sebepler, karaciğerin normal boyutlarında büyümeye yol açıyor.

    Hepatomegali denilen bu durum, çoğu zaman hastalar tarafından fark edilmiyor. Genellikle karında şişkinlik, doygunluk hissi, karnın sağ üst bölgesinde ağrı gibi şikayetlere yol açıyor. Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kaplan, karaciğer büyümesi ve belirtileri hakkında bilgi veriyor.

    NEDEN OLUYOR?
    Karaciğer, insan yaşamının devam edebilmesi için temel organlardan biri olarak gösteriliyor. Karaciğer büyümesi, altta yatan bir hastalığın belirtisi olabiliyor. Enflamasyonla (hepatit), yağlanma veya kanserle karaciğer büyümesi ortaya çıkabiliyor. Kalple ilgili bazı hastalıklarda özellikle kalp yetmezliği durumunda ve bazı kan hastalıklarında hepatomegali görülebiliyor. Karın içi bazı damarların tıkanması durumunda karaciğer büyümesi olabiliyor.

        ÇOK SİNSİ
        Karaciğerin büyümesi yavaş ama ilerleyici bir hasara neden olabiliyor. Bu nedenle erken teşhis önem taşıyor. Eğer geç kalınırsa siroz ve karaciğer kanseri gelişebiliyor.

        BU BELİRTİLERE DİKKAT
        -Yorgunluk hissi
        -Mide bulantısı veya iştahsızlık
        -Sarılık (cildin ve gözlerin sararması)
        -Koyu renkli idrar ve açık renkli dışkı
        -Ciltte kaşıntı



        TANI VE TEDAVİ
        Karaciğer büyümesi teşhisi için kan testleri ve görüntüleme testleri yapılıyor. İlerlemiş bir hastalık söz konusu ise karaciğer dokusundan alınarak testten geçiriliyor. Testlerin ve biyopsinin sonucuna göre tedavi belirleniyor.

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        Haberler Sağlık Uzmanından kirik uyarı: Karaciğer büyümesi göbekte gizli!
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