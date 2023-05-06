Uzmanından kirik uyarı: Karaciğer büyümesi göbekte gizli!

Karaciğer, vücudun en büyük iç organlarından biri olarak gösteriliyor. Yanlış beslenme, hareketsizlik ve diğer sebepler, karaciğerin normal boyutlarında büyümeye yol açıyor.
Hepatomegali denilen bu durum, çoğu zaman hastalar tarafından fark edilmiyor. Genellikle karında şişkinlik, doygunluk hissi, karnın sağ üst bölgesinde ağrı gibi şikayetlere yol açıyor. Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kaplan, karaciğer büyümesi ve belirtileri hakkında bilgi veriyor.
NEDEN OLUYOR?
Karaciğer, insan yaşamının devam edebilmesi için temel organlardan biri olarak gösteriliyor. Karaciğer büyümesi, altta yatan bir hastalığın belirtisi olabiliyor. Enflamasyonla (hepatit), yağlanma veya kanserle karaciğer büyümesi ortaya çıkabiliyor. Kalple ilgili bazı hastalıklarda özellikle kalp yetmezliği durumunda ve bazı kan hastalıklarında hepatomegali görülebiliyor. Karın içi bazı damarların tıkanması durumunda karaciğer büyümesi olabiliyor.