Uzmanından kirik uyarı: Karaciğer büyümesi göbekte gizli!

ÇOK SİNSİ

Karaciğerin büyümesi yavaş ama ilerleyici bir hasara neden olabiliyor. Bu nedenle erken teşhis önem taşıyor. Eğer geç kalınırsa siroz ve karaciğer kanseri gelişebiliyor.

BU BELİRTİLERE DİKKAT

-Yorgunluk hissi

-Mide bulantısı veya iştahsızlık

-Sarılık (cildin ve gözlerin sararması)

-Koyu renkli idrar ve açık renkli dışkı

-Ciltte kaşıntı