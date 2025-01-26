SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Uzmanından karaciğeri güçlendiren reçete!

Yanlış beslenme, karaciğeri yağlandırıyor. Bu durum, halsizliğe yol açıyor. Zeytin, zeytinyağı ve Omega-3 içeren besinler hastalığa derman oluyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Ocak 2025
Uzmanından karaciğeri güçlendiren reçete!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Karaciğer, vücudun en büyük organı olarak biliniyor. Sağlıklı bir hayatın yolu, sağlıklı karaciğere sahip olmaktan geçiyor. İç Hastalıkları ve Fitoterapi Uzmanı Prof. Dr. Murat Hakan Terekeci, toplum sağlığını tehdit eden karaciğer yetmezliğine değiniyor.

    FINDIK ŞİFA DOLU
    Bu hastalıktan korunmada bitkisel ağırlıklı beslenmenin önemine değinen Prof. Dr. Terekeci, "Zeytin, zeytinyağı, fındık ve avokado gibi tekli doymamış yağlar açısından yüksek yiyecekler ve somon ile sardalye gibi doğal ortamından yakalanmış balıklar karaciğer fonksiyonunu iyileştirebilir. Chia ve keten tohumu ile ceviz gibi Omega- 3 yağ asitleri açısından zengin besinler ve karaciğer hücrelerini korur" diyor.

    KAHVE DE ÖNEMLİ
    Karaciğer için gerçek karaciğer tüketilmesi gerektiğini de belirten Prof. Dr. Terekeci, sözlerine şöyle devam ediyor: İşlenmiş gıdalar, trans yağlar, rafine şeker, hazır yiyecekler sağlığımız için çok zararlıdır. Çiğ sebze suyu için. Kahve tüketin. Kahve yorgunluğu alır ve karaciğer fonksiyonlarını düzenler.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Grand Kartal Otel’in sahibinin bencilliği 78 cana mal oldu! Kızlarına kral dairesinde yanmaz örtü ve yanmaz perde...
    ABD’nin Gazze’yi Filistinsizleştirme planı! Trump Ürdün Kralı Abdullah ile görüştü | İsrail’e 2 tonluk bomba onayı
    İşçiye 46 bin 655 TL! Kıdem tazminatında yeni dönem: Hesaplar yenilendi
    Bolu’daki otel faciasında vefat edenlerin ailelerini arayıp dalga geçtiler: Savcılık harekete geçti I Alçaklığa soruşturma!
    Başkan Erdoğan’dan’dan Bolu yangınına ilişkin açıklama: Bize bu acıyı yaşatanlar hesap verecek
    PKK bağlantısı tespit edilen Fırat Epözdemir tutuklandı
    Mourinho’dan sürpriz Diego Carlos kararı! Göztepe maçı 11’ini belirledi
    Gazze’deki esir takasında İsrail’i kudurtan kare! Kassam Tugayları’ndan Tel Aviv’e mesaj
    Fenerbahçe’den 3. bomba! Talisca’dan önce gelecek
    CANLI TAKİP | Kartalkaya’daki otel yangını: Sorumlular hesap verecek! Tutuklu sayısı arttı
    Kartalkaya’daki felaketin ardından ortaya çıktı! 120 metrelik tünel ilk kez görüntülendi! 78 can Halit Ergül’ün para hırsına mı kurban gitti?
    Aslan 3 puanı kaptı! Galatasaray - Konyaspor : 1-0 | MAÇ SONUCU
    Astsubay Ufuk Akıncı’nın intikamı alındı! O teröristler böyle vuruldu
    CANLI | Gazze’de ikinci rehine takası! İsrailli ve Filistinli rehineler serbest bırakıldı
    Başkan Erdoğan’dan hedef 2028 mesajı: Yüzde 50’nin çok çok üzeri inşallah | Terör bariyeri yıkılacak