Uzmanından karaciğer yağlanmasına karşı alınması gereken önlemler

Karaciğer yağlanması, yanlış yaşam alışkanlıkları nedeniyle artık genç yaşlarda da sık görülüyor. İlk aşamalarda ciddi belirtiler göstermiyor. Zamanla karaciğerde iltihaplanmaya ve hücre hasarına neden oluyor. Karaciğerin işlevlerini önemli ölçüde bozuyor. Siroz veya karaciğer kanserine yol açıyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Atakan Yeşil, karaciğer yağlanmasına karşı alınması gereken önlemleri anlatıyor:

SAĞLIKLI BESLENİN Diyetinizi işlenmiş gıdalardan, yüksek fruktoz içeren şekerlerden ve doymuş yağlardan uzak tutun. Akdeniz diyeti gibi zeytinyağı, balık, sebze ve meyve ağırlıklı diyetler tercih edilebilir.

DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIN

Düzenli şekilde haftada birkaç kez yapılan orta düzeyde egzersiz, yağ yakımını artırarak genel sağlık durumunu iyileştirir ve karaciğer sağlığını korumaya da yardımcı olur.

İDEAL KİLONUZU KORUYUN

Obezite ve aşırı kilo, karaciğer yağlanmasının en yaygın nedenlerinden biridir. Fazla kilo, karaciğerde yağ birikimini artırarak zamanla karaciğer sağlığını bozabilir. Bu nedenle sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyerek fazla kilolarınızdan kurtulun.

ALKOLDEN KAÇININ

Kronik ve aşırı alkol tüketimi, karaciğerin normal işlevlerini bozarak karaciğerde yağ birikmesine, iltihaplanmaya ve sonrasında siroza neden oluyor. Alkol kaynaklı karaciğer hasarının önlenmesi için, alkol tüketiminin azaltılması veya tamamen bırakılması hayati önem taşımaktadır.



SAĞLIK KONTROLLERİNİZİ AKSATMAYIN

Bazı genetik ve metabolik faktörler, zayıf veya normal kilodaki bireylerde bile karaciğer yağlanmasına yol açabilir. Bu nedenle düzenli sağlık kontrolleri, karaciğer fonksiyon testleri, fibroscan (karaciğer hasarını gösterir) gibi tetkikler karaciğer sağlığınızı izlemenize ve olası sorunları erken evrede tespit etmenize yardımcı olabilir.