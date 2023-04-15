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    Uzmanından kadınların kabusu olan pelvik ağrılarına çözümler!

    Kadınların korkulu rüyası idrar kaçırma ve karın ağrısı, pelvik taban hastalığından kaynaklanıyor. Kişiye özel uygulanan tedaviler şikayetleri azaltıyor.

    Kadınların kabusu pelvik ağrısı

    Utandıran şikayetler, hastalığın erken tespitin ve tedaviyi zorlaştırıyor. Bunların başında pelvik taban hastalığı geliyor.

    İdrar kaçırma, sık tuvalete çıkma ihtiyacı, bel ve boyuna vuran ağrı, ilişki sırasında acı ve diş gıcırdatma işte bu hastalıklardan kaynaklanıyor. Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Özdal Ersoy, bilinmesi gerekenleri ve tedavi yöntemlerini açıklıyor.

    TEŞHİSİ YILLAR ALIR
    Pelvik taban hastalıkları, leğen kemiğinin iç kısmını örten pelvik taban kaslarında ve bu kasları besleyen sinir ağında bozulma sonucu ortaya çıkıyor. Dr. Özdal Ersoy hastalığın belirtilerini 'sebebi açıklanamayan karın, kasık, bel, sırt ve boyun ağrıları, hazımsızlık, bağırsak gazında artış, reflü yakınmaları hatta diş sıkma ve diş gıcırdatma gibi problemler' olarak açıklıyor.

        FITIKLA KARIŞIR!
        Günlük yaşamı olumsuz etkileyen bu hastalık kişiyi sosyal hayattan uzaklaştırıyor. Neden olduğu ağrı, birçok sindirim sistemi ya da ürojinekolojik sistem hastalıklarıyla karışabiliyor. Dr. Ersoy "Hassas bağırsak sendromu, çikolata kisti olarak bilinen endometriozis, kronik prostatit, sistit ve sırt, boyun, bel fıtıkları gibi hastalıkların şikayetleriyle de benzerlik gösterebildiğinden tanı ve tedavisinde önemli zaman kaybına yol açabilmektedir" diyor.

        NEDEN OLUR?
        Dr. Ersoy, hastalığın nasıl oluştuğu hakkında da bilgi veriyor. Öyle ki Pelvik taban kaslarının yapısının ve fonksiyonlarının; ilerleyen yaş, gebelik ve doğum, obezite, kronik öksürük, stres gibi durumların bu hastalığa neden olduğu belirtiyor.


        NASIL TEDAVİ EDİLİR?
        PELVİK taban hastalığının tanı ve tedavisinde gastroenteroloji, genel cerrahi, üroloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon ile psikiyatriden destek alınıyor. Kişiye özel uygulanan tedavi başarı sansını artırıyor.

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        Haberler Sağlık Uzmanından kadınların kabusu olan pelvik ağrılarına çözümler!
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