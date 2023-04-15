Uzmanından kadınların kabusu olan pelvik ağrılarına çözümler!

NEDEN OLUR?

Dr. Ersoy, hastalığın nasıl oluştuğu hakkında da bilgi veriyor. Öyle ki Pelvik taban kaslarının yapısının ve fonksiyonlarının; ilerleyen yaş, gebelik ve doğum, obezite, kronik öksürük, stres gibi durumların bu hastalığa neden olduğu belirtiyor.