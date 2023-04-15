Uzmanından kadınların kabusu olan pelvik ağrılarına çözümler!

Utandıran şikayetler, hastalığın erken tespitin ve tedaviyi zorlaştırıyor. Bunların başında pelvik taban hastalığı geliyor.
İdrar kaçırma, sık tuvalete çıkma ihtiyacı, bel ve boyuna vuran ağrı, ilişki sırasında acı ve diş gıcırdatma işte bu hastalıklardan kaynaklanıyor. Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Özdal Ersoy, bilinmesi gerekenleri ve tedavi yöntemlerini açıklıyor.
TEŞHİSİ YILLAR ALIR
Pelvik taban hastalıkları, leğen kemiğinin iç kısmını örten pelvik taban kaslarında ve bu kasları besleyen sinir ağında bozulma sonucu ortaya çıkıyor. Dr. Özdal Ersoy hastalığın belirtilerini 'sebebi açıklanamayan karın, kasık, bel, sırt ve boyun ağrıları, hazımsızlık, bağırsak gazında artış, reflü yakınmaları hatta diş sıkma ve diş gıcırdatma gibi problemler' olarak açıklıyor.