Uzmanından göz hastalıkları hakkında doğru sanılan 10 yanlış bilgi





YANLIŞ: Kırmızı göz suni gözyaşı tedavisiyle geçer.

DOĞRU: Kırmızı göz sorununda sadece suni gözyaşı veya başkasına fayda sağlamış bir damla kullanmak ciddi sorunlara neden olabiliyor.



YANLIŞ: Göz numarasının ilerlemesini durdurmak mümkün değildir.

DOĞRU: Yakın çalışmanın sınırlandırılması, ortalama 20 dakikada bir 20 saniye uzağa bakarak gözlerin dinlendirilmesi ve günde en az 2 saat

dışarda açık havada yapılan aktivitelerle mümkündür.



YANLIŞ: Göze lazer cerrahisi sonrasında göz numaraları ilerlemeye devam eder.

DOĞRU: Lazer 18 yaşından sonra, son bir yıl içerisinde, belli bir değer üstünde artış olmayan hastalara yapılıyor. Uygun hastaya, uygun teknoloji ve endikasyonla yapıldığı takdirde numaralarda artış beklenmiyor.



YANLIŞ: Okulda veya gündelik hayatlarında bir sorun yoksa çocuklarımıza göz kontrolü yaptırmamız gerekmiyor.

DOĞRU: Muayenenin doğumdan sonraki ilk 2 aydan başlaya- rak düzenli aralıklarla yapılması çok önemlidir.



YANLIŞ: Katarakt damla yöntemiyle tedavi edilebilir.

DOĞRU: Kataraktın bilinen tek tedavi yöntemi ameliyattır. Yaşlanmış ve saydamlığını yitirmiş göz içi merceği cerrahi yöntemle çıkarılmalı ve yerine yapay mercek takılmalıdır.

YANLIŞ: Katarakt sadece yaşlılarda görülen bir göz hastalığıdır.

DOĞRU: Katarakt çoğunlukla ileri yaştaki kişilerde gelişse de çocukluk ve bebeklik döneminde de oluşabiliyor.



YANLIŞ: Göz tansiyonu sıklıkla şiddetli göz ağrısıyla belirti verir.

DOĞRU: Bazen göz arkasından gelen bir ağrıyla kendini belli edebilirken, sıklıkla hiçbir ağrıya yol açmıyor.

YANLIŞ: Gözde oluşan arpacık sarımsak ve limon gibi bitkisel yöntemlerle tedavi edilebilir.

DOĞRU: Herhangi bir lezyona sarımsak ve limon sürmek sonuç veremeyeceği gibi farklı enfeksiyonlara da yol açabileceği için son derece tehlikeli olabiliyor.



YANLIŞ: Gözlük taktıkça göz numarası ilerler.

DOĞRU: Gözlük sadece iyi görmemizi sağlayan bir aparattır. Gözlük takmak numaraları ilerletmeyeceği gibi durdurmayacaktırda.



YANLIŞ: Sonbahar ve kış aylarında güneş gözlüğü kullanmaya gerek yoktur.

DOĞRU: Güneşin zararlı ışınları bulutlu havalarda da oluyor. Gölgelerden yansıyorlar. Rüzgar ise göz kuruluğuna yol açabiliyor.