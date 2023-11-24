Uzmanından göz hastalıkları hakkında doğru sanılan 10 yanlış bilgi

Toplumdaki hatalı inanışlar, göz hastalıklarının erken dönemde teşhis ve tedavi edilmesini önlüyor. Bu da kalıcı görme kayıplarına yol açıyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Doç Dr. Özge Begüm Comba, doğru sanılan 10 hatalı bilgiyi anlatıyor. Uyarılarda bulunuyor:
YANLIŞ: Kırmızı göz suni gözyaşı tedavisiyle geçer.
DOĞRU: Kırmızı göz sorununda sadece suni gözyaşı veya başkasına fayda sağlamış bir damla kullanmak ciddi sorunlara neden olabiliyor.
YANLIŞ: Göz numarasının ilerlemesini durdurmak mümkün değildir.
DOĞRU: Yakın çalışmanın sınırlandırılması, ortalama 20 dakikada bir 20 saniye uzağa bakarak gözlerin dinlendirilmesi ve günde en az 2 saat
dışarda açık havada yapılan aktivitelerle mümkündür.
YANLIŞ: Göze lazer cerrahisi sonrasında göz numaraları ilerlemeye devam eder.
DOĞRU: Lazer 18 yaşından sonra, son bir yıl içerisinde, belli bir değer üstünde artış olmayan hastalara yapılıyor. Uygun hastaya, uygun teknoloji ve endikasyonla yapıldığı takdirde numaralarda artış beklenmiyor.
YANLIŞ: Okulda veya gündelik hayatlarında bir sorun yoksa çocuklarımıza göz kontrolü yaptırmamız gerekmiyor.
DOĞRU: Muayenenin doğumdan sonraki ilk 2 aydan başlaya- rak düzenli aralıklarla yapılması çok önemlidir.
YANLIŞ: Katarakt damla yöntemiyle tedavi edilebilir.
DOĞRU: Kataraktın bilinen tek tedavi yöntemi ameliyattır. Yaşlanmış ve saydamlığını yitirmiş göz içi merceği cerrahi yöntemle çıkarılmalı ve yerine yapay mercek takılmalıdır.
YANLIŞ: Katarakt sadece yaşlılarda görülen bir göz hastalığıdır.
DOĞRU: Katarakt çoğunlukla ileri yaştaki kişilerde gelişse de çocukluk ve bebeklik döneminde de oluşabiliyor.
YANLIŞ: Göz tansiyonu sıklıkla şiddetli göz ağrısıyla belirti verir.
DOĞRU: Bazen göz arkasından gelen bir ağrıyla kendini belli edebilirken, sıklıkla hiçbir ağrıya yol açmıyor.
YANLIŞ: Gözde oluşan arpacık sarımsak ve limon gibi bitkisel yöntemlerle tedavi edilebilir.
DOĞRU: Herhangi bir lezyona sarımsak ve limon sürmek sonuç veremeyeceği gibi farklı enfeksiyonlara da yol açabileceği için son derece tehlikeli olabiliyor.
YANLIŞ: Gözlük taktıkça göz numarası ilerler.
DOĞRU: Gözlük sadece iyi görmemizi sağlayan bir aparattır. Gözlük takmak numaraları ilerletmeyeceği gibi durdurmayacaktırda.
YANLIŞ: Sonbahar ve kış aylarında güneş gözlüğü kullanmaya gerek yoktur.
DOĞRU: Güneşin zararlı ışınları bulutlu havalarda da oluyor. Gölgelerden yansıyorlar. Rüzgar ise göz kuruluğuna yol açabiliyor.