Uzmanından fibromiyalji hastalığında alınması gereken tedbirler!

Yaygın kas ve iskelet sistemi ağrısı, tıpta fibromiyalji olarak biliniyor. 20-55 yaş arası kadınlarda görülen bu hastalığın nedeni tam olarak bilinmiyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Neslihan Kurt Oktay, hastalıkla mücadelede alınması gereken tedbirleri açıklıyor...





Tedavinizi aksatmayın: Fibromiyalji, hem ilaçsız hem de ilaç temelli tedaviler ile kontrol altına alınabiliyor. Yaşam kalitesini yükselten tedavide hasta uyumu önem taşıyor. Bu nedenle doktorun önerdiği ilaçların aksatılmaması gerekiyor.



Egzersiz yapın: Egzersizin fibromiyalji tedavisinin olmazsa olmasını oluşturuyor. Hareket etmeyen hastalarda, şikayetler artıyor. Özellikle yürüyüş ve yoga öneriliyor.



Stresi azaltın: Stres, birçok fibromiyalji için de risk taşıyor. Semptomları artırıyor. Bu nedenle stresi azaltacak meditasyonların yapılması öneriliyor.