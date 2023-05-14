Uzmanından fibromiyalji hastalığında alınması gereken tedbirler!

Yaygın kas ve iskelet sistemi ağrısı, tıpta fibromiyalji olarak biliniyor. 20-55 yaş arası kadınlarda görülen bu hastalığın nedeni tam olarak bilinmiyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Neslihan Kurt Oktay, hastalıkla mücadelede alınması gereken tedbirleri açıklıyor...
Tedavinizi aksatmayın: Fibromiyalji, hem ilaçsız hem de ilaç temelli tedaviler ile kontrol altına alınabiliyor. Yaşam kalitesini yükselten tedavide hasta uyumu önem taşıyor. Bu nedenle doktorun önerdiği ilaçların aksatılmaması gerekiyor.
Egzersiz yapın: Egzersizin fibromiyalji tedavisinin olmazsa olmasını oluşturuyor. Hareket etmeyen hastalarda, şikayetler artıyor. Özellikle yürüyüş ve yoga öneriliyor.
Stresi azaltın: Stres, birçok fibromiyalji için de risk taşıyor. Semptomları artırıyor. Bu nedenle stresi azaltacak meditasyonların yapılması öneriliyor.
Probiyotik şart: Araştırmalar, bağırsak mikrobiyatası ile eklem hastalıkları arasında bağlantıyı kanıtlıyor. Probiyotikler, bağırsak mikrobiyatasını düzenleyerek ağrıyı azaltıyor.
Suda şifa bulun: Mineralli suların kullanıldığı sıcak su havuzları ve termal banyolar, ağrıları azaltıyor.
Dans edin: Dans ve müzik terapisinin kas sertliğini ve ağrısı azaltarak ağrıyı hafifletiyor.
Destek alın: Fibromiyalji hastalığı, neden olduğu ağrılarla psikolojik sorunlara da yol açıyor. Bu nedenle hastaların psikolojik destek alması gerekebiliyor.
Kontrol gerekli: Her hastalıkta olduğu gibi fibromiyaljide de hastaların düzenli kontrollerini aksatmaması gerekiyor. Dr. Oktay, "Herkesin şikayeti ve tedavi ihtiyacı farklı olduğundan auzman bir fizik tedavi hekimine başvurup medikal ve alternatif tedavi planı oluşturmak şart" diyor.
NASIL BESLENMELİ?
Sağlıklı beslenme, hastalığın yol açtığı şikayetleri azaltıyor. Bunun için özellikle Omega-3 yağ asitleri, lifli gıdalar, sebze ve meyveler, tahıllar, kuruyemişler, balık ve zeytinyağı gibi anti-inflamatuar özelliklere sahip besinleri tüketmek gerekiyor.
Düzenli uyku şart: Uyku kalitesindeki bozulmaların ağrı, yorgunluk, halsizlik ve diğer şikayetleri beraberinde getiriyor. Kaliteli uyku ise fibromiyalji semptomlarının yönetimini kolaylaştırıyor.