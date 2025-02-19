Uzmanından egzamaya karşı yapılması gerekenler!

Soğuk hava ve rüzgar egzamayı tetikliyor. Ciltte görülen kaşıntı hissi, kuruluk ve döküntüler egzamaya işaret edebiliyor. Prof. Dr. Orhan Baransu, son dönemde artan hastalıkla ilgili şu bilgileri paylaşıyor:

Her yaş grubunda görülen egzama, bünyesi alerjiye yatkın kişilerde rastlanıyor. Özellikle kışın cildin kuruması nedeniyle daha fazla egzama şikayeti ortaya çıkıyor. Dışarıdaki soğuk havadan içerideki sıcak ve kuru havaya geçiş, kapalı ısıtma sistemlerinin odalardaki havayı kurutması, kalın kıyafetlerin giyilmesi ve sıcak banyo uygulaması da egzamayı tetikliyor.