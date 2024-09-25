SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Uzmanından diyabet ve kalp damar rahatsızlıkları ile tedavi yöntemleri hakkında önemli bilgiler

65 yaşının ardından hastalıklar kapıyı çalıyor. Tansiyon, diyabet ve kalp rahatsızlıkları sağlığı tehdit ediyor. Uzmanlar, uzun yaşamın sırrını açıklıyor: Fazla kilolardan kurtulun. Tuzu ve şekeri azaltın.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 25 Eylül 2024
Uzmanından diyabet ve kalp damar rahatsızlıkları ile tedavi yöntemleri hakkında önemli bilgiler

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İyileşen yaşam koşulları, insan ömrünü uzatıyor. Ancak bu kez de yaşlılarda görülen hastalıklarda artış yaşanıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Berrin Karadağ, yaşla birlikte insanların birden fazla hastalıkla mücadele ettiğini belirtiyor. Araştırmalar, 65 yaşın üzerindeki her 7 kişiden birinde en az 4 hastalık bulunduğunu gösteriyor. Prof. Dr. Berrin Karadağ, ileri yaşlarda görülen yüksek tansiyon, diyabet ve kalp damar rahatsızlıkları ile tedavi yöntemleri hakkında önemli bilgiler paylaşıyor...

DİYABET: Pankreasın yeterince çalışamamasından kaynaklanır. Ağız kuruluğu, sık idrara çıkma, bol su içme ve halsizlik şikayetlerine yol açar. Tedavi edilmemesi halinde birçok organda hasar, kalp krizi, böbrek yetersizliği ve buna bağlı olarak diyaliz ihtiyacı, görme kaybı, ayak yaralarına neden olur. Uygun beslenme, diyet, şekerli gıdaların azaltılması, kilo verme, spor yapma, hastalığın tedavisinde önemli rol oynar.

KALP VE DAMAR HASTALIKLARI: Yaşlanma, bu hastalık için en büyük risk faktörüdür. Yüksek tansiyon, diyabet, kolesterol yüksekliği, ailesel kalp hastalığı ve sigara kullanım öyküsü olanlarda daha sık görülür. Genellikle göğüsün sol kısmında, yumruk veya avuç içi büyüklüğü bir alanda baskı ile belirti verir. Ağrı çeneye, sol kola ve mide kısmına yansır.

YÜKSEK TANSİYON: Uzun dönemde damarlara ve böbrek, göz, kalp gibi diğer organlara hasar verir. Yağlı beslenme, hareketsizlik, tuz, sigara ve fazla kilo, yüksek tansiyona yol açar. Bu hastalık, başın arka kısmında oluşan ağrı, burun kanaması, yorgunluk gibi şikayetlere neden olur. Hastaların yaşam tarzını değiştirmesi, tuzdan kaçınması, kilo vermesi önerilir.

GENÇ KALMA SIRLARI
- 30'lu yaşlardan itibaren hiçbir şikayetiniz yokken bile sağlık kontrollerinizi düzenli şekilde yaptırın.
- Kilo almayın, ideal kilonuzu koruyun ve düzenli beslenin.
- Yürüyüşler ve dengeli egzersizleri hayatınıza ekleyin.
- Sigara ve alkolden uzak durun.
- Zihninizi aktif tutun. Hobiler edinmek ve özellikle de yabancı dil, teknolojinin yeni gelişimlerine ayak uydurmakla zihnimizi pırıl pırıl aydınlık tutabiliriz.
- Gençlerle iletişim halinde olun. Bir şekilde bu karşılıklı alışveriş, beraberinde yalnız kalmamayı ve hatta eğlenceli bir yaş almayı da sunar.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan NBC News’e konuştu: Ukrayna’nın NATO üyeliğini ABD istemiyor! | ABD kanalında bir kez daha söyledi: Hamas terör örgütü değil
Emekliye yeni taban aylık: En düşük ödeme artacak mı? Hangi formüller gündemde?
Başkan Erdoğan’dan BM 79. Genel Kurulunda önemli açıklamalar
ABD’de Gazze için yoğun diplomasi! Başkan Erdoğan’dan kritik temaslar: Paşinyan’a kendi kitabını hediye etti
CHP’deki penaltı kavgasına ‘teknik’ müdahale! Özgür Özel İmamoğlu’nu frenledi Mansur’u oyunda tuttu: Yürüyecek yolumuz yok
Başkan Erdoğan İsrail’in canice katlettiği Hind’i BM Genel Kurulu’nda anlattı: Yaralı bir serçeyi kurtaramadık
Başkan Erdoğan’dan A Haber’e özel açıklamalar: Cinsiyetsizleştirme olayını asla tasvip etmiyoruz
CANLI | İsrail’in hedefi bu kez Lübnan! Hizbullah Komutanı İbrahim Kubeysi öldürüldü
VAR kayıtları sonrası Trabzonspor’dan sert tepki: Futbolun kalbine saplanan hançer
Başkan Erdoğan’ın BM konuşması sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den tebrik telefonu
Blinken-İsrail pazarlığı ortaya çıktı! ABD’nin yalancı şahitliği o raporda
Başkan Erdoğan’dan kuvvet kullanma çağrısı: Cinayet şebekesi İsrail’i durdurun | 74 yıl önce Türkiye yazdı: Barış İçin Birlik Kararı
İkiz çocuklardan birinin babası çıkmıştı! Esra Erol’daki Veysel Yurulmaz’ı kim öldürdü? Caner o evden aktardı: Kötü koku var
Başkan Erdoğan’dan BM kürsüsünde tarihi konuşma! İsrail temsilcilerinin yüzü düştü
Samandıra’da kritik zirve: Ali Koç derbi yenilgisi sonrası Jose Mourinho ile bir araya geldi!
SON DAKİKA