Uzmanından beyin sağlığını korumada doğru besin tavsiyeleri!

Beyin sağlığını korumada, doğru besinleri tüketmek kilit rol oynuyor. Diyetisyen Muhammed Şahin, hafızayı güçlendiren besinleri sıralıyor:

Yeşil sebzeler: Beyin sağlığı için oldukça faydalıdır. Lahana, ıspanak, karalahana ve brokoli beyni korur.



Meyveler: Taze ya da donmuş meyveler daha güçlü bir besin etkisi sağlayabilir. Yaban mersini, hepsinin besin açısından en yoğun olanıdır.



C vitamini: Araştırmalara göre yeterli miktarda vitamini almak beyin sağlığını korur. Alzheimer'ı önler. Bu nedenle narenciye, kivi, domates, çilek ve dolmalık biber tüketilmelidir.



Balık: Ton balığı, somon ve diğer yağlı balıklar, Omega-3 yağ asitleri bakımından yüksektir. Beyin ve sinir hücrelerini korur. Alzheimer'ı önler.



Avokado: 2018'de Tufts Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre avokado, beyin sağlığı için faydalıdır. Mükemmel bir tekli doymamış yağ içeren avokado, beyni güçlendirir.

BAĞIRSAKLARA ŞALGAM GÜCÜ

A, C ve E vitaminlerinden zengin şalgam, kemikleri güçlendirir. Sindirimi hızlandırır. Bağırsak sağlığını korur. Kabızlık ve hazımsızlığı engeller. Bağışıklığı destekler.



ÇAYIN FAZLASI MİDEYİ BOZAR

ABD'li bilim adamlarının yaptığı araştırmaya göre fazla çay tüketimi besinlerdeki demiri yok ediyor. Kansızlığa yol açıyor. Uyku kalitesini bozuyor, mideye zarar veriyor.



MİGRENE ELMA SİRKESİ

Tıbbın babası Hipokrat'ın binlerce yıl önce tedavi için kullandığı elma sirkesi, cildi temizler. Kolesterolü düşürür. Kansere karşı korur. Migren ağrısını dindirir. Toksinleri temizler.



TARÇIN ENERJİ VERİR

Kokusuyla bile mutlu eden tarçın, vücuda enerji verir. Afrodizyak etkisi ile cinsel gücü ve isteği artırır. Sperm kalitesini yükselterek baba olmayı kolaylaştırır. Kan şekerini dengeler.