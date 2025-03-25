Uzmanı uyarıyor: Erken teşhis görme kayıplarını önlüyor!

Göz hastalıkları, ihmale gelmiyor. Özellikle 50'li yaşlardan sonra ortaya çıkan sarı nokta hastalığı tedavi edilmediğinde körlüğe yol açıyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Aylin Ardagil, "Sarı nokta herkeste bulunan görme merkezini ifade eden anatomik bir bölgedir. Keskin görmeden sorumludur. Yani okuma yapmak, insanların yüzünü seçmektir. İşte bunlar sarı nokta sayesinde olur" bilgisini veriyor.



İKİ TÜRÜ BULUNUYOR

Sarı nokta hastalığının yaş ve kuru olmak üzere iki tipi bulunuyor. Genelde hastaların yüzde 90'nında kuru tipi görülüyor. Yaş tipi ise az görülse de hızlı ilerliyor ve yıkıcı boyutları bulunuyor. Hastalar genellikle görme bulanıklığı ve göz merkezinde siyah leke oluşumundan yakınıyor.



Hastalığın ilerlemeden müdahale edilmesi gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Ardagil, "Yaş, genetik ve sigaranın yanı sıra kolesterol ve obezite risk faktörleri arasındadır. Erken teşhis ve tedavi çok önemlidir. Bu hastalıkta takip çok önemli. Ayda bir hastaları görmek zorundayız. Hastalık stabil olduğunda görme periyotlarını açabiliriz. Ama hastalık ömür boyu sürer" diyor.

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