Uzmanı açıkladı: Dayanılmaz ağrılara yol açan böbrek taşına karşı 7 etkili yöntem!

Ülkemizde her 12 kişiden birinde bulunan böbrek taşına genetik ve çevresel faktörlerin yanı sıra, sağlıksız beslenme, yeterince su içmeme, fazla kilo ve hareketsizlik gibi günlük yaşantımızda bazı yanlış alışkanlıklarımız da yol açıyor.



Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Emre Karabay, "Taşın yer değiştirmesi ya da büyümesi, şiddetli ağrılara ve idrar yollarında tıkanmalara neden olabilir. Genellikle; şiddetli yan ağrısı, idrar yaparken yanma ve ağrı, idrarda kan görülmesi, bulantı, kusma ve sık idrara çıkmaya yol açar.



Böbrek taşı tedavi edilmediğinde; idrar yolu enfeksiyonlarına, böbrek iltihaplanmalarına, böbrek fonksiyonlarında azalmaya ve hatta böbrek yetmezliğine dahi yol açabilir" diyor. Böbrek taşına karşı 7 etkili önlemi anlatıyor:

Günde 2 litre su tüketin: Yapılan çalışmalara göre; günde 2-2.5 litre su içmek, vücudu toksinlerden arındırmaya yardımcı olurken, böbrek taşı oluşum riskini yüzde 40 azaltmaktadır.



Tuz tüketimini azaltın: Günde 2 gramın üzerinde tuz tüketimi böbrek taşı olu- şum riskini yüzde 30 artırmaktadır. Bu nedenle, tuz tüketimini sınırlandırın.



Düzenli egzersiz yapın: Vücudun sıvı dengesini koruyarak taşların oluşmasını ve idrarda taş yapıcı maddelerin birikmesini engellemeye destek olur. Haftada en az 3-4 gün, 30-60 dakika kardiyo egzersizleri yapın.



Meyve, sebze ve lifli gıdalar tüketin: Bunlar yüksek su içerikleri sayesinde yeterli sıvı alımını sağlamaya katkı sağlar. Alkali özelliklere sahip olduklarından idrar pH'ını artırarak taş oluşumunu engellemeye yardımcı olabilirler.



Oksalat içerikli gıdalardan kaçının: Oksalat açısından zengin gıdaların (Ispanak, pancar, kuruyemiş vb) aşırı tüketiminden kaçınmak gerekir. Yüksek oksalat seviyeleri kalsiyum oksalat taşlarının oluşumuna neden olabilir.



Gelişigüzel C vitamini takviyesi almayın: Vitamin C, oksalatın bir öncüsüdür ve taş oluşumundaki rolü hala tartışmalıdır, ancak aşırı alımı kalsiyum oksalat taşlarının riskini artırabilmektedir.



Hayvansal proteini kısıtlayın: Hayvansal proteinler, et, tavuk ve balık gibi gıdalar aşırı miktarda tüketilmemelidir. Yüksek protein alımı, taş oluşumunu artıran bazı metabolik değişikliklere yol açar.