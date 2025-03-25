PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Uzmanı açıkladı: Dayanılmaz ağrılara yol açan böbrek taşına karşı 7 etkili yöntem!

Böbrek taşı, dayanılmaz ağrılara yol açıyor. Son yıllarda hızal yaygınlaşıyor. Doç. Dr. Emre Karabay, böbrek taşına karşı 7 etkili yöntemi anlatıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Mart 2025
Uzmanı açıkladı: Dayanılmaz ağrılara yol açan böbrek taşına karşı 7 etkili yöntem!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ülkemizde her 12 kişiden birinde bulunan böbrek taşına genetik ve çevresel faktörlerin yanı sıra, sağlıksız beslenme, yeterince su içmeme, fazla kilo ve hareketsizlik gibi günlük yaşantımızda bazı yanlış alışkanlıklarımız da yol açıyor.

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Emre Karabay, "Taşın yer değiştirmesi ya da büyümesi, şiddetli ağrılara ve idrar yollarında tıkanmalara neden olabilir. Genellikle; şiddetli yan ağrısı, idrar yaparken yanma ve ağrı, idrarda kan görülmesi, bulantı, kusma ve sık idrara çıkmaya yol açar.

Böbrek taşı tedavi edilmediğinde; idrar yolu enfeksiyonlarına, böbrek iltihaplanmalarına, böbrek fonksiyonlarında azalmaya ve hatta böbrek yetmezliğine dahi yol açabilir" diyor. Böbrek taşına karşı 7 etkili önlemi anlatıyor:

Günde 2 litre su tüketin: Yapılan çalışmalara göre; günde 2-2.5 litre su içmek, vücudu toksinlerden arındırmaya yardımcı olurken, böbrek taşı oluşum riskini yüzde 40 azaltmaktadır.

Tuz tüketimini azaltın: Günde 2 gramın üzerinde tuz tüketimi böbrek taşı olu- şum riskini yüzde 30 artırmaktadır. Bu nedenle, tuz tüketimini sınırlandırın.

Düzenli egzersiz yapın: Vücudun sıvı dengesini koruyarak taşların oluşmasını ve idrarda taş yapıcı maddelerin birikmesini engellemeye destek olur. Haftada en az 3-4 gün, 30-60 dakika kardiyo egzersizleri yapın.

Meyve, sebze ve lifli gıdalar tüketin: Bunlar yüksek su içerikleri sayesinde yeterli sıvı alımını sağlamaya katkı sağlar. Alkali özelliklere sahip olduklarından idrar pH'ını artırarak taş oluşumunu engellemeye yardımcı olabilirler.

Oksalat içerikli gıdalardan kaçının: Oksalat açısından zengin gıdaların (Ispanak, pancar, kuruyemiş vb) aşırı tüketiminden kaçınmak gerekir. Yüksek oksalat seviyeleri kalsiyum oksalat taşlarının oluşumuna neden olabilir.

Gelişigüzel C vitamini takviyesi almayın: Vitamin C, oksalatın bir öncüsüdür ve taş oluşumundaki rolü hala tartışmalıdır, ancak aşırı alımı kalsiyum oksalat taşlarının riskini artırabilmektedir.

Hayvansal proteini kısıtlayın: Hayvansal proteinler, et, tavuk ve balık gibi gıdalar aşırı miktarda tüketilmemelidir. Yüksek protein alımı, taş oluşumunu artıran bazı metabolik değişikliklere yol açar.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İmamoğlu’nun yolsuzluk çarkı TAKVİM’de | Queen adlı lüks yatta dönen rüşvet ve pazarlıklar!
Gazze’de üç maymunu oynayan İsrail’e gül Türk markalara diken uzatan Özgür Özel’den boykot provokasyonu! Hedefine yerli markaları koydu
Vakıf Katılım Bankası
İki seferde ikramiye! Fark ne zaman verilecek: Kime ne alacak?
Demokrasi adı altında militanlık | CHP lideri Özel Saraçhane’de Başkan Erdoğan’ın rahmetli annesine küfür ettirdi! 41 provokatöre gözaltı
Eğitim Ailesi ile iftar! Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan önemli açıklamalar: TEKNOFEST nesli gümbür gümbür geliyor
Türk Telekom
Başkan Erdoğan’dan sokak çağrısı yapan Özel’e ve vandallara sert tepki: Bunların hesabı yargı önünde sorulacak
16 milyonun mahremine girdiler! İBB’den veri vurgununa ihale kıyağı: Ongun-Taşkın-Atma üçgenindeki milyon liralar casus yazılıma mı gitti?
Başkan Erdoğan’dan Mansur Yavaş’a sert tepki: Pamuk şeker üzerinden hamaset yapıyorlar
CHP’de Özgür Özel Ekrem ağrısından kurtuldu! Mansur Yavaş’ı ıskartaya çıkarıp Ben de yarıştayım dedi... Kılıçdaroğlu boş durmuyor
Borsa İstanbul
AK Parti’den CHP’ye yolsuzluk tepkisi: Soruşturmaları iç kavgalarını bastırmak için kullanıyorlar
CHP’de olağanüstü kurultaya iptal başvurusu! Özgür Özel’in çağrısı hukuksuz: 1 soruşturma 3 dava devam ediyor
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev çalım! İmza an meselesi
Kırmızı ette eşek eti sucukta deri tereyağında antibiyotik! Yeni taklit ve tağşiş listesi ortaya çıktı
Özgür Özel’in sokak çağrısı sonrası marjinal gruplar sokaklara döküldü! 123 polis yaralandı bin 133 şüpheli gözaltına alındı
Tek dertleri Ramazan’da mütedeyyin camia ile hesaplaşmak! CHP destekli azgın azınlık içip içip Şehzadebaşı Camii’nin duvarına işedi
Bakan Abdulkadir Uraloğlu internet medyası temsilcileriyle bir araya geldi: Google’a karşı yayıncılarımızın yanındayız
Türkiye’ye Mali’den geliyor! Lodosla birlikte çöl tozu fırtınasına hazır olun! Meteoroloji 24 Mart hava durumu