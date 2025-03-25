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Uzmanı fazla kilolardan kurtulmak için 6 önemli yöntemi açıkladı!

Fazla kilolardan kurtulmanın detaylarını açıklayan Dyt. Hilal Karaca, 6 önemli konuya değindi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Mart 2025
Uzmanı fazla kilolardan kurtulmak için 6 önemli yöntemi açıkladı!

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Yazın gelmesine sayılı günler kala kadınları diyet telaşı sarıyor. Dyt. Hilal Karaca, fazla kilolardan kurtulmanın şifresini açıklıyor:

HAREKET EDİN:
Haftada 3 gün bir saat düzenli egzersiz yapmak, yağ yakımını hızlandırır.

LİFLİ BESLENİN:
Taze meyve ve sebzeler, tam tahıllı besinler ve kuru baklagiller, kilo vermeye yardımcı olur.

PAKETLİ GIDALARA DİKKAT:
Trans yağ içeren paketli hazır gıdalar, kiloları katlar.

KAHVALTIYI ATLAMAYIN:
Kahvaltı yapmak, metabolizmayı hızlandırır. Kilo vermeye yardımcı olur.

BALIK YİYİN:
Haftada 2 gün balık yemek, vücudun çalışma fonksiyonlarını düzenler ve zayıflatır.

HAMUR İŞLERİNE DİKKAT:
Kültürümüzde önemli bir yere sahip olan poğaça, börek ve açma gibi ürünler kilo almaya neden oluyor. Zayıflamak için bu ürünlerden uzak durmak gerekiyor.

SU İÇİN:
Günde 2-2.5 litre su içmek, tokluk hissini artırır. Kilo vermeye yardımcı olur.

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