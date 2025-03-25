Uzmanı fazla kilolardan kurtulmak için 6 önemli yöntemi açıkladı!

Yazın gelmesine sayılı günler kala kadınları diyet telaşı sarıyor. Dyt. Hilal Karaca, fazla kilolardan kurtulmanın şifresini açıklıyor:



HAREKET EDİN:

Haftada 3 gün bir saat düzenli egzersiz yapmak, yağ yakımını hızlandırır.



LİFLİ BESLENİN:

Taze meyve ve sebzeler, tam tahıllı besinler ve kuru baklagiller, kilo vermeye yardımcı olur.



PAKETLİ GIDALARA DİKKAT:

Trans yağ içeren paketli hazır gıdalar, kiloları katlar.



KAHVALTIYI ATLAMAYIN:

Kahvaltı yapmak, metabolizmayı hızlandırır. Kilo vermeye yardımcı olur.



BALIK YİYİN:

Haftada 2 gün balık yemek, vücudun çalışma fonksiyonlarını düzenler ve zayıflatır.



HAMUR İŞLERİNE DİKKAT:

Kültürümüzde önemli bir yere sahip olan poğaça, börek ve açma gibi ürünler kilo almaya neden oluyor. Zayıflamak için bu ürünlerden uzak durmak gerekiyor.



SU İÇİN:

Günde 2-2.5 litre su içmek, tokluk hissini artırır. Kilo vermeye yardımcı olur.

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