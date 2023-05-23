Uzmanı uyardı: Uyku apnesi tedavi edilmediğinde hayati organlarda hasar yaratır!





5'TEN FAZLA OLUYORSA

Uyku sırasında nefesin saatte 5 kereye kadar durması normal kabul ediliyor. Ancak saatte 5'in üzerinde nefes kesilmesi yaşanıyorsa uyku apnesi patolojik bir hal alarak vücuda zarar veriyor. Uyku apnesinin teşhisi ise uyku laboratuvarlarında yapılan nefes, kalp ritmi, beyin dalgaları, uyku kalitesi gibi parametreler incelenerek konuluyor.

Apne tedavisi, hastalığın derecesine göre belirleniyor. Saatte 5-15 nefes kesilmesi hafif, 15-30 arası orta, 30 üstü ise ağır uyku apnesi olarak sınıflandırılıyor. Ağır uyku apnesi olan hastalarda cpap denilen solunum cihazı tedavisi uygulanıyor. Hafif ve orta seviyelerde ise uyku pozisyonunu değiştirmek, çenenin öne çekilmesini sağlayan aparatlar ya da anatomik darlıkta cerrahi tedaviler tercih edilebiliyor.

BU BELİRTİLER VARSA

Uyku apnesinde hastalar kendi horlamalarını veya nefeslerinin kesildiğini hissetmiyor. Bir yakınları, bu durumun farkına varıyor ve hastalar bu sayede doktora başvuruyor. Horlama ya da uyku apnesi olan kişilerde şu şikayetler görülüyor:



-Sabah boğaz ağrısı



-Yataktan kalkamamak, gün içinde yorgun hissetmek



-Gün içinde uyku hali



-Baş ağrısı



-Tansiyon yüksekliği



-Kontrol altına alınamayan diyabet



-Erkeklerde cinsel fonksiyon bozukluğu