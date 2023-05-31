Uzmanı uyardı: Uyku apnesi kilolu kişilerde sık görülüyor!

Modern hayat hastalıkları da beraberinde getiriyor. Bunların başında, uyku apnesi geliyor. Uykuda solunum durması olarak bilinen bu hastalık, yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Seha Akduman, bu hastalığın kilolu kişilerde sık görüldüğünü belirtiyor. Uyku apnesi ve obezite arasındaki bağlantıya dikkat çekiyor.

Şunları söylüyor: Obezite, uyku apnesi için en büyük risk faktörünü oluştururken, uyku apnesi de obezite için risktir. Dolayısıyla birbirini etkileyen bir kısır döngü içinde sorunun büyümesine neden olan iki önemli problemden söz ediyoruz. Uyku apnesi genellikle 40 yaş üstü erkeklerde görülüyor. Hasta, gece kaliteli uyuyamadığı için güne halsiz, yorgun ve mutsuz uyanıyor.

Bunun sonucunda karbonhidrat açısından zengin gıdalara yöneliyor. Bu da obeziteye yol açıyor. Dr. Seha Akduman, tedavi hakkında şu bilgileri veriyor: Hastane ortamında bir gece kalarak ölçümlerin alınmasıyla yapılabilir. Uyku kayıtları alınır. Uyku apnesi tespit edilmesi durumunda hastanın solunumu destekleyen cihazlarla uyuması sağlanır.





HER 100 DOĞUMDAN 58'İ SEZARYEN!

Sağlık İstatistikleri Yıllığı, Türkiye'de sezaryenle doğumların önlenemeyen yükselişini ortaya koydu. Sezaryen ameliyatının canlı doğumlar içindeki oranı 2020 yılında yüzde 57.3 iken, 2021 yılında yüzde 58.4'e yükseldi. Türkiye bu oranla, dünya ülkeleri arasında Meksika'dan (yüzde 58.6) sonra ikinci sırada yer aldı. Bu arada Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sezaryenle doğumun yüzde 10-15 oranında olmasını 'kabul edilebilir' buluyor. Örgüt, yüzde 10'un üzerindeki sezaryen oranının, anne ve bebek ölüm hızını azaltmadığını söylüyor. Sezaryenin, sadece gerekli durumda yapılması gerektiğini belirtiyor.

