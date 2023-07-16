Uzmanı uyardı: Tüp bebek tedavisinde şifre perhiz

Tüp bebek tedavisi, doğal yollarla gebe kalamayan çiftlere umut oluyor. Bu sayede her yıl milyonlarca çift, çocuk sahibi oluyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Yücel Karaman, sağlıklı ve doğal beslenme, düzenli ilaç kullanımı gibi faktörlerin tedavi şansını yükselttiğine vurgu yapıyor.
2-7 GÜN BEKLENMELİ
"Tüp bebek planlamasında cinsel ilişki yaşamanın herhangi bir sınırlanması bulunmuyor. Ancak tedavi sırasında gebelik şansının artması için çiftlerden belirli bir süre cinsel perhiz yapmalarını öneriyoruz. Çünkü tüp bebek tedavisinde babanın sperm kalitesinin artması, başarı için önem taşıyor ve genellikle yumurta toplama gününde 2-7 gün arasında cinsel perhiz süresi, hareketli ve normal şekilli spermin seçilmesi için uygun oluyor. Anne adayına verilen ilaçlar yumurtaları etkilediği için bu süreçte yumurta büyümesi ve toplama işleminin başarılı bir şekilde sonuçlanması için cinsel ilişkiye ara verilmesini öneriyoruz" diyor.
FAZLA KARPUZ ŞEKERİ YÜKSELTİR
Diyabet, yani toplumda bilinen adıyla şeker hastalığı sağlığı tehdit ediyor. Böbrek, kalp ve karaciğer gibi hayati organları tehdit eden bu hastalıkta dengeli meyve tüketimi de büyük önem taşıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, özellikle bu hastalar için "İstediğimiz kadar yiyebileceğimiz meyve yoktur" uyarısında bulunuyor. Glisemik indeksi yüksek, yani kan şekeri değerlerini hızlı değiştirebilen üzüm, incir, muz, kavun, karpuz ve kuru meyvelerin tüketiminin sakıncalı olduğunu belirten Dyt. Örnek şöyle devam ediyor: "Ara öğünlerde tüketilen meyveler kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur. Ana öğünden 2.5 saat sonra meyve yenmelidir. Porsiyonların tarafından kişinin gereksinimine ve kan şekeri seyrine göre belirlenmesi gerekir" diyor.
SÜRPRİZ 'YUMURTA'
Kahvaltı sofralarını süsleyen yumurta, A, B12, D, E ve K vitaminleri içeriyor. Ayrıca kalsiyum ve çinko deposu olarak biliniyor. Günde bir yumurta yemek, hastalıklara savaş açıyor. Buna göre beyin sağlığını destekleyen yumurta Alzheimer'dan koruyor. Göz sağlığını destekliyor. Katarakt ve sarı nokta hastalığına karşı koruma sağlıyor. İyi kolesterolü yükseltiyor. Kasları güçlendiriyor. Kemikler için D vitamini desteği sağlıyor. Uzun süre tok tutarak kan şekerini dengeliyor. Ayrıca kilo vermeyi kolaylaştırıyor.
YAĞLARA ACIMAYIN!
Hemen herkes yaz tatilinde alınan kilolardan yakınıyor. Uz. Dyt. Dilara İsmailoğlu, kiloların yağa dönüşmesini engelleyecek önerilerini sıralıyor: Çavdar ve siyezle form tutun: Tahıl kaynaklı karabuğday, çavdar, siyez, bakliyatlar vücudun protein ihtiyacını karşılar. Kalp ve damar sağlığını korur. Susuz kalmayın: Kilo kaybına yardımcı olur. Günde 1 adet maden suyu veya mineralli su tüketimi de mineral desteği açısından yardımcı olacaktır. Pul biber ve çörek otulya barışın: Günde 2 fincan yeşil çay tüketilmesi yağ yakımını hızlandırır. Bunun yanında yoğurt veya cacık içerisine pul biber, çörek otu gibi metabolizmanın daha hızlı çalışmasını sağlar.
DONDURMAYLA DAHA GÜÇLÜ BAĞIRSAK
Yazın sevilen lezzeti dondurma, sıcak günlerde hem serinletiyor hem de şifa dağıtıyor. Dyt. Aslıhan Kara, ferahlatan lezzetin faydalarına değiniyor. Güçlü bir antioksidan ve lif kaynağı olan dondurmanın probiyotik etkisiyle bağırsakları güçlendirdiğine dikkat çekiyor. "Dondurma akşam saatleri yerine, gündüzleri ara öğün olarak tüketilmelidir. Akşam saatlerinde tüketmek boğaz enfeksiyonu hastalıklarını artırabilir. Aynı zamanda dondurmayı ılık su ile tüketmek boğaz enfeksiyon sıklığını azaltır. Ortalama 1 bardak sütten alacağımız kalsiyum miktarı 3 top dondurmaya eşdeğerdir. Dondurma, şerbetli tatlılara göre daha sağlıklı ve hafiftir" diyor.
NOHUT YE UNUTMA!
Yüksek lifli nohut, kan şekerini ve tansiyonu dengeler. Kemik sağlığını korur. Kolesterolü düşürür. Hafızayı güçlendirir. Sindirimi düzenler.
KALBE PIRASA
Kalsiyum deposu pırasa, prostat kanserinden korur. Kalp krizi riskini azaltır. Kolesterolü düzenler. Metabolizmayı artırır ve kilo vermeye yardımcı olur. Kabızlığı bitirir.
KATARAKTA SAFRAN
C vitamini deposu safran, meme kanseriyle savaşır. Göz sağlığını korur ve kataraktı önler. Beyin sağlığını korur. Demansı önler. Astımı tedavi eder. Sindirime iyi gelir.