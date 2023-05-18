Uzmanı uyardı: Sinüzit yüz ve baş ağrısıyla sinyal veriyor!

Yüz kemiklerimizin içindeki hava odacıklarının aşırı mukus salgılamasına bağlı olarak bu bölgelerde ağrı, basınç ve akıntı oluşmasına 'sinüzit' deniyor. Genellikle üst solunum yolu enfeksiyonunun ardından geliştiği için kış aylarında sık görülse de, aslında bahar mevsimi de sinüzit için önemli bir tehdit oluşturuyor.
Doç. Dr. Osman Halit Çam, "Sinüzit erken dönemde en sık burun tıkanıklığı, yüz ve baş ağrısı, burun ile geniz akıntısına yol açıyor. Kronikleşirse tablo daha da şiddetleniyor; gözlerde şişlik ile kızarıklık, göz kapağında şişlik ve şaşılık gibi görme bozukluğu da eşlik edebiliyor. Dahası, ilaç tedavisine yanıt vermeyen baş ağrısı, menenjit, hatta beyin iltihabına varan durumlar gelişebiliyor. Bu nedenle sinüzitte erken dönemde tedavi olmak ve yaşam alışkanlıklarında önlem almak büyük önem taşıyor" diyor. Bahar mevsiminde sinüzitten korunma yolarını anlatıyor:
Alerjinizi kontrol altına alın: Bahar ve yaz aylarında alerjik nezleyi alevlendiren başlıca etmen polenler olduğu için polen maruziyetini minimuma indirmeniz gerekiyor. Odanızda hepa filtreli hava filtreleme cihazları bulundurmanız fayda sağlayacaktır.
Başınızı sıcak tutun: Klasik 'ıslak saçla dışarı çıkmamalısınız' uyarısından öte, başınızın iyice ısındığından emin olmanız gerekiyor. Bunun için saçınızın sadece kuru olması yetmiyor. Çünkü saçınız kurumak için başınızın ısısını kullanacak ve başınız gövdenize göre daha soğuk olacaktır.
İrritanlardan uzak durun: Tekrarlayan sinüzit ataklarınız varsa, sinüs mukozalarını rahatsız eden kimyasallardan uzak durmalısınız. Bu kimyasalların başında sigara dumanı geliyor.
'Burun duşu' yapın: Böylece gün boyu dışarıda geçirdiğiniz süreçte burun ve sinüs mukozalarınızda birikmiş olan mikro partiküllerini mekanik olarak uzaklaştırmış olursunuz.
Burun tıkanıklıklarını çözün: Burnunuzda kemik eğriliği veya et büyümesi gibi anatomik problemleri cerrahi olarak çözmek sinüzite yakalanmanızı geciktirecek, yakalansanız bile sizi yormadan hastalığı atlatmanızı sağlayacak önlemler arasındadır.
Ani hava değişimlerine dikkat: İnce bir üst kıyafet üzerine yine ince bir mont giymeniz, yanınıza şal ve şapka almanız sizi hava değişimlerine karşı koruyacaktır.
Diş kontrollerinizi yaptırın: Ağız ve diş sağlığına özen göstermek, yılda iki kez diş kontrolünden geçmek, sinüzitten korunmaya yardımcı olacaktır.
Basınç değişiklikleri etkiler: Hastalıkta dokular hem ekstra hassas oluyor hem de basınç değişikliklerine bağlı hava sirkülasyonunu tolere edemiyor.