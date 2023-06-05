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    Uzmanı uyardı: Sigara kullanmak bel fıtığı riskini artırıyor!

    Sigara sadece ciğerleri, damarları ve kalbi değil omurgayı da etkiliyor. Prof. Dr. Tolga Aydoğ, “Bu zararlı alışkanlık disklerde kanlanmaya yol açıyor. Bu da bel fıtığı riskini artırıyor” diyor...

    Omurga darmaduman

    Modern hayat ve sağlıksız beslenme vücudu olumsuz etkiliyor. Bel ağrısı şikayeti nedeniyle hekime başvurma oranı baş ağrısından sonra ikinci sırada yer alıyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı, Spor Hekimi Prof. Dr. Tolga Aydoğ genç yaşlı demeden herkesi etkileyen bu hastalıkla ilgili olarak önemli bilgiler veriyor. Nedeni ve tedavisiyle ilgili olarak şunları söylüyor:



    ÖKSÜRÜĞE DİKKAT
    Fazla kilo bel ağrısını artırdığı gibi, ağrının oluşumuna da neden olabiliyor. Çünkü kilo omurgaya baskı uyguluyor. Hareketsiz yaşam da riski artırıyor. Sigara içmek disk kanlanmasını bozarak bel fıtığı riskini artırıyor ve tedaviyi olumsuz etkiliyor. Sigaranın yol açtığı öksürük nedeniyle de bel fıtığına zemin hazırlayabiliyor.

    Bel fıtığı hastalarında en çok gözlemlenen yanlışlardan biri; doktorun yatak istirahati vermesine rağmen, oturmaya devam etmek oluyor. Oturan bir kişide disk üzerine düşen basınç oturma ve özellikle oturup yanlara eğilme sonucu ciddi bir şekilde artıyor. Bu nedenle hastaya verilen istirahat süresince kişi oturarak istirahat etmek yerine yatarak istirahat etmelidir.



    YERE YATMAYIN...
    Bel fıtığının tedavisinde egzersiz çok önemli yer tutuyor. Zorlayıcı hareketlerden uzak durmak gerekiyor. Çünkü zorlayıcı hareketler kaslarda daha büyük kuvvet artışı yapabilse de bunlar disk üzerine düşen basıncı artırıp sorunun daha da artmasına yol açıyor. Hastaların en fazla yanlış yaptığı şeylerden biri de kulaktan dolma bilgileri uygulamak oluyor.

        Ayrıca uzman olmayanlara başvurmak kalıcı hasarlara yol açıyor. Sert yataklarda yatmak bel fıtığı tedavisinde halen kabul görse de bu, sert zemine/yere yatılması anlamına gelmiyor. Yere yatıp- kalkma sırasında belin istenmeyen zorlayıcı pozisyonlara gelebilmesinden dolayı yere yatmaktan kaçınmak gerekiyor. Yerde değil, normal yükseklikte sert yatağı tavsiye ediyoruz.

        ERGONOMİK HAREKETLER
        Prof. Dr. Tolga Aydoğ, günlük yaşamda bilinçsizce yapılabilen bazı hareketlerin bel fıtığına davetiye çıkarabileceğini belirtiyor. Şu önerilerde bulunuyor: Yerden bir şey almak için belden eğilmek yerine dizlerinizi bükün. Alışveriş poşetlerini tek elde değil, iki ele eşit dağıtarak taşıyın. Otururken bel boşluğunu destekleyici yastıkla doldurun. Baş üzeri bir şeyi rafa/dolaba yerleştirirken uzanmak yerine basamak kullanın. Uzun süreli oturarak çalışıyorsanız en geç her saat başı kalkıp dolaşın. Zira; her saat başı kısa süreli dolaşma; bel omurlarının, bel çevresi bağ ve kasların ayrıca disklerin sağlığı açısından çok önemli.

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        Haberler Sağlık Uzmanı uyardı: Sigara kullanmak bel fıtığı riskini artırıyor!
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