Uzmanı uyardı: Sigara kullanmak bel fıtığı riskini artırıyor!

Modern hayat ve sağlıksız beslenme vücudu olumsuz etkiliyor. Bel ağrısı şikayeti nedeniyle hekime başvurma oranı baş ağrısından sonra ikinci sırada yer alıyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı, Spor Hekimi Prof. Dr. Tolga Aydoğ genç yaşlı demeden herkesi etkileyen bu hastalıkla ilgili olarak önemli bilgiler veriyor. Nedeni ve tedavisiyle ilgili olarak şunları söylüyor:
ÖKSÜRÜĞE DİKKAT
Fazla kilo bel ağrısını artırdığı gibi, ağrının oluşumuna da neden olabiliyor. Çünkü kilo omurgaya baskı uyguluyor. Hareketsiz yaşam da riski artırıyor. Sigara içmek disk kanlanmasını bozarak bel fıtığı riskini artırıyor ve tedaviyi olumsuz etkiliyor. Sigaranın yol açtığı öksürük nedeniyle de bel fıtığına zemin hazırlayabiliyor.
Bel fıtığı hastalarında en çok gözlemlenen yanlışlardan biri; doktorun yatak istirahati vermesine rağmen, oturmaya devam etmek oluyor. Oturan bir kişide disk üzerine düşen basınç oturma ve özellikle oturup yanlara eğilme sonucu ciddi bir şekilde artıyor. Bu nedenle hastaya verilen istirahat süresince kişi oturarak istirahat etmek yerine yatarak istirahat etmelidir.
YERE YATMAYIN...
Bel fıtığının tedavisinde egzersiz çok önemli yer tutuyor. Zorlayıcı hareketlerden uzak durmak gerekiyor. Çünkü zorlayıcı hareketler kaslarda daha büyük kuvvet artışı yapabilse de bunlar disk üzerine düşen basıncı artırıp sorunun daha da artmasına yol açıyor. Hastaların en fazla yanlış yaptığı şeylerden biri de kulaktan dolma bilgileri uygulamak oluyor.