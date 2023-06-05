Uzmanı uyardı: Sigara kullanmak bel fıtığı riskini artırıyor!

Modern hayat ve sağlıksız beslenme vücudu olumsuz etkiliyor. Bel ağrısı şikayeti nedeniyle hekime başvurma oranı baş ağrısından sonra ikinci sırada yer alıyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı, Spor Hekimi Prof. Dr. Tolga Aydoğ genç yaşlı demeden herkesi etkileyen bu hastalıkla ilgili olarak önemli bilgiler veriyor. Nedeni ve tedavisiyle ilgili olarak şunları söylüyor:





ÖKSÜRÜĞE DİKKAT

Fazla kilo bel ağrısını artırdığı gibi, ağrının oluşumuna da neden olabiliyor. Çünkü kilo omurgaya baskı uyguluyor. Hareketsiz yaşam da riski artırıyor. Sigara içmek disk kanlanmasını bozarak bel fıtığı riskini artırıyor ve tedaviyi olumsuz etkiliyor. Sigaranın yol açtığı öksürük nedeniyle de bel fıtığına zemin hazırlayabiliyor.