Uzmanı uyardı: Ses kısıklığı önemli hastalıklara davetiye çıkarabilir!

Ses kısıklığı günlük hayatımızda sıkça karşılaştığımız şikayetler arasında yer alıyor. Kimi zaman ihmal edilen bu durum, önemli hastalıkların belirtisi olabiliyor. YKBB Hastalıkları ve Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Zeynep Alkan, geçici ve kalıcı ses kısıklıkları ve tedavi yöntemleri hakkında bilgilendiriyor.





NEZLE BİLE ETKİLER

Ses, duygularımızı ifade etmemize ve iletişim kurmamıza yardımcı oluyor. Seste oluşan sorunlar ise güveni azaltıyor. Kimi hastalıklar, ses sağlığını bozabiliyor. Bunların başında solunum yolu enfeksiyonları geliyor. Nezle, gripte larenjit dediğimiz ses teli iltihabı nedeniyle ses daha kalın çıkıyor. Üst solunum yolundaki ödem, enfeksiyon geçtiğinde ses sorunları da kendiliğinden kayboluyor. Ancak bazen de tedavi edemediğimiz kalıcı ses sorunları olabiliyor.