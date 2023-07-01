Uzmanı uyardı: Ödem ve nefes darlığına dikkat!

Kalp ve damar hastalıkları, sağlığı tehdit ediyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Murat Şener, kalp sağlığıyla ilgili önemli bilgiler veriyor. Özellikle kalp hastalıklarının vücutta yol açtığı şikayetlere değiniyor. İhmal edilmemesi gereken belirtileri sıralıyor:
GÖĞÜS AĞRISI: Kalp damar tıkanıklığına bağlı göğüs ağrısı çoğunlukla eforla, stresle ve yemek sonrasında ortaya çıkar. Ağrılar dakikalarca sürebildiği gibi dinlenildiğinde hafifleyebilir. Göğüs kafesinden veya göğsün sol tarafından başlayıp sol kola, çeneye ve sırta yayılabilir.
NEFES DARLIĞI: Efor sarf ederken nefes darlığı başlar. İlerleyen dönemde geceleri de rahatsız eder. Kalp rahatsızlığı olanlar nefes darlığından dolayı geceleri düz yatamamaya, yüksek yastıkta yatmaya başlarlar.
BAYILMA: Kalp hastalıklarına veya ritim bozukluğuna bağlı bayılma görülebilir. Bu bayılmalar genellikle kısa sürelidir.
ÖDEM ARTIŞI: Kalp yetmezliğine bağlı olarak vücutta su ve tuz birikebilir. Gündüz biriken fazla su ve tuz yüzünden gece sık sık idrara çıkma isteği duyulur.
HER PROSTAT KANSER DEĞİL
Erkeklerde en sık görülen rahatsızlıkların başında prostat hastalığı geliyor. Prostat büyümesinde hastalar hemen "Kanser mi oldum?" korkusuna kapılıyor. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Giray Ergin, bu konuda yüreklere su serpen bir açıklama yapıyor: İkisi tamamen birbirinden farklı hastalıklar. Tüm erkeklerde prostat bezi ergenlik döneminde iki katına çıkarak büyüyor. Asıl bulgu verme yaşı ise 45'ten sonra başlıyor. Hastalık kimi hastalarda hiçbir bulgu vermiyor ancak bazılarında da idrar yolunu sıkıştırarak kendini belli ediyor.
HAREKETSİZLİK FITIK EDİYOR
Fıtık, günümüzde en sık görülen omurga hastalıkları arasında yer alıyor. Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Örnek, düzenli takip gerektiren bu hastalıkla ilgili önemli uyarılarda bulunuyor. Boyun fıtığının her yaş grubunda görülebildiğini belirten Dr. Örnek, şunları söylüyor: Sigara kullanımı, masa başında uzun süre sabit çalışmak, ağır yük taşımak, uzun süre cep telefonu kullanmak, boynu eğerek ekrana bakmak fıtığa yol açıyor. Stres ve hareketsiz yaşam da hastalığın en büyük nedenlerini oluşturuyor.
HASTALIKLARI YİYİN BİTİRİN
New York Üniversitesi'nden Diyetisyen Lisa Sasson, besinlerin şifalı etkisine değiniyor. Hangi hastalıkta hangi besinlerin tüketilmesi gerektiğini, hangi besinlerden de uzak durulması gerektiğini açıklıyor. Şu bilgileri veriyor:
MİGREN: Bu hastalıkta, salam, gazlı içecek ve avokadodan kaçınmak gerekir. Badem, yaban mersini ve su, şikayetleri dindirir.
EKLEM AĞRISI: Gazlı içecek, et ve patates kızartması yerine somon ve lahana tüketilmelidir. Lahana, yumurta, süt ve fasulye de ağrıya iyi gelir.
TÜKENMİŞLİK: Fast food, şekerleme ve tatlılar, ruhsal durumu olumsuz etkiler. Muz, portakal ve hindi ise mutluluk hormonunu harekete geçirir.
UYKUSUZLUK: Bu şikayet karşısında kahveden kaçınmak, süt ve kivi tüketmek gerekir. Kivideki antioksidan, kişinin uykuya dalmasını sağlar.
STRES: Alkol ve kahve, stresi tetikler. Avokado, zeytinyağı ise magnezyum açısından zengindir ve sinirleri sakinleştirir.
ŞİŞKİNLİK: Fasulye, süt, gazlı içecekler şişkinliğe yol açar. Ancak bol miktarda lif içeren karpuz ve çilek, bağırsak hareketlerini artırır.
AKLIN YOLU DONDURMA
Yazın vazgeçilmezi dondurma, hem ağızları tatlandırıyor, hem şifa saçıyor. Uzmanlar, sağlıklı koşullarla yapılan dondurmaların pek çok hastalığa iyi geldiğini, vücudu kuvvetlendirdiğini söylüyor. Buna göre vitamin ve mineral kaynağı dondurma, enerji veriyor. Beyin işlevlerini düzenliyor. Kilo vermeye yardımcı oluyor. Cinsel hayatı da düzenliyor. İçeriğindeki kalsiyum ile dişleri ve kemikleri güçlendiriyor.
Kalp sağlığını koruyor. Böbreklerin çalışmasını destekliyor. Bunun dışında Londra'da yapılan araştırmaya göre dondurma, beyindeki mutluluk merkezini harekete geçiriyor. Daha mutlu ve zinde hissedilmesini sağlıyor. İyi bir enerji deposu da olan dondurmanın içeriğinde yaklaşık 140 kalori bulunuyor. Kasların düzenli çalışmasını da sağlayan dondurma, gebelerde ise bulantıyı kesiyor.
GEBELERE NOHUT
Nohut, iltihapla savaşır. Saç dökülmesine karşı etkili olur. Ciltteki kırışıklıkların ve ince çizgileri önler. Hamileler için mucize etki gösterir.
ZEYTİNYAĞI ÖMÜR UZATIR
Zeytinyağı, metabolizmayı artırır. Sindirimi kolaylaştırır. Cilt sağlığını korur. Yaşlanmayı geciktirir. Hücre duvarlarını güçlendirir.
PAPAYA GENÇLEŞTİRİR
Papaya, grip ve soğuk algınlığı gibi enfeksiyonlardan korunmayı sağlar. Parazitlerden kurtulmaya yardımcı olur. Cildi güzelleştirir. Yaşlanmayı geciktirir. Tansiyonu düzenler.