Uzmanı uyardı: Ödem ve nefes darlığına dikkat!

HAREKETSİZLİK FITIK EDİYOR

Fıtık, günümüzde en sık görülen omurga hastalıkları arasında yer alıyor. Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Örnek, düzenli takip gerektiren bu hastalıkla ilgili önemli uyarılarda bulunuyor. Boyun fıtığının her yaş grubunda görülebildiğini belirten Dr. Örnek, şunları söylüyor: Sigara kullanımı, masa başında uzun süre sabit çalışmak, ağır yük taşımak, uzun süre cep telefonu kullanmak, boynu eğerek ekrana bakmak fıtığa yol açıyor. Stres ve hareketsiz yaşam da hastalığın en büyük nedenlerini oluşturuyor.



HASTALIKLARI YİYİN BİTİRİN

New York Üniversitesi'nden Diyetisyen Lisa Sasson, besinlerin şifalı etkisine değiniyor. Hangi hastalıkta hangi besinlerin tüketilmesi gerektiğini, hangi besinlerden de uzak durulması gerektiğini açıklıyor. Şu bilgileri veriyor:

MİGREN: Bu hastalıkta, salam, gazlı içecek ve avokadodan kaçınmak gerekir. Badem, yaban mersini ve su, şikayetleri dindirir.

EKLEM AĞRISI: Gazlı içecek, et ve patates kızartması yerine somon ve lahana tüketilmelidir. Lahana, yumurta, süt ve fasulye de ağrıya iyi gelir.



TÜKENMİŞLİK: Fast food, şekerleme ve tatlılar, ruhsal durumu olumsuz etkiler. Muz, portakal ve hindi ise mutluluk hormonunu harekete geçirir.



UYKUSUZLUK: Bu şikayet karşısında kahveden kaçınmak, süt ve kivi tüketmek gerekir. Kivideki antioksidan, kişinin uykuya dalmasını sağlar.



STRES: Alkol ve kahve, stresi tetikler. Avokado, zeytinyağı ise magnezyum açısından zengindir ve sinirleri sakinleştirir.

ŞİŞKİNLİK: Fasulye, süt, gazlı içecekler şişkinliğe yol açar. Ancak bol miktarda lif içeren karpuz ve çilek, bağırsak hareketlerini artırır.