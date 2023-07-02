Dünyaca ünlü Jennifer Lopez güzelliğinin sırrını açıkladı!





SİNSİ DÜŞMANBÖBREK YETMEZLİĞİ

Böbrekler, atık ürünleri vücuttan uzaklaşmasını sağlıyor. Nefroloji Uzmanı Dr. Rana Omirova, hipertansiyon, diyabetin ve aşırı tuz tüketiminin de böbreklere zarar verdiğini söylüyor. Böbrek yetmezliği akut ve kronik olarak ikiye ayrılıyor. Akut haftalar sürebilirken, 3 aydan uzun süreli duruma kronik böbrek yetmezliği deniyor. Dr. Rana Omirova, "Yemeklerinizi lezzetlendirmek için tuz yerine dereotu, maydanoz kullanın" diyor.



KALPLERE DOKUNAN BESİNLER

YEŞİL ÇAY: Bol antioksidan, A, E ve C vitaminleri içerir. Günde bir fincan içmek kalp hastalıklarından korur. BALIK: Omega-3 deposudur. Haftada en az bir kez tüketilmesinde fayda vardır.

ÇİKOLATA: Bitter çikolata kalp sağlığı için faydalıdır. Günde 2-3 parça tüketilmesi, tansiyonu ve kolesterolü düşürür.

KUŞKONMAZ: Kolesterolün düşmesine yardımcı olur.

CEVİZ: Kan basıncını düzenler. Kanın pıhtılaşmasına engel olur. Günde birkaç avuç ceviz yemek damar sertleşmesini önler.

YULAF EZMESİ: İçerdiğindeki lifler sayesinde kalp sağlığını korur.



ANNELİĞİN REÇETESİ

Beslenme bozuklukları, kısırlığa neden oluyor. Kadın Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, doğru beslenmenin doğurganlığı artırdığını vurguluyor. "Özellikle meyve ve sebzelerin mevsiminde tüketilmesi çok önemli" diyor. Domates, salatalık, marul, dereotu gibi sebzelerin tüketilmesini öneriyor.



KANSIZLIĞA PORTAKAL

C vitamininden zengin portakal, bağırsakların çalışmasını hızlandırır. Tansiyonu ve kolesterolü dengeler. Diyabeti tedavi eder. Kırışıklıkları önler.



DİYABETE KARANFİL

Antioksidan etkiye sahip karanfil, karaciğeri toksinlerden temizler. Kan şekerini dengeler. Baş ağrısını iyileştirir.



ENFEKSİYONA KARABİBER

En sevilen baharatlardan karabiber, doğal antibiyotiktir. Bağışıklığı güçlendirir. Enfeksiyonlara iyi gelir. Kabızlık ve ishali bitirir. Sindirimi hızlandırır.